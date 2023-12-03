У «Спартака» 5 поражений и 1 победа за 7 последних выездных матчей в Мир РПЛ
«Спартак» проиграл в 5 из 7 выездных матчей в Мир РПЛ.
Команда Гильермо Абаскаля сегодня уступила «Ахмату» в Грозном со счетом 1:2 в рамках 17-го тура.
Начиная с 11 августа красно-белые провели в чемпионате 7 игр на чужом поле.
Победить удалось только «Балтику» (2:0), также была ничья с «Локомотивом» (1:1). «Уралу» (2:3), «Краснодару» (0:2), «Крыльям Советов» (0:4) и «Факелу» (0:2) проиграли.
В следующий раз «Спартак» сыграет в гостях в марте – против «Зенита».
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В этом прям весь современный Спартак и его болелы. И эти люди потом что-то рассказывают о комплексах.
Но сравнивать Спартак, который закупился на 24 млн перед сезоном, с ЦСКА, у которых вся обойма это 15 человек, и с Локо, который играет почти полностью российским составом, и считать что отставание от таких соперников в 1 балл это что-то нормально, прям скажем странно.
написал с цензурой)
w.transfermarkt.us/premier-liga/startseite/wettbewerb/RU1
бгг
трансфермаркет оценивает состав спартака вторым в лиге. Краснодар заметно дешевле, 90 лямов против 96.
Факел, которому спартак слился, стоит 10 лямов.
когда вы не жалуетесь на грязь, снег, жёлтые карточки, провокации соперников, судейские заговоры и всю боль еврейского народа, вы начинаете стоны про состав.
ладно, Зенит на бумаге сильнее. но всерьёз заявлять, что у спартака седьмой состав РПЛ - это уровень.
Что-то иметь надо, если ничего нет. У Спартака, на краях дефицита исполнителей не было, от слова «вообще». Назовите мне, хотя бы одну причину (кроме неустойки), по которой Абаскаля стоит оставить.
кому нужна эта ваша игра, в самом деле? как будто кто-то там всерьёз надеется на чемпионство.
Даже сегодня Спартак создал вдвое больше опасных моментов, подвела реализация.