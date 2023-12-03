Лутон Таун – Арсенал прогноз, коэффициенты и ставки на матч 5.12.2023, АПЛ
Во вторник, 5 декабря, «Лутон Таун» на своем поле сыграет с лондонским «Арсеналом». Игра состоится в рамках 15 тура английской Премьер-лиги и пройдет на стадионе «Кенилворт Роуд» в Лутоне. Отметим, начало встречи запланировано на 23:15 по московскому времени.
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Рекомендованные варианты ставки:
- победа «Арсенала» – 1.24;
- тотал больше 2.5 – 1.43;
- обе забьют (нет) – 1.76.
«Лутон Таун» – один из аутсайдеров АПЛ, впрочем, команда просто так не собирается расставаться с правом на участие в элитном дивизионе Англии. А вот «Арсенал» – лидер турнирной таблицы и один из претендентов на победу в чемпионате страны. После просмотра игры мы узнаем, как закончится встреча, а наш прогноз на матч «Лутон Таун» – «Арсенал» нужен для осмысленного прогноза на этот поединок.
«Лутон Таун»
«Лутон Таун» с 9 очками занимает 17-е место в турнирной таблице. Команда провела 14 матчей, выиграв два из них, трижды сыграв вничью и потерпев девять поражений. «Лутон Таун» забил 13 голов и пропустил 26 мячей, имея разницу в -13 голов. Отрыв от команд, идущих в зоне вылета, составляет два балла.
В последних пяти матчах «Лутон» показал следующие результаты:
- 02.12.2023 «Брентфорд» – «Лутон Таун» 3:1;
- 25.11.2023 «Лутон Таун» – «Кристал Пэлас» 2:1;
- 11.11.2023 «Ман Юнайтед» – «Лутон Таун» 1:0;
- 05.11.2023 «Лутон Таун» – «Ливерпуль» 1:1;
- 29.10.2023 «Астон Вилла» – «Лутон Таун» 3:1.
Статистика 10 последних матчей команды:
- победы – 2 (20%);
- ничьи – 2 (20%);
- поражений – 6 (60%);
- забито – 17 голов;
- пропущено – 11 голов;
- забито в среднем за игру – 1.70;
- пропущено в среднем за игру – 1.10;
- сухие матчи – 3;
- удары по чужим воротам – 14.30;
- удары в створ чужих ворот – 4.50;
- удары соперника – 12.90;
- удары соперника в створ – 5.50;
- владение мячом – 53.10% игрового времени.
У «Лутона» нет травмированных и дисквалифицированных футболистов.
Лучшие бомбардиры команды:
- Джакоб Браун – 3 гола в 15 матче;
- Карлтон Моррис – 3 гола (2 с пенальти) в 15 матчах;
- Элайджа Адебайон – 2 гола в 16 матчах.
Лидеры по результативным передачам:
- Люк Берри – 2 голевых паса в 4 матчах;
- Карлтон Моррис – 2 голевых паса в 15 матчах;
- Рис Берк – 1 голевой пас в 9 матчах.
Ориентировочный состав на игру:
- Томас Камински – пропустил 26 голов в 14 играх;
- Теден Менги – забил 1 гол в 9 матчах;
- Том Локьер – забил 1 гол и отдал 1 ассист в 13 матчах;
- Гэбриэл Ошо – провел 5 матчей, не отличился результативными действиями;
- Исса Каборе – отдал 1 ассист в 12 матчах команды;
- Амари Бэлл – провел 9 матчей, не отличился результативными действиями;
- Пелли Раддок – провел 13 матчей, не отличился результативными действиями;
- Росс Баркли – провел 9 матчей, не отличился результативными действиями;
- Тахит Чонг – забил 1 гол в 12 матчах;
- Чидози Огбене – забил 1 гол и отдал 1 ассист в 14 матчах;
- Карлтон Моррис – забил 3 гола и отдал 2 ассиста в 14 матчах.
«Арсенал»
«Арсенал» с 33 очками уверенно лидирует, занимая 1-е место в турнирной таблице. Команда провела 14 матчей, выиграла десять из них, трижды сыграла вничью и потерпела одно поражение. «Арсенал» забил 29 голов и пропустил 11 мячей, имеет разницу в +18 голов. Отрыв от ближайшего преследователя составляет 4 очка.
В последних пяти играх команда продемонстрировала следующие результаты:
- 02.12.2023 «Арсенал» – «Вулверхэмптон» 2:1;
- 29.11.2023 «Арсенал» – «Ланс» 6:0;
- 25.11.2023 «Брентфорд» – «Арсенал» 0:1;
- 11.11.2023 «Арсенал» – «Бернли» 3:1;
- 08.11.2023 «Арсенал» – «Севилья» 2:0.
