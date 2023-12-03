У «Спартака» 5 поражений и 1 победа за 7 последних выездных матчей в Мир РПЛ

Теги Спартак премьер-лига Россия Ахмат Гильермо Абаскаль Футбол

«Спартак» проиграл в 5 из 7 выездных матчей в Мир РПЛ.

Команда Гильермо Абаскаля сегодня уступила «Ахмату» в Грозном со счетом 1:2 в рамках 17-го тура.

Начиная с 11 августа красно-белые провели в чемпионате 7 игр на чужом поле.

Победить удалось только «Балтику» (2:0), также была ничья с «Локомотивом» (1:1). «Уралу» (2:3), «Краснодару» (0:2), «Крыльям Советов» (0:4) и «Факелу» (0:2) проиграли.

В следующий раз «Спартак» сыграет в гостях в марте – против «Зенита».

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

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68 комментариев
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Два часа назад кб хихикали над одной победой Зенита в четырёх последних играх, резонный вопрос, - что с лицом?
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Дайте рыжему поработать!
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Ответ Peter Parker
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У Динамо, ЦСКА и Локомотива хоть игра иногда осмысленная есть
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Ответ Николай Бойко
Дайте рыжему поработать!
Держим кулаки. Абаскаль почти что герой мультфильма, в том смысле, что смех и радость он приносит людям.
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Но адептам рыжеголового все нравится, надо время еще дать
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Ответ Мукунку хороший
Да мы и сейчас ржём над зенитом.. сейчас не главное что бы Спартак выиграл.. главное что бы зенит не стал чемпионом..так что не грусти))
"сейчас не главное что бы Спартак выиграл.. главное что бы зенит не стал чемпионом"

В этом прям весь современный Спартак и его болелы. И эти люди потом что-то рассказывают о комплексах.
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Ответ Николай Бойко
Дайте рыжему поработать!
Думаю уже достаточно
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Ответ Peter Parker
Да? А у Спартака видимо нет? Но тогда как он и Краснодар и Динамо дважды обыгрывал? Да и с ЦСКА и Локо сыграл ничьи?
Я прямо все не смотрел, но с ЦСКА знатный отскок был, например
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12 побед за 30 матчей чемпионата в 2023 году.🤦‍♀️Для Спартака это убийственная стата. На пару побед больше, чем в эпоху червя.
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Когда же уберут рыжего? Ну сколько же можно терпеть эти гребаные эксперименты. Игры нет, ни один игрок не прогрессирует,нет ни понятной схемы ни тактики. Впечатление такое что руководству все как завтра надо….. Позорище просто
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Ответ Peter Parker
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Ну ладно еще с Динамо сравнивать, у них хоть состав неплохой, но зато тренер новичок и только строит команду.

