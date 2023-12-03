Лутон Таун – Арсенал прогноз, коэффициенты и ставки на матч 5.12.2023, АПЛ

Во вторник, 5 декабря, «Лутон Таун» на своем поле сыграет с лондонским «Арсеналом». Игра состоится в рамках 15 тура английской Премьер-лиги и пройдет на стадионе «Кенилворт Роуд» в Лутоне. Отметим, начало встречи запланировано на 23:15 по московскому времени.

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Рекомендованные варианты ставки:

победа «Арсенала» – 1.24;

тотал больше 2.5 – 1.43;

обе забьют (нет) – 1.76.

«Лутон Таун» – один из аутсайдеров АПЛ, впрочем, команда просто так не собирается расставаться с правом на участие в элитном дивизионе Англии. А вот «Арсенал» – лидер турнирной таблицы и один из претендентов на победу в чемпионате страны. После просмотра игры мы узнаем, как закончится встреча, а наш прогноз на матч «Лутон Таун» – «Арсенал» нужен для осмысленного прогноза на этот поединок.

«Лутон Таун»

«Лутон Таун» с 9 очками занимает 17-е место в турнирной таблице. Команда провела 14 матчей, выиграв два из них, трижды сыграв вничью и потерпев девять поражений. «Лутон Таун» забил 13 голов и пропустил 26 мячей, имея разницу в -13 голов. Отрыв от команд, идущих в зоне вылета, составляет два балла.

В последних пяти матчах «Лутон» показал следующие результаты:

02.12.2023 «Брентфорд» – «Лутон Таун» 3:1;

25.11.2023 «Лутон Таун» – «Кристал Пэлас» 2:1;

11.11.2023 «Ман Юнайтед» – «Лутон Таун» 1:0;

05.11.2023 «Лутон Таун» – «Ливерпуль» 1:1;

29.10.2023 «Астон Вилла» – «Лутон Таун» 3:1.

Статистика 10 последних матчей команды:

победы – 2 (20%);

ничьи – 2 (20%);

поражений – 6 (60%);

забито – 17 голов;

пропущено – 11 голов;

забито в среднем за игру – 1.70;

пропущено в среднем за игру – 1.10;

сухие матчи – 3;

удары по чужим воротам – 14.30;

удары в створ чужих ворот – 4.50;

удары соперника – 12.90;

удары соперника в створ – 5.50;

владение мячом – 53.10% игрового времени.

У «Лутона» нет травмированных и дисквалифицированных футболистов.

Лучшие бомбардиры команды:

Джакоб Браун – 3 гола в 15 матче;

Карлтон Моррис – 3 гола (2 с пенальти) в 15 матчах;

Элайджа Адебайон – 2 гола в 16 матчах.

Лидеры по результативным передачам:

Люк Берри – 2 голевых паса в 4 матчах;

Карлтон Моррис – 2 голевых паса в 15 матчах;

Рис Берк – 1 голевой пас в 9 матчах.

Ориентировочный состав на игру:

Томас Камински – пропустил 26 голов в 14 играх;

Теден Менги – забил 1 гол в 9 матчах;

Том Локьер – забил 1 гол и отдал 1 ассист в 13 матчах;

Гэбриэл Ошо – провел 5 матчей, не отличился результативными действиями;

Исса Каборе – отдал 1 ассист в 12 матчах команды;

Амари Бэлл – провел 9 матчей, не отличился результативными действиями;

Пелли Раддок – провел 13 матчей, не отличился результативными действиями;

Росс Баркли – провел 9 матчей, не отличился результативными действиями;

Тахит Чонг – забил 1 гол в 12 матчах;

Чидози Огбене – забил 1 гол и отдал 1 ассист в 14 матчах;

Карлтон Моррис – забил 3 гола и отдал 2 ассиста в 14 матчах.

«Арсенал»

«Арсенал» с 33 очками уверенно лидирует, занимая 1-е место в турнирной таблице. Команда провела 14 матчей, выиграла десять из них, трижды сыграла вничью и потерпела одно поражение. «Арсенал» забил 29 голов и пропустил 11 мячей, имеет разницу в +18 голов. Отрыв от ближайшего преследователя составляет 4 очка.

В последних пяти играх команда продемонстрировала следующие результаты:

02.12.2023 «Арсенал» – «Вулверхэмптон» 2:1;

29.11.2023 «Арсенал» – «Ланс» 6:0;

25.11.2023 «Брентфорд» – «Арсенал» 0:1;

11.11.2023 «Арсенал» – «Бернли» 3:1;

08.11.2023 «Арсенал» – «Севилья» 2:0.

