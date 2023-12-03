«😏». «Краснодар» после возвращения на первое место выложил эмоджи в телеграме – как «Зенит» неделю назад
«Краснодар» кратко отреагировал на поражение «Зенита».
Петербуржцы на выезде уступили «Локомотиву» (1:3) в матче 17-го тура Мир РПЛ. В результате «Краснодар» вновь возглавил турнирную таблицу, опередив «Зенит» на 2 очка.
«😏», – написали в телеграм-канале «Краснодара» сразу после матча «Зенита».
Ранее «Зенит» после поражения «Краснодара» от «Урала» (1:3) в предыдущем туре и выхода в на первое место также прокомментировал ситуацию в турнирной таблице при помощи эмоджи: «😁».
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