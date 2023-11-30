Тен Хаг о 3:3: «МЮ» сыграл очень хорошо. Должны были победить, учитывая явные моменты Мактоминея и Пельистри»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Галатасарай высшая лига Турция Лига чемпионов УЕФА Эрик тен Хаг Скотт Мактоминей Факундо Пельистри Футбол

Эрик тен Хаг высказался после матча «Ман Юнайтед» с «Галатасараем» (3:3).

«Думаю, как команда мы очень хорошо сыграли.

Мы выигрываем и проигрываем вместе. Прогресс у этой команды виден. Я заметил много положительных моментов в этой игре.

Ошибки были, но мы сыграли так, как я хочу, чтобы играла моя команда. Смотреть на это было приятно: активно, динамично, смело. Мы забили отличные голы.

Даже после неудач мы продолжали бороться до конца. Мы должны были победить, учитывая явные моменты Скотта Мактоминея и Факундо Пельистри.

Конечно, я разочарован, потому что мы должны были лучше управлять игрой. Мы извлечем из этого урок», – сказал тен Хаг.

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38 комментариев
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Streetbor
Виноваты все, кроме вратаря привозилы. Своих не бросаем ©
+40
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+40
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Rufatik
Серьезно?? Мактоминей и Пельистри??? А Как насчет грубейших ошибок Онаны?
+35
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Франческо Тотти
Вчера Галатасарай делал все, чтобы МЮ выиграл; смотрел последние 20 минут, и защита турок просто отсутствовала. При этом игроки МЮ делали все, чтобы турки не проиграли. Будто дворовый футбол смотрел, только во дворе чаще в створ попадают.
+28
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+26
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dimamak10
Ответ Streetbor
Виноваты все, кроме вратаря привозилы. Своих не бросаем ©
Роналду не отрабатывает в прессинге , Санчо плохо тренируется , Варан не подходит в нашу схему. Онана ? А что Онана ? Он хорош. Самое смешное, что все говорят , что Алтай очень хорош на тренировках, по слухам Онана не хочет ехать в сборную так как боится потерять место в составе , но ему шансов вообще не дают даже в кубке
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ОттоДракула
Должны были выиграть Лигу Чемпионов, но вылетели с последнего места в группе.
+14
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Мукунку хороший
Да не надо обращать внимание на болтовню этого физрука.. Вот вот вышибут его..Заслужил..
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Любезный Коссутий
Эрик защищает вратаря, за которого заплатил 50 миллионов)) логика понятна, непонятно почему не попробовать турка, которого тоже, как бы, он купил))
ну спишет начальство в утиль 50 миллионов - МЮ не привыкаить транжирить деньги, но если Алтай действительно начнет тащить - неужели оно того не стоит?
+8
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GuruFutbola
Походу 7хаг даже без ле
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Стахович
В первый раз видел этого Пельистри - какое же дно,столько моментов упустить
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kellhus
Наверняка рад дублю Зиеша. А сколько аяксидов на топ-контракты в МЮ пристроил. Своих не бросает.
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GuruFutbola
Ответ Любезный Коссутий
кого назначим?))
Потера или диспетчера сити лемпарда, приведут наш мю к былому величию 💪🏻
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dimamak10
Ответ Мукунку хороший
Да не надо обращать внимание на болтовню этого физрука.. Вот вот вышибут его..Заслужил..
Я уже перестал читать его прессухи. Мы становимся лучше от матча к матчу, играют не места в таблице , а команды. Лучше бы искусственный интеллект давал интервью
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Богдан Хабриев
Ответ Ман Сити
Хм, я думал маню хотя бы выход в ЛЕ зацепит, чтобы там сыграть с другими средняками вроде ливера. Но тут расклад: слив Баварии и почетное 4-е место.
Ого, выиграли одну ЛЧ, а гонору то столько. Вы хотя бы до уровня МЮ дойдите сначала.