Но сравнивать Спартак, который закупился на 24 млн перед сезоном, с ЦСКА, у которых вся обойма это 15 человек, и с Локо, который играет почти полностью российским составом, и считать что отставание от таких соперников в 1 балл это что-то нормально, прям скажем странно.
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Ответ Николай Бойко
У Динамо, ЦСКА и Локомотива хоть игра иногда осмысленная есть
эти с зенитом очки набирали , а некоторые даже побеждали
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Это не тренер плохой. Это игроки плохие, погода нефутбольная, судьи продажные, поля не ровные и мячи не круглые. Тренер и так всех игроков уже попробовал на всех позициях, а они не играют.))) Дайте Абаскалю поработать.)))
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Нет ни игры, ни желания. Выводы напрашиваются
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нужен тренер гомосексуалист,который бы всех недоигроков чпокал после игры
написал с цензурой)
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давненько не было настолько ужасной выездной серии, рыжий и здесь все рекорды побил, бездарь просто
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Импотенты
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Ответ трахтенберг месть коней
Обидно признавать, но Спартак сейчас полнейший середняк. Этот состав не способен на великие дела
А тренер способен?
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Обидно признавать, но Спартак сейчас полнейший середняк. Этот состав не способен на великие дела
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Ответ Peter Parker
Все понятно. Не смотрел, но категорично заявил. С ЦСКА отскок? Какой громкий эпитет, боевая ничья, не больше. Армейцы не играли на настолько большим преимущество, чтобы говорить об отскоке.
Да хватит уже отмазывать Абаскаля! Этот недотренер в семи гостевых матчах, потерпел ПЯТЬ!!! поражений. Что касается армейцев, то в матче с нами, они заслуживали победы, ибо играли лучше. А если сравнить состав Спартака с армейским, то сравнение будет не в пользу армейцев. Три из четырёх трансферов, которые сделали Абаскаль с Эшуортом - откровенный провал! Сегодня Рыжий не выпустил в старте ни Медину, ни Бонгонду, но оставил Рябчука. Второй гол - его заслуга. Игнатов, в качестве нападающего, на порядок слабее Соболева, просто потому, что он вообще не нападающий!!!
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Такая возможность появилась в этом сезоне наконец отправить кадырочай в пердифф но тут случился Спартак🙈
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Ответ Олег Олег
Мартинс зачем, он в Спартаке? Соболев полный ноль. Пруцев не отдать , не принять , не удержать мяч не может, продвижения вперед нет.Единственный раз отдал пас и гол! Зобнин-ты же полузащитник, как можно принимать мяч спиной к воротам?! Вратарь Селихов уровня Ахмата.
вы точно в себе?
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Ответ Вова Пупкин
Минимум до завтра, вся "лента" Спортса будет насыщена только КБ-новостями! На какое место эти чудики опустились, на сколько очков отстают, сколько очков набрали за последние..., сколько голов забили, сколько пропустили, сколько жёлтых карточек получили, сколько было фолов и т.д. и т.п. Скажите мне - ну кому какая разница, чтобы знать эту дебильную информацию? Кому нужны эти статистические данные КБ-колхоза, у которго нет даже шансов на медали в этом чемпионате?! Или все местные редакторы ярые болелы КБ-недоразумения, что они им прямо невтерпёж эти новости о КБ-ниочём сюда выкладывать?
Читай, Вова! Читай и мучайся)))
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Ответ luu
Два часа назад кб хихикали над одной победой Зенита в четырёх последних играх, резонный вопрос, - что с лицом?
что-то случилось с face id
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Ответ Peter Parker
Да? А у Спартака видимо нет? Но тогда как он и Краснодар и Динамо дважды обыгрывал? Да и с ЦСКА и Локо сыграл ничьи?
Последние игры с Динамо и Краснодаром мы пролетели.
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Ну что же , хороший результат для этого экспериментатора . Может всё-таки оставим рыжего ещё на пару лет по совету Орлова и Радимова ? Тогда будет шанс стать чемпионами ..... в ФНЛ .
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игроки может просто сливают главного героя
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у Спартака нет такого качества футболистов, чтобы играть на классе. Любая команда с желанием играющая создаёт проблемы. Вывод: зачем брать легионеров и тренера из-за рубежа если условный воспитанник Спартака Тимофеев может с ними конкурировать!
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всё, надо уволить Абаскалья-!!! лучшие игроки не могут играть,это катастрофа (Мостовой я за тебя)🤝
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Ответ Peter Parker
Не понимаю претензии по поводу Медины и Бонгонды. Тео своим выходом не усилил игру, видимо, находится не в лучших игровых кондициях. Медина был вне заявки как и Максименко, вероятно, есть ограничения по здоровью. Точно также и Соболев, я вот не увидел сегодня готовности от него на полный матч.
А когда Медина и Бонгонда, в последний раз, усиливали игру? Зачем на них тратили деньги? На их позициях играть было некому? А Рябчук, который отыграл на нормальном уровне один матч, чем лучше Хлусевича, Денисова или Классена? Зачем его покупали? Соболев не умеет выходить на замену. Так бывает. Выпусти его в старте и пусть играет, сколько может. Возможно, к моменту когда он встанет, уже и игра будет сделана. Но нет, у Абаскаля принципы. Он лечит Соболева. Ну, как, помогает это команде???
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Рыжий красиво перешёл в весну, конгениально!
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Ответ Олег Олег
Мартинс зачем, он в Спартаке? Соболев полный ноль. Пруцев не отдать , не принять , не удержать мяч не может, продвижения вперед нет.Единственный раз отдал пас и гол! Зобнин-ты же полузащитник, как можно принимать мяч спиной к воротам?! Вратарь Селихов уровня Ахмата.
Ты ещё скажи что Промес был хорош..
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Ответ трахтенберг месть коней
Обидно признавать, но Спартак сейчас полнейший середняк. Этот состав не способен на великие дела
https://ww
w.transfermarkt.us/premier-liga/startseite/wettbewerb/RU1

бгг
трансфермаркет оценивает состав спартака вторым в лиге. Краснодар заметно дешевле, 90 лямов против 96.
Факел, которому спартак слился, стоит 10 лямов.

когда вы не жалуетесь на грязь, снег, жёлтые карточки, провокации соперников, судейские заговоры и всю боль еврейского народа, вы начинаете стоны про состав.

