Семак об 1:3 с «Локо»: «Стараемся играть в футбол, не всегда получается. Отыгрываться по такому полю непросто. Замены не усилили сегодня»

Теги Локомотив Зенит Михаил Кержаков Сергей Семак премьер-лига Россия Матч ТВ Сергей Пиняев Футбол

Сергей Семак высказался о поражении «Зенита» от «Локомотива» (1:3) в Мир РПЛ.

– Мы расстроены результатом. Это футбол. Неудачно вошли в матч, пропустили со стандарта. Пытались переломить ход игры, смогли забить. Но во втором тайме играли не так цельно, как в первом тайме. Второй мяч был решающим, а третий в концовке похоронил наши надежды. Готовимся к следующей игре. Обидно, но ничего не сделаешь.

– Был снегопад. Какой был план на игру?

– Стандартные положения выходят на первый план. Нам пришлось атаковать, а «Локомотив» любит играть на контрактах. Приходилось отыгрываться. Стандарты предопределили ход матча.

– На поле было 11 легионеров, играли комбинационно. Может, нужен был другой состав для более примитивной игры?

– Стараемся играть в футбол, не всегда получается. На результат повлияли стандарты, а не качество нашей игры. Легионерам непривычно, но они старались. Ребята с замен не вошли в игру.

– Момент с Пиняевым – была красная карточка? Не устали от ошибок судей?

– Судьи тоже люди, они тоже ошибаются. По моменту с Пиняевым не могу сказать.

Обычный матч для таких условий. Очень много зависело от каких‑то рикошетов. Стандартные ситуации не получились у нас и привели к двум достаточно простым мячам.

Отыгрываться по такому полю очень непросто. Пытались, но не так много создавали.

Заменами пытались усилить, но не получилось. Очень сложно входить в такую игру, по такому полю, по такой погоде. Замены не усилили сегодня.

– Гол, пропущенный Кержаковым, это случайность?

– Сегодня сложилась так. Скользко, мяч сложно фиксировать. Получилось, что неудачно сыграл Миша.

– Для вас принципиально уйти на зимнюю паузу на первом месте?

– Конечно, всегда приятно уходить на перерыв с первого места. Но нам надо решать свои вопросы, которые есть. Надо набрать максимальное количество очков. Будем готовиться к следующему матчу, – сказал тренер «Зенита».

