Где смотреть Истиклол – Аль-Наср Эр-Рияд, во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов АФК 5 декабря

Теги Лига чемпионов Азии Аль-Наср Эр-Рияд Истиклол Футбол

Во вторник, 5 декабря, сыграют Истиклол и Аль-Наср Эр-Рияд в рамках Лиги Чемпионов АФК.

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  • Игра пройдет на стадионе «Республиканский стадион имени Фрунзе».
  • Встречу будет в прямом эфире показывать канал «Старт».
  • Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Истиклол – Аль-Наср Эр-Рияд

  • Начало матча запланировано на 19:00 по московскому времени.

Истиклол: все новости

Аль-Наср Эр-Рияд: все новости

Лига чемпионов АФК: все новости

Прогноз на матч Истиклол – Аль-Наср

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