Статистика 10 последних матчей команды:

победы – 7 (70%);

ничьи – 1 (10%);

поражений – 2 (20%);

забито – 24 голов;

пропущено – 9 голов;

забито в среднем за игру – 2.40;

пропущено в среднем за игру – 0.90;

сухие матчи – 4;

удары по чужим воротам – 14.50;

удары в створ чужих ворот – 4.70;

удары соперника – 6.90;

удары соперника в створ – 4.70;

владение мячом – 59.30% игрового времени.

В матче с «Лутоном» «Арсеналу» не поможет Фабио Виейра – игрок отбывает дисквалификацию из-за красной карточки. Также в матче не примут участие Юррьен Тимбер, Томас Парти, и Эмиль Смит Роу – футболисты находятся в лазарете команды.

Ориентировочный состав на игру:

Давид Райя – пропустил 7 голов в 9 матчах;

Такэхиро Томиясу – забил 1 гол и отдал 1 ассист в 12 матчах;

Вильям Салиба – забил гол и отдал 1 ассист в 14 матчах;

Габриэл – провел 12 матчей и не отличился результативными действиями;

Александр Зинченко – забил 1 гол и отдал 1 ассист в 13 матчах;

Деклан Райс – забил 2 гола и отдал 1 ассист в 14 матчах;

Леандро Троссард – забил 3 гола и отдал 1 ассист в 10 матчах;

Мартин Эдегор – забил 4 гола и отдал 1 ассист в 11 матчах;

Букайо Сака – забил 5 голов и отдал 5 ассистов в 13 матчах;

ГабриэлМартинелли – забил 1 гол и отдал 2 ассиста в 12 матчах;

Габриэль Жезус – забил 1 гол в 9 матчах.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч «Лутон Таун» – «Арсенал»

«Лутон Таун» и «Арсенал» провели в общей сложности 48 матчей друг против друга. Самая крупная ничья в их противостоянии – 2:2, подобный счет был зафиксирован трижды. Самый результативный матч командами завершился со счетом 6:3 в пользу «канониров».

«Лутон Таун» одержал 10 побед, забив 59 мячей, что в среднем составляет 1.23 гола за матч. Крупнейшая победа «Лутона» – 4:0. «Арсенал» одержал 27 побед, забив 83 мяча, что в среднем составляет 1.73 гола за матч. Крупнейшая победа «Арсенала» – 6:2.

Последние пять очных встреч закончились следующими результатами:

26.12.1991 «Лутон Таун» – «Арсенал» 1:0;

– «Арсенал» 1:0; 27.08.1991 «Арсенал» – «Лутон Таун» 2:0;

– «Лутон Таун» 2:0; 08.12.1990 «Лутон Таун» – «Арсенал» 1:1;

29.08.1990 «Арсенал» – «Лутон Таун» 2:1;

– «Лутон Таун» 2:1; 21.04.1990 «Лутон Таун» – «Арсенал» 2:0.

«Лутон Таун», хоть и занимает низкое место в таблице, но наверняка постарается выиграть матч – команда играет дома, при своих болельщиках, к тому же «Лутон» по ходу нынешнего сезона уже показал характер. Хотя бы вспомнить ничью с «Ливерпулем» – 1:1. Впрочем, «канониры», на наш взгляд, все-таки ближе к победе – подопечные Артеты выигрывают на протяжении последних пяти матчей, команда лидирует в АПЛ и наверняка сделает все, чтобы сохранить и упрочить свое лидерство.

Итак, букмекерская контора «Бетбум» дает на победу хозяев коэффициент 13.80 – сумасшедшая котировка под не менее сумасшедший вариант окончания матча. Ничья оценена скромнее – 7.25, а вот победа «Арсенала» и вовсе – 1.24. Мы посоветуем сделать ставку не на исход, здесь более менее все понятно, а на Тотал Больше 2.5, наверняка команды порадуют фанатов обилием голов – «Бетбум» дает на этот маркет 1.43, также можно взять «Обе забьют – нет». Такой вариант оценивается в 1.76.

Наши варианты ставки на игру:

победа «Арсенала» – 1.24;

тотал больше 2.5 – 1.43;

обе забьют (нет) – 1.76.

Где смотреть матч Лутон – Арсенал

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