ладно, Зенит на бумаге сильнее. но всерьёз заявлять, что у спартака седьмой состав РПЛ - это уровень.
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Ответ Андрей Ткаченко
А тренер способен?
играют в первую очередь игроки и они обязаны показывать характер и иметь яйца, а этого нет. Нынешнее сочетание игроков бесхребетное
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Ответ luu
Что может быть непонятного, если я из Петербурга?
Ну о.к.. Не грусти
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Зато абаскаль наконец оправдал стоник.
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Ответ Peter Parker
То самое согласие. Условно, ты можешь хотеть Майбах, но с твоими деньгами на рынке только Солярис и ты его берешь, потому что тебе все таки надо иметь что-то. Это тоже будет согласие? Ну и о бестолковости стоит говорить все таки хотя бы по окончании сезона, не?
О бестолковости надо было говорить уже по окончании прошлого сезона, вторая часть которого была провалена. Но тренеру не только дали поработать, но и денег на усиление дали и контракт на ТРИ!!! года.
Что-то иметь надо, если ничего нет. У Спартака, на краях дефицита исполнителей не было, от слова «вообще». Назовите мне, хотя бы одну причину (кроме неустойки), по которой Абаскаля стоит оставить.
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Ответ Андрей Ткаченко
Но у Динамо игра в запасе, и возможность была приблизиться к лидерам, и ещё мы были впереди на два.
Ну, допустим, что будет не 1 очко разницы, а 4. Это недосягаемый результат или что?
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Ответ Peter Parker
Что там непонятного? Посмотри карту передач, тепловые карты, вроде все вполне понятно во что играет Абаскаль. Даже сегодня Спартак создал вдвое больше опасных моментов, подвела реализация.
Серьёзно?))) Вдвое больше - это сколько? Ахмат, кроме двух голов, мог забить ещё два. Селихов выручил. Спартак создал 8 голевых моментов?)))
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Ответ luu
Два часа назад кб хихикали над одной победой Зенита в четырёх последних играх, резонный вопрос, - что с лицом?
да фигня это всё. сейчас все правоверные обсуждают, какая же иуда этот Бериша и сколько матчей дисквафиликации через растрел ему надо дать.
кому нужна эта ваша игра, в самом деле? как будто кто-то там всерьёз надеется на чемпионство.
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Рыжий еще себя покажет! Терпения ребята, терпение! Труд и терпение перетрут все
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Ответ Антон Белименко
Спартак не понятно, во что играет, результат его зависит от индивидуального мастерства лидеров, если у них пойдёт, значит сделают результат, если не с той ноги встали, то все, тушите свет
Что там непонятного? Посмотри карту передач, тепловые карты, вроде все вполне понятно во что играет Абаскаль.
Даже сегодня Спартак создал вдвое больше опасных моментов, подвела реализация.
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Ответ luu
>Главное что у соседа корова сдохла В принципе ничего удивительного от болельщиков "народной" команды с седьмого вип места.
У такого соседа как ты.. который непонятно за кого топит.. за тех кто выигрывает))
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Ответ luu
Два часа назад кб хихикали над одной победой Зенита в четырёх последних играх, резонный вопрос, - что с лицом?
А чего им ещё делать? У них так-то и на топ-3 шансов нет.
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Ответ Peter Parker
Я не говорю, что это нормально, всего лишь стечение обстоятельств. Но ты так говоришь о 24 миллионах, будто это очень большие деньги, всего лишь один Юри Альберто)
24 млн, по нынешним временам, сумма не маленькая. Нет еврокубков и долго ещё не будет. Зачем подписывать четырёх, весьма средних легионеров? Да и кто потратил больше? А главное, кто потратил бездарнее?))) Все четыре трансфера были сделаны по просьбе или с согласия Абаскаля. Надо ещё четверых купить?
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Ответ fil_spb
Ну ладно еще с Динамо сравнивать, у них хоть состав неплохой, но зато тренер новичок и только строит команду. Но сравнивать Спартак, который закупился на 24 млн перед сезоном, с ЦСКА, у которых вся обойма это 15 человек, и с Локо, который играет почти полностью российским составом, и считать что отставание от таких соперников в 1 балл это что-то нормально, прям скажем странно.
Я не говорю, что это нормально, всего лишь стечение обстоятельств. Но ты так говоришь о 24 миллионах, будто это очень большие деньги, всего лишь один Юри Альберто)
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Минимум до завтра, вся "лента" Спортса будет насыщена только КБ-новостями! На какое место эти чудики опустились, на сколько очков отстают, сколько очков набрали за последние..., сколько голов забили, сколько пропустили, сколько жёлтых карточек получили, сколько было фолов и т.д. и т.п. Скажите мне - ну кому какая разница, чтобы знать эту дебильную информацию? Кому нужны эти статистические данные КБ-колхоза, у которго нет даже шансов на медали в этом чемпионате?! Или все местные редакторы ярые болелы КБ-недоразумения, что они им прямо невтерпёж эти новости о КБ-ниочём сюда выкладывать?
+1
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это все фигня, главное у нас тренер хороший. )))
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Когда уже команда будет играть.
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