Семак о Дзюбе: «У меня нет ни к кому обиды. Работа тренера не подразумевает получение благодарности»
Тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что у него нет обиды на Артема Дзюбу.
«Мне важно, что происходит на футбольном поле. Работа главного тренера не подразумевает получение благодарности.
Что касается игроков, которые уходят из клуба, у каждого свои мысли и обиды. Таких примеров много. У меня нет ни к кому никакой обиды», – сказал Семак.
После матча 9-го тура Мир РПЛ с «Зенитом» (2:1) форвард «Локомотива» на вопрос журналиста о том, помирился ли он с главным тренером петербуржцев, под руководством которого ранее играл за сине-бело-голубых, ответил фразой: «А кто это?»
Команды вновь встретятся в ближайшее воскресенье.
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