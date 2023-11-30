Тен Хаг о 3:3: «МЮ» сыграл очень хорошо. Должны были победить, учитывая явные моменты Мактоминея и Пельистри»
Эрик тен Хаг высказался после матча «Ман Юнайтед» с «Галатасараем» (3:3).
«Думаю, как команда мы очень хорошо сыграли.
Мы выигрываем и проигрываем вместе. Прогресс у этой команды виден. Я заметил много положительных моментов в этой игре.
Ошибки были, но мы сыграли так, как я хочу, чтобы играла моя команда. Смотреть на это было приятно: активно, динамично, смело. Мы забили отличные голы.
Даже после неудач мы продолжали бороться до конца. Мы должны были победить, учитывая явные моменты Скотта Мактоминея и Факундо Пельистри.
Конечно, я разочарован, потому что мы должны были лучше управлять игрой. Мы извлечем из этого урок», – сказал тен Хаг.
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ну спишет начальство в утиль 50 миллионов - МЮ не привыкаить транжирить деньги, но если Алтай действительно начнет тащить - неужели оно того не стоит?
Про середняк Ливерпуль смешно тоже 🤡
Сейчас линделефы, харимагваи, Энтони, ананы)
Пока такие парни как они будут играть за Манчестер Юнайтед, выше 3 не запрыгнут)
Единственное светлое пятно в этом цирке-Мактоминей.
Если ему доверяют, он делает всё как нужно.
Остальные не рыба, не мясо, а крайняя плоть дяди Тараса
Короче веселого мало, но тренер конечно физрук, но не в нем одном дело)
Но впринципе оборона болле менне играла,хотя бы без голевых ошибок))
Тут 100% анана обосрался,но что я подметил,он хорошо влияет на комбинации в игре у МЮ,де хея такого бы не смог,а онана реально как будто доп защитник на поле,куча передач через,если разбираешься в футболе то поймешь какой это плюс для команды
Я перестал смотреть футбол.
"Подходы".
Wrestling какой-то.
Но...