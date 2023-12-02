Сборные Украины и Беларуси будут играть домашние матчи Лиги наций‑2024/25 на нейтральных полях
Сборные Беларуси и Украины продолжать играть на нейтральных полях.
Эти команды будут проводить домашние матчи Лиги наций сезона‑2024/25 на нейтральных полях, сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на пресс‑службу УЕФА.
Сборная Беларуси выступает в лиге C, сборная Украины – в лиге B. Сборной России в числе участников жеребьевки розыгрыша Лиги наций нет.
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Кстати, где там кухонная невероятная президентша?
теперь авиасообщения с Европой нет
действительно, за что
https://regnum.ru/news/3827012
Это балабольство, уж без без обид. Да и в чëм проблема кинуть линк, раз ты знаешь за конкретный источник информации?
только даже сама РБ этот факт признала уже давно