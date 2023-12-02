Депутат Милонов о недопуске России к Лиге наций: «Людоеды есть людоеды. Это знак слабости. Думают, что мы сдадимся и поднимем лапы кверху?»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Государственная дума Виталий Милонов Политика Лига наций УЕФА Футбол

Виталий Милонов высказался о недопуске сборной России к участию в Лиге наций.

Ранее стало известно, что УЕФА не включил сборную России в число участников жеребьевки Лиги наций-2024/25.

«На небывалые высоты поднимемся вряд ли, но что есть – то есть. Понятно, для чего это делается. Но они думают, что мы сдадимся и поднимем лапы кверху?

Таких новостей стоило ожидать. Людоеды есть людоеды. Удивляться нечему. Но это знак слабости. Могли бы ритуально победить нас и потом говорить, что раскатали русских в футболе, показать свою мощь. А они хотят побеждать неспортивным образом. Это не победа, это трусость», – сказал депутат Госдумы.

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27 комментариев
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Людоеды? это он случайно не про тех, которых Путин лично помиловал и выпустил из тюрем в рамках заботы об улучшении качества жизни населения?
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Они думают что мы сдадимся, и перестанем быть людоедами?
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Ответ Nastia Sergey
Людоеды? это он случайно не про тех, которых Путин лично помиловал и выпустил из тюрем в рамках заботы об улучшении качества жизни населения?
этожи герои, ничиво ти не панимаиш!!1
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Ответ Nastia Sergey
Людоеды? это он случайно не про тех, которых Путин лично помиловал и выпустил из тюрем в рамках заботы об улучшении качества жизни населения?
Они же смыли кровь своих жертв новой кровью. Усы так и сказал про того маньяка, который несколько часов резал свою девушку. Герой теперь
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Как же клубы и сборные, зоны УЕФА, вздохнули без российских клубов. Вот это была непреодолимая стена, для них.
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Ответ Александр Васильев
Неужели кому-то не понятно, что МИР зазделился и МЫ никогда не будем играть в ЕК?
Может быть идиоты у власти не навсегда. Может дети идиотов будут добрее. Что там слышно про сына Патрушева? Хороший будет царь или тоже людоед? Может дочки покойного решат прекратить войну. Непонятно, кому там по наследству президентом быть?
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А про актуальный закон промолчал?))
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Неужели кому-то не понятно, что МИР зазделился и МЫ никогда не будем играть в ЕК?
+3
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Зачем он хочет играть с теми, кого считает людоедами?
Это неприятно, как минимум.

Вот позиция УЕФА понятнее, раз считают, то для себя и решили не играть.
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ээ, санкции нам только на пользу, ещё несколько товарняков с Кубой и будем первые в рейтинге, правда нафига тогда это фифа, у нас же свой мир - русский! с Милоновым и Мизулиной, эх заживём.
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Ответ Vladimir Ryjkov
Война это не политика. Нельзя напасть на соседнюю страну и делать вид, что ничего такого не происходит. Да мы там убили пару сотен чужих и своих, но не коварному западу нас судить! Они бездуховные и ничего не понимают
Только на соседнюю получается нельзя?
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Негей Виталик и в футболе разбирается?
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По их же логике Европа против нас воюет, мы нет — мы первые должны бойкотировать матчи с ними
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Тут вроде парочку людоедов как раз послали на линию соприкосновения, одного уже помиловали. Горин и Оголобяк, Милонов не даст соврать.
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Вне зависимости от депутатов и их заявлений, те кто смешал спорт и политику - лицемерные и непоследовательные тридваразы!
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Депутат Милонов конечно больше всех сейчас страдает
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у людей руки, у Милонова лапы
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Ответ Fintt
Вне зависимости от депутатов и их заявлений, те кто смешал спорт и политику - лицемерные и непоследовательные тридваразы!
Война это не политика. Нельзя напасть на соседнюю страну и делать вид, что ничего такого не происходит. Да мы там убили пару сотен чужих и своих, но не коварному западу нас судить! Они бездуховные и ничего не понимают
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Ответ Vladimir Ryjkov
Война это не политика. Нельзя напасть на соседнюю страну и делать вид, что ничего такого не происходит. Да мы там убили пару сотен чужих и своих, но не коварному западу нас судить! Они бездуховные и ничего не понимают
Не надо писать хню и передёргивать.
Я написал про спорт и политику: здесь много и "духовности", и последовательности, стоит только приглядеться... Если же не видеть, то можно здесь и покуражиться со своим остроумием, можете продолжать.
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Ответ Андрей Иванов
Ну т.е нарушить олимпийское перемирие это нормально? И ожидать что с такими людьми можно выходить на открытые честные соревнования?
У вас там везде подтасовки, даже хвалились сами, как надули другую сторону с соглашениями, это же нормально, этим же можно. А теперь и я напишу - о чём с такими можно договариваться?!

Спорт был придуман не для вашего мифического райского сада, он был придуман для всех. Изначально.
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