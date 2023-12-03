Дзюба – капитан «Локо» на матч с «Зенитом». Баринов пропускает матч из-за дисквалификации

Артем Дзюба будет капитаном «Локомотива» в игре с «Зенитом».

Московский клуб опубликовал стартовый состав на игру. Дзюба, который выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 год, появится на поле с капитанской повязкой.

Напомним, что капитан « » пропускает матч с « » из-за дисквалификации. После игры с «Крыльями Советов» (3:3) он сказал резервному абитру: «Вы позор для всего футбола». За эту фразу КДК РФС дисквалифицировал Баринова на один матч.

Матч 17-го тура Мир между «Локо» и «Зенитом» должен начаться в 17:00 по московскому времени. Ранее игру перенесли на полчаса из-за снегопада в Москве.

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