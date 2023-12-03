Семак об 1:3 с «Локо»: «Стараемся играть в футбол, не всегда получается. Отыгрываться по такому полю непросто. Замены не усилили сегодня»
Сергей Семак высказался о поражении «Зенита» от «Локомотива» (1:3) в Мир РПЛ.
– Мы расстроены результатом. Это футбол. Неудачно вошли в матч, пропустили со стандарта. Пытались переломить ход игры, смогли забить. Но во втором тайме играли не так цельно, как в первом тайме. Второй мяч был решающим, а третий в концовке похоронил наши надежды. Готовимся к следующей игре. Обидно, но ничего не сделаешь.
– Был снегопад. Какой был план на игру?
– Стандартные положения выходят на первый план. Нам пришлось атаковать, а «Локомотив» любит играть на контрактах. Приходилось отыгрываться. Стандарты предопределили ход матча.
– На поле было 11 легионеров, играли комбинационно. Может, нужен был другой состав для более примитивной игры?
– Стараемся играть в футбол, не всегда получается. На результат повлияли стандарты, а не качество нашей игры. Легионерам непривычно, но они старались. Ребята с замен не вошли в игру.
– Момент с Пиняевым – была красная карточка? Не устали от ошибок судей?
– Судьи тоже люди, они тоже ошибаются. По моменту с Пиняевым не могу сказать.
Обычный матч для таких условий. Очень много зависело от каких‑то рикошетов. Стандартные ситуации не получились у нас и привели к двум достаточно простым мячам.
Отыгрываться по такому полю очень непросто. Пытались, но не так много создавали.
Заменами пытались усилить, но не получилось. Очень сложно входить в такую игру, по такому полю, по такой погоде. Замены не усилили сегодня.
– Гол, пропущенный Кержаковым, это случайность?
– Сегодня сложилась так. Скользко, мяч сложно фиксировать. Получилось, что неудачно сыграл Миша.
– Для вас принципиально уйти на зимнюю паузу на первом месте?
– Конечно, всегда приятно уходить на перерыв с первого места. Но нам надо решать свои вопросы, которые есть. Надо набрать максимальное количество очков. Будем готовиться к следующему матчу, – сказал тренер «Зенита».
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Ну какой к черту Фернандес , когда надо отыгрываться? Куда ты Клаудиньо убираешь?
Серёжа проснись уже. Кержаков не отбивает ничего , теперь ещё и то что в него летит в ворота переправляет. Это ад.
Вопрос к тренерскому составу,где игроки которые должны менять лидеров команды
Это Федотов,Осинькин и Личка.
С таким бюджетом как у Зенита,данные тренеры сделали Зенит не просто легионерским Чемпионом,а командой у которой были и Россияне молодые в составе и легионеры,и я уверен что было тоже первое место.Игра поставлена была бы по-другому.Более конкурентноспособная внутри клуба.
С Мишей, как основным вратарем, прощаемся. Пусть на скамейке атмосферу поддерживает.
Значит мало тренируетесь,мало уделяете время,на скамейку,психологически запасные задвинуты под плинтус,зная что им доверять никто не будет.