Статистика 10 последних матчей команды:
- победы – 7 (70%);
- ничьи – 1 (10%);
- поражений – 2 (20%);
- забито – 24 голов;
- пропущено – 9 голов;
- забито в среднем за игру – 2.40;
- пропущено в среднем за игру – 0.90;
- сухие матчи – 4;
- удары по чужим воротам – 14.50;
- удары в створ чужих ворот – 4.70;
- удары соперника – 6.90;
- удары соперника в створ – 4.70;
- владение мячом – 59.30% игрового времени.
В матче с «Лутоном» «Арсеналу» не поможет Фабио Виейра – игрок отбывает дисквалификацию из-за красной карточки. Также в матче не примут участие Юррьен Тимбер, Томас Парти, и Эмиль Смит Роу – футболисты находятся в лазарете команды.
Ориентировочный состав на игру:
- Давид Райя – пропустил 7 голов в 9 матчах;
- Такэхиро Томиясу – забил 1 гол и отдал 1 ассист в 12 матчах;
- Вильям Салиба – забил гол и отдал 1 ассист в 14 матчах;
- Габриэл – провел 12 матчей и не отличился результативными действиями;
- Александр Зинченко – забил 1 гол и отдал 1 ассист в 13 матчах;
- Деклан Райс – забил 2 гола и отдал 1 ассист в 14 матчах;
- Леандро Троссард – забил 3 гола и отдал 1 ассист в 10 матчах;
- Мартин Эдегор – забил 4 гола и отдал 1 ассист в 11 матчах;
- Букайо Сака – забил 5 голов и отдал 5 ассистов в 13 матчах;
- ГабриэлМартинелли – забил 1 гол и отдал 2 ассиста в 12 матчах;
- Габриэль Жезус – забил 1 гол в 9 матчах.
Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч «Лутон Таун» – «Арсенал»
«Лутон Таун» и «Арсенал» провели в общей сложности 48 матчей друг против друга. Самая крупная ничья в их противостоянии – 2:2, подобный счет был зафиксирован трижды. Самый результативный матч командами завершился со счетом 6:3 в пользу «канониров».
«Лутон Таун» одержал 10 побед, забив 59 мячей, что в среднем составляет 1.23 гола за матч. Крупнейшая победа «Лутона» – 4:0. «Арсенал» одержал 27 побед, забив 83 мяча, что в среднем составляет 1.73 гола за матч. Крупнейшая победа «Арсенала» – 6:2.
Последние пять очных встреч закончились следующими результатами:
- 26.12.1991 «Лутон Таун» – «Арсенал» 1:0;
- 27.08.1991 «Арсенал» – «Лутон Таун» 2:0;
- 08.12.1990 «Лутон Таун» – «Арсенал» 1:1;
- 29.08.1990 «Арсенал» – «Лутон Таун» 2:1;
- 21.04.1990 «Лутон Таун» – «Арсенал» 2:0.
«Лутон Таун», хоть и занимает низкое место в таблице, но наверняка постарается выиграть матч – команда играет дома, при своих болельщиках, к тому же «Лутон» по ходу нынешнего сезона уже показал характер. Хотя бы вспомнить ничью с «Ливерпулем» – 1:1. Впрочем, «канониры», на наш взгляд, все-таки ближе к победе – подопечные Артеты выигрывают на протяжении последних пяти матчей, команда лидирует в АПЛ и наверняка сделает все, чтобы сохранить и упрочить свое лидерство.
Итак, букмекерская контора «Бетбум» дает на победу хозяев коэффициент 13.80 – сумасшедшая котировка под не менее сумасшедший вариант окончания матча. Ничья оценена скромнее – 7.25, а вот победа «Арсенала» и вовсе – 1.24. Мы посоветуем сделать ставку не на исход, здесь более менее все понятно, а на Тотал Больше 2.5, наверняка команды порадуют фанатов обилием голов – «Бетбум» дает на этот маркет 1.43, также можно взять «Обе забьют – нет». Такой вариант оценивается в 1.76.
Наши варианты ставки на игру:
- победа «Арсенала» – 1.24;
- тотал больше 2.5 – 1.43;
- обе забьют (нет) – 1.76.
Где смотреть матч Лутон – Арсенал
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- Дата проведения
- 5 декабря, 23.15, «Кенилворт Роуд»