Обляков о фразе Медведева «Коней укротили»: «Так делать не надо! Люди с ним разберутся»

Иван Обляков прокомментировал слова Александра Медведева об укрощении коней.

В конце ноября женская команда « » стала чемпионом России, обыграв ЦСКА (2:1) в решающем матче . После матча генеральный директор петербуржского клуба заявил: «Сегодня можно сказать, что коней укротили».

– «Укротили коней» от . Что это было? Как относишься к таким высказываниям?

– Это его мнение, люди с ним разберутся.

Негативно отношусь к его словам, так не надо делать! Однако лично я с этим ничего поделать не могу, – сказал полузащитник .

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