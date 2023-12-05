Истиклол – Аль-Наср: прогноз на матч 05.12.2023, Лига чемпионов АФК

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Во вторник, 5 декабря, в Душанбе состоится матч азиатской Лиги чемпионов. Местный клуб Истиклол будет принимать гостей из Саудовской Аравии – Аль-Наср. Встреча стартует в 19:00 по московскому времени.

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Рекомендованная ставка: победа Истиклол с форой +2,5 (1,75)

Перед заключительным туром групповой стадии Лиги чемпионов АФК расклад в квартете E таков: Аль-Наср досрочно гарантировал себе первую строчку, набрав 13 очков в пяти матчах. Истиклол покидает турнир. В активе команды из Душанбе лишь два зачетных балла.

Истиклол

 

Таджики с треском провалили международную кампанию, компенсировав неудачу в Лиге чемпионов АФК уверенным выступлением в родном чемпионате. Команда из Душанбе легко вышла в плей-офф местного высшего дивизиона и перед приемом Аль-Насра успела разгромить одного из своих основных конкурентов – Кутош (4:1).

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Аль-Наср

 

Подопечные Луиша Каштру отправятся в Душанбе в не самом хорошем настроении. Первого декабря Аль-Наср потерпел болезненное поражение в поединке с лидером аравийской Премьер-Лиги – клубом Аль-Хиляль. Команда Малкома разбила команду Криштиану Роналду со счетом 3:0.

Что касается Лиги чемпионов АФК, то, как уже упоминалось выше, Аль-Наср заранее решил все вопросы с выходом в плей-офф турнира, лишь раз потеряв очки на групповой стадии.

Истиклол – Аль-Наср: история личных встреч

 

Соперники не могут похвастать богатой историей очного противостояния. На сегодняшний день Истиклол и Аль-Наср провели лишь один матч друг против друга. В первом круге Роналду и компания спокойно одолели клуб из Душанбе со счетом 3:1.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Истиклол – Аль-Наср

 

Аналитики совершенно не верят в аутсайдера группы E. BetBoom предлагает поставить на победу Истиклола с внушительным коэффициентом 12,50. Успех Аль-Насра оценивается в разы скромнее – 1,2. Ничья идет за 8,00.

Также ожидается, что команды порадуют высокой результативностью. BetBoom предлагает поставить на стандартный тотал больше 2,5 голов с кефом 1,35. Тотал меньше идет за 3,20.

Оппоненты совершенно лишены турнирной мотивации. В аравийской прессе активно пишут о том, что главный тренер Аль-Насра Луиш Каштру не намерен задействовать своих звездных футболистов в Душанбе. С высокой долей вероятности Роналду, Садио Мане, Марцело Брозович и Эмерик Ляпорт либо и вовсе не выйдут на поле, либо получат минимум игрового времени. Да, Аль-Насру нужно исправляться за разгром в игре с Аль-Хилялем, однако сделать это можно будет в пятницу, 8 декабря, в поединке чемпионата Саудовской Аравии против Аль-Рияда.

Что касается матча Таджикистане, то Аль-Насру нет смысла рисковать ключевыми исполнителями. При таких раскладах у Истиклола появляются варианты избежать крупного поражения. Мы предлагаем поставить на победу хозяев с форой +2,5. Букмекерская контора BetBoom дает на такое развитие событий коэффициент 1,75.

Где смотреть матч Истиклол – Аль-Наср

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Истиклол Таджикистан – Аль-Наср Эр-Рияд Саудовская Аравия
Дата проведения
5 декабря, 19.00, «Respublikanskiy Stadion im. M.V. Frunze»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
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