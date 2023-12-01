Семак о Дзюбе: «У меня нет ни к кому обиды. Работа тренера не подразумевает получение благодарности»

Тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что у него нет обиды на Артема Дзюбу.

«Мне важно, что происходит на футбольном поле. Работа главного тренера не подразумевает получение благодарности.

Что касается игроков, которые уходят из клуба, у каждого свои мысли и обиды. Таких примеров много. У меня нет ни к кому никакой обиды», – сказал Семак.

После матча 9-го тура Мир с « » (2:1) форвард « » на вопрос журналиста о том, помирился ли он с главным тренером петербуржцев, под руководством которого ранее играл за сине-бело-голубых, ответил фразой: «А кто это?»

Команды вновь встретятся в ближайшее воскресенье.

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