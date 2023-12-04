Обляков о фразе Медведева «Коней укротили»: «Так делать не надо! Люди с ним разберутся»

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия женский футбол Александр Медведев Иван Обляков ЦСКА жен Зенит жен Женская футбольная Суперлига Футбол

Иван Обляков прокомментировал слова Александра Медведева об укрощении коней.

В конце ноября женская команда «Зенита» стала чемпионом России, обыграв ЦСКА (2:1) в решающем матче Суперлиги. После матча генеральный директор петербуржского клуба заявил: «Сегодня можно сказать, что коней укротили».

 – «Укротили коней» от Александра Медведева. Что это было? Как относишься к таким высказываниям?

– Это его мнение, люди с ним разберутся.

Негативно отношусь к его словам, так не надо делать! Однако лично я с этим ничего поделать не могу, – сказал полузащитник ЦСКА.

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27 комментариев
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Прям Дон ОблЯконе какой то)
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Люди с ним разберутся...
Ванины кореша из медиалиги, не иначе...
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Ответ Doomstrooper
Прям Дон ОблЯконе какой то)
подкинет ночью Медведеву отрубленную голову лошади в кровать))
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Медведев: Мы здесь работаем, люди в курсе
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когда-нибудь обязательно разберутся. а пока у него мощные покровители, управы не найти...
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Обояков угрожает?
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Иван,мы же земляки..
Не надо людей..
Ну пожалей дядю Сашу...
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А где там "Люди разберутся"? Опять сову на глобус.
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Не угрожаю,но хату спалю
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обляков угрожает питерской ОПГ
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Ты говоришь - Коней укротили.
Но ты делаешь это без уважения.
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Ответ Николай Колосов
Мастер своего дела Надо так настроить всю страну против Газ мяса!
И этот момент начинает такая играть песня Наташи Королёвой -- "Маленькая страна-а"))
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Ответ За наш футбол!
Иван,мы же земляки.. Не надо людей.. Ну пожалей дядю Сашу...
Не надо людей
Просто дай при встрече люлей
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Ответ Архитектор Мендисабаль
Обояков угрожает?
обещает
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Скоро Медведев обнаружит голову лошади у себя в кровати или свиньи ) Железнодорожный костыль рано подбрасывать.
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с Дзагоевым разобрался?
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А может, люди разберутся с мнением?
Кто-нибудь согласится...
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Жизнь его и так наказала, на старости лет клоуном бегать по футбольному полю заставляет и шутом прислуживать.
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Ваноли Обляковиче в фильме Спрут!
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Он сидит высоко и посмеивается над нами
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Медведев чушь сказал. Как можно женский ЦСКА назвать конями?
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