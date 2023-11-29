Баринов о перспективах избежать дисквалификации и сыграть с «Зенитом»: «Надеюсь, боженька будет на моей стороне»

Дмитрий Баринов надеется сыграть с «Зенитом».

Встреча 17‑го тура Мир РПЛ пройдет в воскресенье в Москве.

После игры с «Крыльями Советов» (3:3) при входе в подтрибунное помещение Баринов, направившись к помощнику арбитра Рашиду Абусуеву, оскорбительно выразился в адрес судейской бригады.

В четверг КДК РФС рассмотрит эту ситуацию, хавбеку грозит от двух до четырех матчей дисквалификации.

– Хватит ли у команды сил на «Зенит»?

– Конечно, хватит. У нас четыре дня для подготовки, времени достаточно. Мы спокойно готовимся. Кто говорит, что тяжело? Но для нас это очередная важная игра – такая же, как была до этого с Самарой и «Балтикой».

– Понимаешь, что у тебя есть большой шанс пропустить матч из‑за дисквалификации?

– Понимаю. Но, надеюсь, боженька будет на моей стороне, – сказал капитан «Локомотива».

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!