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38 комментариев
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Богданычу респект, за то что не стал истерить, как некоторые. Решение по вратарю должно быть конкретным. Человек просто привозит в важнейших матчах, спасибо ему за всё.
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Надо отдать должное Локо, они сегодня были более мотивированы !
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Ну когда выпускаешь мертвейшего Фернандеса вместо Сергеева, складывается ощущение что отыграться не планировали
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Тогда зачем ты их делаешь?
Ну какой к черту Фернандес , когда надо отыгрываться? Куда ты Клаудиньо убираешь?
Серёжа проснись уже. Кержаков не отбивает ничего , теперь ещё и то что в него летит в ворота переправляет. Это ад.
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Ответ Люби Зенит Побольше Побед
Второй тайм - одни из худших моментов игр Зенита за долгое время. С Мишей, как основным вратарем, прощаемся. Пусть на скамейке атмосферу поддерживает.
На кубок играли так же,как и второй тайм.
Вопрос к тренерскому составу,где игроки которые должны менять лидеров команды
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В России есть тренеры,гораздо сильнее чем Семак.
Это Федотов,Осинькин и Личка.
С таким бюджетом как у Зенита,данные тренеры сделали Зенит не просто легионерским Чемпионом,а командой у которой были и Россияне молодые в составе и легионеры,и я уверен что было тоже первое место.Игра поставлена была бы по-другому.Более конкурентноспособная внутри клуба.
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Второй тайм - одни из худших моментов игр Зенита за долгое время.
С Мишей, как основным вратарем, прощаемся. Пусть на скамейке атмосферу поддерживает.
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Ответ bogoduhovevgenij56@gmail.com
за что респект?,-за то что в очередной раз обделались
а вот и истерички
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Ответ Саня Беляков
Тогда зачем ты их делаешь? Ну какой к черту Фернандес , когда надо отыгрываться? Куда ты Клаудиньо убираешь? Серёжа проснись уже. Кержаков не отбивает ничего , теперь ещё и то что в него летит в ворота переправляет. Это ад.
Скорее всего из за травмы от Пиняева,но если заменил не по травме,то Семак поплыл,ему молится надо легионеров своих,если они по каким либо причинам закапризничают,то Зенит свалится,и к Семаку будут большие вопросы,то что у него не конкурентноспособный состав,деньги большие выделяют,и Миллеру без разницы будет что Бразильцы хотят играют хотят нет.
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Ответ Umnik9
Состав сдувается, а тренер, он не тренер, кого он тренировал кроме Зенита и давал результат?
Кого Зидан тренировал кроме Реала и давал результат?
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Ответ Один живой
Ну Миша в этом вопросе самый "стабильный"... одного гола от коней и потери этих очков было достаточно
После Малафеева в рамке всегда пожар
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Ответ Андрей Макаров
Ну когда выпускаешь мертвейшего Фернандеса вместо Сергеева, складывается ощущение что отыграться не планировали
Сергеев заболел
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Ответ Дима Трепутин
при всем уважение , но бл менять Клаудиньо на Марио Фернандеса при счета 1:2 ,это вообще не понятно ну и на счёт Клаудиньо, в него можно двумя ногами прыгать с разбегу - максимум желтая
Сегодня надо признать не сыфграли у Зенита никакие задумки. Пожалуй светлое пятно это первый тайм.Второй просто-мертвое море.
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Ответ Umnik9
Состав сдувается, а тренер, он не тренер, кого он тренировал кроме Зенита и давал результат?
Уфа в еврокубках?
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Ответ zzzeeerrrooo
Он кого не поставит все привозят
Ну Миша в этом вопросе самый "стабильный"... одного гола от коней и потери этих очков было достаточно
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Ответ Андрей Макаров
Ну когда выпускаешь мертвейшего Фернандеса вместо Сергеева, складывается ощущение что отыграться не планировали
Я тоже об этом подумал
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Ответ Один живой
Богданычу респект, за то что не стал истерить, как некоторые. Решение по вратарю должно быть конкретным. Человек просто привозит в важнейших матчах, спасибо ему за всё.
Он кого не поставит все привозят
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Ответ zzzeeerrrooo
После Малафеева в рамке всегда пожар
Да, на временнОм удалении с каждым годом становится настолько отчетливо и ясно, какая же по настоящему вратарская глыба был Славик. Так стабильно и качественно после него никого не было.
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Ответ Lyelik
Гойло есть, сплав ли в Сочи.
Чем плох Адамов?
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Ответ Umnik9
Состав сдувается, а тренер, он не тренер, кого он тренировал кроме Зенита и давал результат?
Ну, там Уфу, например, вывел в ЛЕ)
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Ответ Umnik9
Состав сдувается, а тренер, он не тренер, кого он тренировал кроме Зенита и давал результат?
"Уфа", не опустил результаты Гончаренко низко и потом шестое место.
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ничего нового, а нет гениальный ход, вместо Ерохина теперь будет выходить старый и больной конь. Обычная плюшево старческая игра Зенита.
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иди в Уфу и там старайся - надоел хуже горькой редьки со своей примитивной игрой(((
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Семак сказал,что сегодня игроки скамейки не усилили игру,а когда они выходили и делали результат,я уверен что все очки который Зенит заработал,и это усилия основного состава,а так что бы перевернуть игру,или сделать даже ничью,таких игроков у Зенита нет.
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Замены не усилили.Значит в составе Зенита такие игроки,которые не усиливают,но вообще то тренерский состав отвечает,за всех игроков,а не только за основной.
Значит мало тренируетесь,мало уделяете время,на скамейку,психологически запасные задвинуты под плинтус,зная что им доверять никто не будет.
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То есть Зенит оказывается играл во втором тайме? Со стороны казалось,Что это как раз ведет Зенит,причем с запасом мяча так в 2-3. И ради бога,уже сделайте что-то с Кержаковым.Он кончено может парень хороший,но привозить такое в его возрасте,когда еще с ДЮСШ учат ставить на штанги игрока,от такого вот неожиданного привоза.Не говоря уже о том,Что он спасает,когда летит в него.В этом году хоть пенальти стал ловить,уже что-то. Видно,Что Зенит словно наелся уже всем.Словно,а мол и так в конце к 30ому все порастеряют ,а мы свое возьмем.так то оно может и будет,но подряд матчи выдать гдле естьб преимущество и моменты и их проигрывать-это себя не уважать.
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Семак где твои спортивные принципы что играют сильнейшие почему играет который уже год Кержаков
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