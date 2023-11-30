Тен Хаг о 3:3: «МЮ» сыграл очень хорошо. Должны были победить, учитывая явные моменты Мактоминея и Пельистри»

Эрик тен Хаг высказался после матча «Ман Юнайтед» с «Галатасараем» (3:3).

«Думаю, как команда мы очень хорошо сыграли.

Мы выигрываем и проигрываем вместе. Прогресс у этой команды виден. Я заметил много положительных моментов в этой игре.

Ошибки были, но мы сыграли так, как я хочу, чтобы играла моя команда. Смотреть на это было приятно: активно, динамично, смело. Мы забили отличные голы.

Даже после неудач мы продолжали бороться до конца. Мы должны были победить, учитывая явные моменты и .

Конечно, я разочарован, потому что мы должны были лучше управлять игрой. Мы извлечем из этого урок», – сказал тен Хаг.

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