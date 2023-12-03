Дзюба – капитан «Локо» на матч с «Зенитом». Баринов пропускает матч из-за дисквалификации

Теги Локомотив Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия Дмитрий Баринов Футбол

Артем Дзюба будет капитаном «Локомотива» в игре с «Зенитом».

Московский клуб опубликовал стартовый состав на игру. Дзюба, который выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 год, появится на поле с капитанской повязкой.

Напомним, что капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов пропускает матч с «Зенитом» из-за дисквалификации. После игры с «Крыльями Советов» (3:3) он сказал резервному абитру: «Вы позор для всего футбола». За эту фразу КДК РФС дисквалифицировал Баринова на один матч.

Матч 17-го тура Мир РПЛ между «Локо» и «Зенитом» должен начаться в 17:00 по московскому времени. Ранее игру перенесли на полчаса из-за снегопада в Москве.

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11 комментариев
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Дзюбин всегда играет со своими бывшими командами с особым настроем. Такой уж у него характер.
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реально хочу посмотреть этом матч при такой погоде))
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Ответ Moonwa1ker
"Золотая рука" российского футбола отлично настраивается против бывших команд.Гол или голевая.
Судя по погоде гол, голевая или снежная баба)))
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Дали повязку самому рукастому😁
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