Про середняк Ливерпуль смешно тоже 🤡
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Железный Манк
МЮ действительно смог сыграть неплохо, еще и на таком негостепримном стадионе. Но шлейф прежних проблем, от которых страдают результаты, никуда не делся: дырявая оборона, отвратительная реализация, слабохарактерность. Шокирует нестабильность Онаны, злит бессмысленное маринование Варана на банке. Ну да, ну да, куда ему по мастерству до Линделефа с Магваером😄
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6k2uaqfx3e
Какой же все таки шарлатан лысый,это самая большая афера в истории футбола.
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ОттоДракула
Ответ Ман Сити
Хм, я думал маню хотя бы выход в ЛЕ зацепит, чтобы там сыграть с другими средняками вроде ливера. Но тут расклад: слив Баварии и почетное 4-е место.
По конспектам стендап-комика Лёни Слуцкого.
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Stewee
Очень надеюсь, что Тен Хаг останется в МЮ надолго. Наконец-то качественный специалист, может стать продолжателем побед САФа.
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MARELLE 29
Ответ Egor Potashov
Раньше в МЮ играли Видичи, Фердинанды, Скоулзы, Ван дер сары) Сейчас линделефы, харимагваи, Энтони, ананы) Пока такие парни как они будут играть за Манчестер Юнайтед, выше 3 не запрыгнут) Единственное светлое пятно в этом цирке-Мактоминей. Если ему доверяют, он делает всё как нужно. Остальные не рыба, не мясо, а крайняя плоть дяди Тараса Короче веселого мало, но тренер конечно физрук, но не в нем одном дело)
Тен Хаг не физрук а тренер ,во вторых Мактоминей такок же бревно,просто сейчас получше играет
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Egor Potashov
Раньше в МЮ играли Видичи, Фердинанды, Скоулзы, Ван дер сары)
Сейчас линделефы, харимагваи, Энтони, ананы)
Пока такие парни как они будут играть за Манчестер Юнайтед, выше 3 не запрыгнут)
Единственное светлое пятно в этом цирке-Мактоминей.
Если ему доверяют, он делает всё как нужно.
Остальные не рыба, не мясо, а крайняя плоть дяди Тараса
Короче веселого мало, но тренер конечно физрук, но не в нем одном дело)
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MARELLE 29
Ответ Железный Манк
МЮ действительно смог сыграть неплохо, еще и на таком негостепримном стадионе. Но шлейф прежних проблем, от которых страдают результаты, никуда не делся: дырявая оборона, отвратительная реализация, слабохарактерность. Шокирует нестабильность Онаны, злит бессмысленное маринование Варана на банке. Ну да, ну да, куда ему по мастерству до Линделефа с Магваером😄
Линделеф и магвайер это как биба и боба два дал.....
Но впринципе оборона болле менне играла,хотя бы без голевых ошибок))
Тут 100% анана обосрался,но что я подметил,он хорошо влияет на комбинации в игре у МЮ,де хея такого бы не смог,а онана реально как будто доп защитник на поле,куча передач через,если разбираешься в футболе то поймешь какой это плюс для команды
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Любезный Коссутий
Ответ GuruFutbola
Потера или диспетчера сити лемпарда, приведут наш мю к былому величию 💪🏻
не, Фрэнки скоро возглавит Челси, а вот связка Рэдклиф-Поттер вполне реальна 🤔
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Мукунку хороший
Ответ Любезный Коссутий
кого назначим?))
Нас с тобой не спросят.. к сожалению)
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Трент 66
Как будто, у турков моментов не было, и у мю не залетало шар вроде 2 гола.
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Любезный Коссутий
Ответ Мукунку хороший
Да не надо обращать внимание на болтовню этого физрука.. Вот вот вышибут его..Заслужил..
кого назначим?))
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Мексиканская песня
Мир маркетинга. "Моменты". "Эмоции". "Празднования".
Я перестал смотреть футбол.
"Подходы".

Wrestling какой-то.
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Ulukbek Kiyazov
Ответ Богдан Хабриев
Ого, выиграли одну ЛЧ, а гонору то столько. Вы хотя бы до уровня МЮ дойдите сначала. Про середняк Ливерпуль смешно тоже 🤡
Хотя бы до уровня МЮ? Хоть я и болельщик Сити, но как будто кто-то реально достиг уровня МЮ Фергюсона в АПЛ)) В отличии от других команд, Сити в данный момент приближается к тому МЮ)
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Sergey Troshin
А учитывая НЕ явные голевые моменты Онаны, должны были громить вообще
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Real_v_dushe
Ответ Франческо Тотти
Вчера Галатасарай делал все, чтобы МЮ выиграл; смотрел последние 20 минут, и защита турок просто отсутствовала. При этом игроки МЮ делали все, чтобы турки не проиграли. Будто дворовый футбол смотрел, только во дворе чаще в створ попадают.
Но 70 минут до этого МЮ не играл и просто попытался спасти свою жопу от провала в последние 20 минут. До этого было за 70 минут 5 ударов по воротам Сарая у МЮ за 70 минут. Так что это иллюзия.
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mr.snooker
Если ЭТХу оторвать голову и выпустить в чисто поле, то он ещё пару часов будет бегать и напёрдывать, что всё хорошо 🤡
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rude.
Ну кроме шуток, вчера действительно была едва ли не лучшая игра МЮ в сезоне. С нормальным вратарем это была бы выездная победа 3-0, в Стамбуле, Карл! Где всем очень не легко.
Но...
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Ulukbek Kiyazov
Верим в тренера! Он отлично справляется, победы в АПЛ тому доказательства. Немного не повезло, но тренер тут не при чем. Тен Хаг вернёт МЮ величие, нужно только время, не надо раскачивать лодку постоянными сменами тренеров.
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Владимир Туаев
Этому лысому все виноваты кроме Онаны
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master_of_dzen
ну да всего-то 3 гола забили, а надо было видать 5-6 чтобы победить. рядовой же матч, да Эрик?
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justbored
Это чего, сеанс гипноза и самовнушения? Люди после побед так себя не нахваливают.
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