«Промес – соль и красный перчик «Спартака», его душа и идентичность. Один из лучших легионеров в истории РПЛ». Зарема о контракте Квинси

Зарема Салихова назвала Квинси Промеса «солью и красным перчиком» «Спартака».

Так супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна отреагировала на новость о скором продлении контракта игрока атаки с клубом.

«Промес – один из лучших легионеров в истории « » и всего российского чемпионата. Было много критики и скепсиса, разговоров, что Промес уже не тот.

Я считаю, что – это и соль, и красный перчик «Спартака», его душа и идентичность. Ни разу не пожалела, что переход состоялся в ходе столь сложных переговоров с [тогдашним спортивным директором «Аякса»] Марком Овермарсом. Промес – это попадание в десятку!» – завила .

Промес выступал за «Спартак» с августа 2014 года по август 2018 года, после чего перешел в «Севилью». В феврале 2021 года футболист вернулся в московский клуб, перейдя из «Аякса», и заключил контракт до конца июня 2024 года.

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