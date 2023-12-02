Депутат Милонов о недопуске России к Лиге наций: «Людоеды есть людоеды. Это знак слабости. Думают, что мы сдадимся и поднимем лапы кверху?»
Виталий Милонов высказался о недопуске сборной России к участию в Лиге наций.
Ранее стало известно, что УЕФА не включил сборную России в число участников жеребьевки Лиги наций-2024/25.
«На небывалые высоты поднимемся вряд ли, но что есть – то есть. Понятно, для чего это делается. Но они думают, что мы сдадимся и поднимем лапы кверху?
Таких новостей стоило ожидать. Людоеды есть людоеды. Удивляться нечему. Но это знак слабости. Могли бы ритуально победить нас и потом говорить, что раскатали русских в футболе, показать свою мощь. А они хотят побеждать неспортивным образом. Это не победа, это трусость», – сказал депутат Госдумы.
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Это неприятно, как минимум.
Вот позиция УЕФА понятнее, раз считают, то для себя и решили не играть.
Я написал про спорт и политику: здесь много и "духовности", и последовательности, стоит только приглядеться... Если же не видеть, то можно здесь и покуражиться со своим остроумием, можете продолжать.
Спорт был придуман не для вашего мифического райского сада, он был придуман для всех. Изначально.