«😏». «Краснодар» после возвращения на первое место выложил эмоджи в телеграме – как «Зенит» неделю назад

Теги Зенит премьер-лига Россия Краснодар соцсети Футбол

«Краснодар» кратко отреагировал на поражение «Зенита».

Петербуржцы на выезде уступили «Локомотиву» (1:3) в матче 17-го тура Мир РПЛ. В результате «Краснодар» вновь возглавил турнирную таблицу, опередив «Зенит» на 2 очка.

«😏», – написали в телеграм-канале «Краснодара» сразу после матча «Зенита».

Ранее «Зенит» после поражения «Краснодара» от «Урала» (1:3) в предыдущем туре и выхода в на первое место также прокомментировал ситуацию в турнирной таблице при помощи эмоджи: «😁».

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23 комментария
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Будет очень смешно, если чемпионство молча заберёт кто-то третий.
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Всё равно пока не верится, что Краснодар дотянет. Нельзя было разбазаривать отрыв плюс 8. Весной Зенит обычно добирает своё.
+30
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Страна без Газа!)))
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Молодцы, подкололи)
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Стоит признать, вся страна ненавидит тепличную командочку.
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Ответ Викентий Тристаграмматиков
Будет очень смешно, если чемпионство молча заберёт кто-то третий.
Буду рад, если это будут крылышки
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Ответ Никита Аксанов
Всё равно пока не верится, что Краснодар дотянет. Нельзя было разбазаривать отрыв плюс 8. Весной Зенит обычно добирает своё.
Тем более состав наверняка усилят
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Такой зенит не достоин чемпионства
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Ответ Викентий Тристаграмматиков
Будет очень смешно, если чемпионство молча заберёт кто-то третий.
в следующем году этот эмодзи никто и не вспомнит
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Надо было ещё подписать - раз, два, три... очка до первого места.
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😏😏😏
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Ответ Викентий Тристаграмматиков
Будет очень смешно, если чемпионство молча заберёт кто-то третий.
Динамо например)
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Ответ Никита Аксанов
Всё равно пока не верится, что Краснодар дотянет. Нельзя было разбазаривать отрыв плюс 8. Весной Зенит обычно добирает своё.
Зенит это русский Манчестер Сити
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