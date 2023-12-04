Дзюба о матче в снегопад: «Зенит» хотел перенести на завтра, но поняли, что это очень геморройно. Правильно – ЦСКА играл с «Ростовом», и мы не сахарные»

Артем Дзюба высказался о погодных условиях в Москве во время матча с «Зенитом».

«Локомотив» обыграл «Зенит» (3:1) в матче 17-го тура Мир . Начало матча было отложено на полчаса из-за сильного снегопада.

«Когда на полчаса перенесли, то это было проблематично, потому что многие уже растерлись, хотели выйти как можно скорее.

Сначала « » хотел перенести на завтра, но потом поняли, что это все очень «геморройно», там очень много всяких нюансов. И решили играть. Думаю, что правильно. играл с « », и мы не сахарные. Нормальное явление. Играть было непросто, холодно.

Огромное спасибо болельщикам, что пришли, поддерживали. Была классная атмосфера. Спасибо родным, близким, которые сегодня присутствовали и за нас болели. Сегодня мы им подарили мини-праздник в преддверии Нового года.

Сейчас ключевой момент – нужно закончить красиво дома, с «Уралом». Не хочется быть командой настроения. Обыгрывать пятикратного чемпиона два раза за сезон и терять очки с другими командами – мне кажется, не совсем правильно», – сказал нападающий « ».

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