Где смотреть Истиклол – Аль-Наср Эр-Рияд, во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов АФК 5 декабря
Во вторник, 5 декабря, сыграют Истиклол и Аль-Наср Эр-Рияд в рамках Лиги Чемпионов АФК.
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- Игра пройдет на стадионе «Республиканский стадион имени Фрунзе».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал «Старт».
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Истиклол – Аль-Наср Эр-Рияд
- Начало матча запланировано на 19:00 по московскому времени.
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