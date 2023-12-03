У «Спартака» 5 поражений и 1 победа за 7 последних выездных матчей в Мир РПЛ

«Спартак» проиграл в 5 из 7 выездных матчей в Мир РПЛ.

Команда Гильермо Абаскаля сегодня уступила « » в Грозном со счетом 1:2 в рамках 17-го тура.

Начиная с 11 августа красно-белые провели в чемпионате 7 игр на чужом поле.

Победить удалось только «Балтику» (2:0), также была ничья с «Локомотивом» (1:1). «Уралу» (2:3), «Краснодару» (0:2), «Крыльям Советов» (0:4) и «Факелу» (0:2) проиграли.

В следующий раз « » сыграет в гостях в марте – против «Зенита».

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