Семак о Дзюбе: «У меня нет ни к кому обиды. Работа тренера не подразумевает получение благодарности»

Теги Локомотив Зенит Артем Дзюба Сергей Семак премьер-лига Россия Матч ТВ Футбол

Тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что у него нет обиды на Артема Дзюбу.

«Мне важно, что происходит на футбольном поле. Работа главного тренера не подразумевает получение благодарности.

Что касается игроков, которые уходят из клуба, у каждого свои мысли и обиды. Таких примеров много. У меня нет ни к кому никакой обиды», – сказал Семак.

После матча 9-го тура Мир РПЛ с «Зенитом» (2:1) форвард «Локомотива» на вопрос журналиста о том, помирился ли он с главным тренером петербуржцев, под руководством которого ранее играл за сине-бело-голубых, ответил фразой: «А кто это?»

Команды вновь встретятся в ближайшее воскресенье.

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11 комментариев
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Многодетному отцу делать больше нечего чем переживать о загонах ментального подростка в теле взрослого мужика)
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На Дзюбу обижаться - себя не уважать. Там большая часть мозга остановилась в развитие на уровне подростка 12-14 лет.
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Пословица такая есть: "На дураков не обижаются" - добавил Сергей Богданович
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Семак как всегда достойно ответил.
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Ответ Красная стрела
Знаете, как тренер, он сельдирей. Но как человек порядочный и разумный. И это, я считаю, главное.
Мне кажется, что сельдЕрей - это, как раз, тот, кто не может это слово написать без ошибок.
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Ответ Vovker
Мне кажется, что сельдЕрей - это, как раз, тот, кто не может это слово написать без ошибок.
Как уст румяных без улыбки,
Без грамматической ошибки
Я русской речи не люблю.
Быть может, на беду мою, (с)
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Думаю скоро похожие слова скажет Галактионов..
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