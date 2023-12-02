Колосков о недопуске России к Лиге наций: «Мир для российских команд закрыт. Ожидаемое решение»

Вячеслав Колосков высказался о недопуске сборной России к участию в Лиге наций.

Ранее стало известно, что УЕФА не включил сборную России в число участников жеребьевки Лиги наций-2024/25.

«Это вполне ожидаемое решение, других и не должно быть. Никаких надежд на допуск у меня не было. Надо исходить из первоисточника.

Почему наложили санкции? Потому что идет СВО. УЕФА не в состоянии технически обеспечить наше участие. Причина не устранена. СВО идет, мир для российских клубов и сборных закрыт. Ничего не изменилось», – сказал почетный президент РФС.

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