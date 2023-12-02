Сборные Украины и Беларуси будут играть домашние матчи Лиги наций‑2024/25 на нейтральных полях

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Сборные Беларуси и Украины продолжать играть на нейтральных полях.

Эти команды будут проводить домашние матчи Лиги наций сезона‑2024/25 на нейтральных полях, сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на пресс‑службу УЕФА.

Сборная Беларуси выступает в лиге C, сборная Украины – в лиге B. Сборной России в числе участников жеребьевки розыгрыша Лиги наций нет.

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31 комментарий
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А Израиль где играть будет?
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Ответ Ростовский
Комментарий скрыт
Пол страны в мигрантах, у Китая на подсосе, советские ракеты у КНДР скупаем, гранта пустая 800к, имперец блин давай просыпайся))
+9
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Ответ Under
много чего, к сожалению
"много чего". И что с Минском не так? Рассказывайте, а то эти ваши намёки не всем понятны.
Кстати, где там кухонная невероятная президентша?
+6
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Ответ Азамат
А когда будет жеребьевка ЛН ?
8 февраля
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А с минском что-то не так?
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Ответ Montenegro Serbian
Ну ладно Россия, но Беларусь то реально непонятно за что наказали в спорте. Так немало стран не прекратили сотрудничество с РФ, но их так не наказывают. РБ то что формально сделало? Свои войска в Украину не отправляла, оружие не поставляла насколько я знаю, военных действий на территории страны не ведётся. Ваще нормально так за компанию наказали. Прикол какой-то.
наказали за то, что ещё в 2021 году самолёт европейский приземлили варварским методом
теперь авиасообщения с Европой нет
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Ответ Montenegro Serbian
Ну ладно Россия, но Беларусь то реально непонятно за что наказали в спорте. Так немало стран не прекратили сотрудничество с РФ, но их так не наказывают. РБ то что формально сделало? Свои войска в Украину не отправляла, оружие не поставляла насколько я знаю, военных действий на территории страны не ведётся. Ваще нормально так за компанию наказали. Прикол какой-то.
За какую компанию, с территории Беларуси войска заходили наши, там наши госпиталя военные, тренировочные лагеря

действительно, за что
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Ответ ИМПЕРАТОР СПОРТСА
Тут уместней вопрос: почему агрессор Израиль вообще будет играть? Понятно, что у них бомбы и ракеты демократичней российских калибров, но все же...
"агрессор Израиль" - самый смешной анекдот дня )))
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А когда будет жеребьевка ЛН ?
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Ответ MishaFCZ
А Израиль где играть будет?
Тут уместней вопрос: почему агрессор Израиль вообще будет играть? Понятно, что у них бомбы и ракеты демократичней российских калибров, но все же...
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Ответ Моё Моя
"много чего". И что с Минском не так? Рассказывайте, а то эти ваши намёки не всем понятны. Кстати, где там кухонная невероятная президентша?
Беларусь якобы не за сад, поэтому их отнесли в категорию виновных.
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Ответ Montenegro Serbian
Так не пойдёт: утверждаешь ТЫ, тебе и приводить доказательства. А так каждый может сказать что угодно и добавить "пруфы ищи сам". Это балабольство, уж без без обид. Да и в чëм проблема кинуть линк, раз ты знаешь за конкретный источник информации?
неприятно лишний раз читать, не более того
https://regnum.ru/news/3827012
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Ответ Montenegro Serbian
Так не пойдёт: утверждаешь ТЫ, тебе и приводить доказательства. А так каждый может сказать что угодно и добавить "пруфы ищи сам". Это балабольство, уж без без обид. Да и в чëм проблема кинуть линк, раз ты знаешь за конкретный источник информации?
Как мы на севере Украины оказались, например под Киевом?))
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Ответ Kuznets 09
Теперь ещё и пустая Гранта всему виной у борцов и либерды)))))
Десяток яиц 120р, так лучше, патриот?))
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Ответ Under
Лукашенко в интервью некой журналистке сказал, гуглите сами, у меня за полминуты вышло найти
Так не пойдёт: утверждаешь ТЫ, тебе и приводить доказательства. А так каждый может сказать что угодно и добавить "пруфы ищи сам".
Это балабольство, уж без без обид. Да и в чëм проблема кинуть линк, раз ты знаешь за конкретный источник информации?
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Ответ Ростовский
Во всеём наврал. Гранта пустая 700к. Мигрантов немного, Китай обычный союзник, а не на подсосе.
Иди в салон сходи купи ее за 700))) сказочный))
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Ответ Montenegro Serbian
Ну не то чтобы я придираюсь, но можно пруф?
Лукашенко в интервью некой журналистке сказал, гуглите сами, у меня за полминуты вышло найти
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Ответ Montenegro Serbian
Насколько я помню: была только угроза что с территории Беларуси могут зайти рос.воиска. Но так и не зашли. Ну по крайней мере фактов этого я в сети не видел. Насчёт тренировочных баз.....так по договору того же ОДКБ нахождение на территории стран входящих в него, солдат, техники из других стран и прочих учений - это абсолютно стандартная тема. По такому принципу можно вообще весь блок НАТО забанить касаемо стран играющих в футбол.
если не смотреть, конечно, можно не видеть
только даже сама РБ этот факт признала уже давно
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Украина может сыграть на нейтральном поле в российском Донецке например.
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