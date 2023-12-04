Дзюба о матче в снегопад: «Зенит» хотел перенести на завтра, но поняли, что это очень геморройно. Правильно – ЦСКА играл с «Ростовом», и мы не сахарные»

Теги ЦСКА Локомотив Зенит Ростов Артем Дзюба премьер-лига Россия Футбол

Артем Дзюба высказался о погодных условиях в Москве во время матча с «Зенитом».

«Локомотив» обыграл «Зенит» (3:1) в матче 17-го тура Мир РПЛ. Начало матча было отложено на полчаса из-за сильного снегопада.

«Когда на полчаса перенесли, то это было проблематично, потому что многие уже растерлись, хотели выйти как можно скорее.

Сначала «Зенит» хотел перенести на завтра, но потом поняли, что это все очень «геморройно», там очень много всяких нюансов. И решили играть. Думаю, что правильно. ЦСКА играл с «Ростовом», и мы не сахарные. Нормальное явление. Играть было непросто, холодно.

Огромное спасибо болельщикам, что пришли, поддерживали. Была классная атмосфера. Спасибо родным, близким, которые сегодня присутствовали и за нас болели. Сегодня мы им подарили мини-праздник в преддверии Нового года.

Сейчас ключевой момент – нужно закончить красиво дома, с «Уралом». Не хочется быть командой настроения. Обыгрывать пятикратного чемпиона два раза за сезон и терять очки с другими командами – мне кажется, не совсем правильно», – сказал нападающий «Локомотива».

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9 комментариев
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Ответ IlyaGrain
Неужели умные вопросы задали, что снизошёл до нас величайший ?
А это он своей пресс-службе ответил - это другое )
+9
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+8
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Ответ IlyaGrain
Неужели умные вопросы задали, что снизошёл до нас величайший ?
Нет, просто пас отдал и его клуб не проиграл, если б было наоборот, то либо молчал, либо все вопросы были бы «неправильные»
+10
-2
+8
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Если бы проиграли, риторика наверняка была бы другая.
+4
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Интересно он специально троллит Карпина из-за непогоды или это у него само получается?
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+2
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Неужели умные вопросы задали, что снизошёл до нас величайший ?
+5
-4
+1
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На самом деле респект агрономам Локо, гораздо лучше подготовили поле к проведению матча, чем ЦСКА
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Что бы ты сказал, если бы слили
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Все правильно, не сахарные, а деревянные
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Ответ Антон Панарин
Что бы ты сказал, если бы слили
что все "плохие" )))
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