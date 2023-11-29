Баринов о перспективах избежать дисквалификации и сыграть с «Зенитом»: «Надеюсь, боженька будет на моей стороне»

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия Дмитрий Баринов Матч ТВ Футбол

Дмитрий Баринов надеется сыграть с «Зенитом».

Встреча 17‑го тура Мир РПЛ пройдет в воскресенье в Москве.

После игры с «Крыльями Советов» (3:3) при входе в подтрибунное помещение Баринов, направившись к помощнику арбитра Рашиду Абусуеву, оскорбительно выразился в адрес судейской бригады.

В четверг КДК РФС рассмотрит эту ситуацию, хавбеку грозит от двух до четырех матчей дисквалификации.

– Хватит ли у команды сил на «Зенит»?

– Конечно, хватит. У нас четыре дня для подготовки, времени достаточно. Мы спокойно готовимся. Кто говорит, что тяжело? Но для нас это очередная важная игра – такая же, как была до этого с Самарой и «Балтикой».

– Понимаешь, что у тебя есть большой шанс пропустить матч из‑за дисквалификации?

– Понимаю. Но, надеюсь, боженька будет на моей стороне, – сказал капитан «Локомотива».

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38 комментариев
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ТрактоПоктер
Ну это топ)
Сначала бездумно ляпнуть что-то, а потом уповать на помощь божью, чтоб ответственности избежать)
+71
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Дмитрий9779
Почему всем дисквал,а тебе помощь Бога за такое?
+34
-3
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Максим Столбов
Не сомневался в умственных способностях Баринова
+28
-1
+27
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Forte Live
Дадут 2 и 2. Нельзя такое оставлять без внимания! К тому же, думаю, после пересмотра повторов, они поняли свои ошибки.
+13
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ЛексЛютый
Ответ ТрактоПоктер
Ну это топ) Сначала бездумно ляпнуть что-то, а потом уповать на помощь божью, чтоб ответственности избежать)
В противном случае:
«Газпром купил боженьку» и прочие несправедливости.
+15
-5
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Axmat Cecenov
Ответ 7партак
карточки же на РФПЛ и на Кубок разные
Его дисквалификацирет из за наезда на судью, после МАТЧА КС-ЛОКО.
+10
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Cst Cap
А ОН теперь тоже член КДК? Я как-то пропустил сие
+6
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Юра Коленко
Идиотам бог не помогает-только бабки помогут
+6
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vasilisk
Ответ Andrey Yaroslavtsev
Если только Баринов- блаженный.
Скорее юродивый :)
+5
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Step_up
Что-то я сильно сомневаюсь, что такой игрок может быть капитаном сборной.
+4
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Pelerin
Ответ ТрактоПоктер
Ну это топ) Сначала бездумно ляпнуть что-то, а потом уповать на помощь божью, чтоб ответственности избежать)
Так это стандарт от братков. Сначала рэкет, убийства, наркотики, а потом деньги на храм и боженька простил. С чего бы ещё нынешняя власть такая набожная? Корни именно оттуда.
+6
-3
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Andrey Yaroslavtsev
Если только Баринов- блаженный.
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Кирилл.С-Пб
Боженьку вспомнил. 🤡
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Novak
Ответ Gun[o|o]ner
Не капитан, а сплошное разочарование какое-то...что по игре, что за её пределами. К Гилерме в своё время тоже была куча претензий по самоотдаче, но тот хотя бы молчал на публику. Как же не хватает в команде "дядьки", которым в своё время был Чорлука.
Гилерме сначала публично в сливе Кучука участвовал, а потом опять же публично клуб шантажировал, когда хотел продления контракта.
+2
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Циник Петербургский
"Рабик боженькин" Баринов...
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teddy10
Ответ Step_up
Что-то я сильно сомневаюсь, что такой игрок может быть капитаном сборной.
В нынешних условиях капитаном должен быть Головин, если он здоров и приехал
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Step_up
Ответ teddy10
В нынешних условиях капитаном должен быть Головин, если он здоров и приехал
Плюсую. Если нет Головина, то есть Кузяев (скромно пашет уже много лет за сборную и является игроком европейского уровня).
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7партак
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такая же игра как с Балтикой?))) ахах. да, только результат будет другой
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Gustav Forsberg
Ответ ТрактоПоктер
Ну это топ) Сначала бездумно ляпнуть что-то, а потом уповать на помощь божью, чтоб ответственности избежать)
"я же покаялся!" (с)
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Александр Жердин
" Нынче Бог тебе как фиговый лист, типа - чист!"(С)
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Novak
Ответ Gun[o|o]ner
А он разве тогда был уже капитаном команды? Извините, память подводит )
Вице-капитаном был. Я больше о том, что и он не молчал на публику, поэтому от Баринова не сильно отличается. В нынешнем составе вообще нет никого, кто хорошо бы подходил на роль капитана.
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Gun[o|o]ner
Ответ Novak
Гилерме сначала публично в сливе Кучука участвовал, а потом опять же публично клуб шантажировал, когда хотел продления контракта.
А он разве тогда был уже капитаном команды? Извините, память подводит )
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Буратино55
Ответ Дмитрий9779
Почему всем дисквал,а тебе помощь Бога за такое?
Клоун он, на самом деле даже хорошо что не сыграет, без него локо лучше
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teddy10
Ответ Step_up
Плюсую. Если нет Головина, то есть Кузяев (скромно пашет уже много лет за сборную и является игроком европейского уровня).
Согласен, Далер выполняет много полезной работы и держит высокий уровень
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filippa
держал бы язык за зубами , а не мел бы всякий бред. может и не пришлось бы на бога уповать
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benjamin92
Златан: «Не знаю кто это такой»
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Ape1sin
ахахаха. ну не даром же говорят, что самые верующие в тюрьме =)
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teddy10
Дима, вы лучше бы до финального свистка в Самаре сохраняли концентрацию, а не занимались не пойми чем после третьего гола, чем на судей срываться
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Виталик Украинский
Баринов - левая гетра Лоськова.
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Gans78
Завтра Баринов по всей строгости закона получит дисквалификацию на 2 матча.
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Orgazmatron IGO
Когда судей материл, тоже о боженьке думал?
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Gun[o|o]ner
Не капитан, а сплошное разочарование какое-то...что по игре, что за её пределами. К Гилерме в своё время тоже была куча претензий по самоотдаче, но тот хотя бы молчал на публику. Как же не хватает в команде "дядьки", которым в своё время был Чорлука.
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тот самый Кадрус
Понимаю, что эмоции но капитан команды должен быть не только боевитым но и разумным. Лоськов был уравновешенным мужиком и его уважали как на поле, так и за его пределами. То в интервью ляпнет что-то про своих же одноклубников, то судьям выскажет..... а между тем последние игры в его исполнении - хрень полная. Вчера выкатил пас на блюдечке балтийцу. Пусть лучше Митай играет, а Диме задуматься надо над своим поведением.
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jdrk
Феерический ё
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7партак
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
карточки же на РФПЛ и на Кубок разные
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