Баринов о перспективах избежать дисквалификации и сыграть с «Зенитом»: «Надеюсь, боженька будет на моей стороне»
Дмитрий Баринов надеется сыграть с «Зенитом».
Встреча 17‑го тура Мир РПЛ пройдет в воскресенье в Москве.
После игры с «Крыльями Советов» (3:3) при входе в подтрибунное помещение Баринов, направившись к помощнику арбитра Рашиду Абусуеву, оскорбительно выразился в адрес судейской бригады.
В четверг КДК РФС рассмотрит эту ситуацию, хавбеку грозит от двух до четырех матчей дисквалификации.
– Хватит ли у команды сил на «Зенит»?
– Конечно, хватит. У нас четыре дня для подготовки, времени достаточно. Мы спокойно готовимся. Кто говорит, что тяжело? Но для нас это очередная важная игра – такая же, как была до этого с Самарой и «Балтикой».
– Понимаешь, что у тебя есть большой шанс пропустить матч из‑за дисквалификации?
– Понимаю. Но, надеюсь, боженька будет на моей стороне, – сказал капитан «Локомотива».
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Сначала бездумно ляпнуть что-то, а потом уповать на помощь божью, чтоб ответственности избежать)
«Газпром купил боженьку» и прочие несправедливости.