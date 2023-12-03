Семак об 1:3 с «Локо»: «Стараемся играть в футбол, не всегда получается. Отыгрываться по такому полю непросто. Замены не усилили сегодня»

Сергей Семак высказался о поражении «Зенита» от «Локомотива» (1:3) в Мир РПЛ.

– Мы расстроены результатом. Это футбол. Неудачно вошли в матч, пропустили со стандарта. Пытались переломить ход игры, смогли забить. Но во втором тайме играли не так цельно, как в первом тайме. Второй мяч был решающим, а третий в концовке похоронил наши надежды. Готовимся к следующей игре. Обидно, но ничего не сделаешь.

– Был снегопад. Какой был план на игру?

– Стандартные положения выходят на первый план. Нам пришлось атаковать, а « » любит играть на контрактах. Приходилось отыгрываться. Стандарты предопределили ход матча.

– На поле было 11 легионеров, играли комбинационно. Может, нужен был другой состав для более примитивной игры?

– Стараемся играть в футбол, не всегда получается. На результат повлияли стандарты, а не качество нашей игры. Легионерам непривычно, но они старались. Ребята с замен не вошли в игру.

– Момент с – была красная карточка? Не устали от ошибок судей?

– Судьи тоже люди, они тоже ошибаются. По моменту с Пиняевым не могу сказать.

Обычный матч для таких условий. Очень много зависело от каких‑то рикошетов. Стандартные ситуации не получились у нас и привели к двум достаточно простым мячам.

Отыгрываться по такому полю очень непросто. Пытались, но не так много создавали.

Заменами пытались усилить, но не получилось. Очень сложно входить в такую игру, по такому полю, по такой погоде. Замены не усилили сегодня.

– Гол, пропущенный , это случайность?

– Сегодня сложилась так. Скользко, мяч сложно фиксировать. Получилось, что неудачно сыграл Миша.

– Для вас принципиально уйти на зимнюю паузу на первом месте?

– Конечно, всегда приятно уходить на перерыв с первого места. Но нам надо решать свои вопросы, которые есть. Надо набрать максимальное количество очков. Будем готовиться к следующему матчу, – сказал тренер «Зенита».

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