«Промес – соль и красный перчик «Спартака», его душа и идентичность. Один из лучших легионеров в истории РПЛ». Зарема о контракте Квинси

Теги Спартак премьер-лига Россия Марк Овермарс Квинси Промес Зарема Салихова Футбол

Зарема Салихова назвала Квинси Промеса «солью и красным перчиком» «Спартака».

Так супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна отреагировала на новость о скором продлении контракта игрока атаки с клубом.

«Промес – один из лучших легионеров в истории «Спартака» и всего российского чемпионата. Было много критики и скепсиса, разговоров, что Промес уже не тот.

Я считаю, что Квинси – это и соль, и красный перчик «Спартака», его душа и идентичность. Ни разу не пожалела, что переход состоялся в ходе столь сложных переговоров с [тогдашним спортивным директором «Аякса»] Марком Овермарсом. Промес – это попадание в десятку!» – завила Салихова.

Промес выступал за «Спартак» с августа 2014 года по август 2018 года, после чего перешел в «Севилью». В феврале 2021 года футболист вернулся в московский клуб, перейдя из «Аякса», и заключил контракт до конца июня 2024 года.

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40 комментариев
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Душа и идентичность Спартака - осужденный в Нидерландах за покушение на убийство и подозреваемый в обороте крупной партии наркотиков.
Она реально им гордится?
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Ей видней, в перчиках она должна хорошо разбираться.
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Ответ Valeriy Komarow
Ей видней, в перчиках она должна хорошо разбираться.
Да и в соли скорее всего шарит
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А вот тут хорошо Зарема сказала! Осужденный в своей стране гангстер, в отношении которого ведется следствие по контрабанде крупной партии наркотиков, - "душа и идентичность" Спартака. Для бромантанового клуба самое то, да ))
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Соль!? А ХА ХА. Зарема это был кокс!?
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Промес это порошок российского футбола
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Ответ fil_spb
Ну если они и предателями народа и Родины Старостиными гордятся, то Промес это ещё цветочки.
Ну он хотя бы свой, советский гражданин. А Промес вообще залетный гастролер за 3,5 млн евро. Отработал - уехал.
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"соль и красный перчик «Спартака»"

Это какой-то эвфемизм для наркотиков у кб?
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Уж про перчик она точно знает)
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Ответ schwein
Душа и идентичность Спартака - осужденный в Нидерландах за покушение на убийство и подозреваемый в обороте крупной партии наркотиков. Она реально им гордится?
Какой клуб, такие и герои... Она, похоже, искренне им гордится, да.
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Наркоторговец по кличке Перчик)
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Если "один из лучших" легионеров этого клуба наркодилер и уголовник, то глубоко сочувствую настоящим болельщикам Лукойловского клуба.
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Уж Промес знает толк в соли)
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Ответ schwein
Душа и идентичность Спартака - осужденный в Нидерландах за покушение на убийство и подозреваемый в обороте крупной партии наркотиков. Она реально им гордится?
Ну если они и предателями народа и Родины Старостиными гордятся, то Промес это ещё цветочки.
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У Спартака проблемы, если его идентичность ассоциируется с Промесом. Даже борщ выглядит куда солиднее)
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Ответ schwein
Ну он хотя бы свой, советский гражданин. А Промес вообще залетный гастролер за 3,5 млн евро. Отработал - уехал.
промес не залётный, он не уедет 😁😁
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Ответ Valeriy Komarow
Ей видней, в перчиках она должна хорошо разбираться.
Кончено, как она еще в сложных переговорах с Овермарсом участвовала
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Перчик Промеса? Похоже, Леонид Федун совсем не справляется...
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Соль земли русской
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Антонио Промес. Он же Перчик. Был хорошим мальчиком, но связался с наркотиками и поножовщиной. Скатился до "Спартака". Характер скверный. Не женат
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Про соль и красный перчик это типа отсылка к цветам клуба, но Промес это скорее кровь и кокаин.
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Ответ rigobersong
Главное что футболисты цска на чистоте:)) https://www.youtube.com/shorts/Sy8FCFm6uKQ
Это которого ЦСКА выкинул из клуба а мясо подобрало в свое наркоманское братство? Ага, было такое.
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Ну да, ну да.Подумал Неманья Видич .
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соль, может быть... а стручок в Спартаке сейчас совсем другой футболист
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Уголовник, который должен сидеть в тюрьме, вообще-то! Ну - да, это же по закону, по голландскому (какая досада! ))). А какое дело эскортнице Федуна до этого?!
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Хорошо, хоть не назвала его черным перцем, а то могли неправильно понять :)
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Промес действительно хорош!!!Пусть иногда заигрывается,но он уже сделал себе имя и в Спартаке,и со Спартаком,и в нашем футболе!!!И объективно,он как минимум один из лучших легов и в истории Спартака и нашего футбола!!! Уверен,он ещё себя покажет и добьется успехов индивидуальных и с нашим клубом!!!
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Раз уж публикуете эту мамзель, то хоть врать не надо...
Она такая же супруга Федуна, какой Петросян юморист.
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Скорее белая дорожка😄
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Ответ RUSfan SpartakOV
Промес действительно хорош!!!Пусть иногда заигрывается,но он уже сделал себе имя и в Спартаке,и со Спартаком,и в нашем футболе!!!И объективно,он как минимум один из лучших легов и в истории Спартака и нашего футбола!!! Уверен,он ещё себя покажет и добьется успехов индивидуальных и с нашим клубом!!!
тонко)
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Ответ fbd
Да и в соли скорее всего шарит
ахахах
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Ответ schwein
Душа и идентичность Спартака - осужденный в Нидерландах за покушение на убийство и подозреваемый в обороте крупной партии наркотиков. Она реально им гордится?
« в бессильной злобе красные комиссары посылають своих наймитов мутить народ))»
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Промес N1 футбола для тех кто в теме
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Такой персонаж в Спартаке - это точно попадание в "десятку". =)
Удивительно, что Ерёменко в Спартаке не задержался.
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Ахах. Обожаю такие штуки. Ведь, смотрите, если задуматься, то перчик одновременно и красный, но в каком-то смысле, и черный
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Это действительно, "попадание".
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Зарема:-"Промес это кокс, герыч и. д. для спартака. Да он любую дурь может достать!"
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Продавал меф ,но не нюхал меф
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