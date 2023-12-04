Обляков о фразе Медведева «Коней укротили»: «Так делать не надо! Люди с ним разберутся»
Иван Обляков прокомментировал слова Александра Медведева об укрощении коней.
В конце ноября женская команда «Зенита» стала чемпионом России, обыграв ЦСКА (2:1) в решающем матче Суперлиги. После матча генеральный директор петербуржского клуба заявил: «Сегодня можно сказать, что коней укротили».
– «Укротили коней» от Александра Медведева. Что это было? Как относишься к таким высказываниям?
– Это его мнение, люди с ним разберутся.
Негативно отношусь к его словам, так не надо делать! Однако лично я с этим ничего поделать не могу, – сказал полузащитник ЦСКА.
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Ванины кореша из медиалиги, не иначе...
Не надо людей..
Ну пожалей дядю Сашу...
Но ты делаешь это без уважения.
Просто дай при встрече люлей
Кто-нибудь согласится...