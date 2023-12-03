Тен Хаг о 2 голах Рэшфорда в 18 играх: «Поговорю с ним, а не с журналистами. Он вернется в форму»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Маркус Рэшфорд Футбол

Эрик тен Хаг высказался о неудачной игре Маркуса Рэшфорда в этом сезоне.

У англичанина, который в прошлом сезоне забил 30 мячей и отдал 11 результативных передач в 56 играх за «Манчестер Юнайтед», в этом сезоне 2 гола за 18 матчей во всех турнирах.

«Я поговорю с ним, а не с журналистами.

Не буду давать оценку индивидуальным выступлениям. Я знал, что этот вопрос возникнет. Маркус серьезно выкладывается. Он вернется в форму, восстановится. Сейчас он получает всю нашу поддержку», – сказал тен Хаг после поражения от «Ньюкасла» (0:1).

Статистику 26-летнего футболиста можно найти здесь.

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35 комментариев
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представляю разговор
Маркус можешь пожалуйста забить больше голов?
- постараюсь тренер
- ну все пока
+58
-2
+56
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По Санчо же давал оценку публично, чем депутат отличается?
Санчо на тренировках филонил - ты его разнёс, депутат в играх филонит - всё равно в старте)
+42
-2
+40
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Больше всех вчера разозлил своим нахождением на поле, выпускай любого молодого игрока и он будет биться в таком матче пока силы не закончатся , а этот решфорд не футболист на данный момент
+13
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+13
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Ответ Дядя ТУРА
представляю разговор Маркус можешь пожалуйста забить больше голов? - постараюсь тренер - ну все пока
Думаю там еще продолжение должно быть.
-Хотя бы извинись что так мало забиваешь.
-Простите господин и великий тренер.
-Ну все, ты в старте.
+11
-1
+10
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Вернет форму когда останется год по контракту
+9
0
+9
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Ответ red hikkikomori
По Санчо же давал оценку публично, чем депутат отличается? Санчо на тренировках филонил - ты его разнёс, депутат в играх филонит - всё равно в старте)
Это другое
+8
0
+8
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Ответ Дядя ТУРА
представляю разговор Маркус можешь пожалуйста забить больше голов? - постараюсь тренер - ну все пока
Не, не так
Маркус можешь пожалуйста забить больше голов?
- нет
- ну ладно тогда добро пожаловать в основной состав
+7
0
+7
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Это статистика уровня Роналду в последнем сезоне МЮ
+12
-8
+4
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Ответ Капибарбер
Это статистика уровня Роналду в последнем сезоне МЮ
Вот только Роналду играл в 3раза меньше.
+10
-7
+3
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А почему не с журналистами? Про Санчо не стеснялся обсуждать..
+3
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Рэшфорд уже перегорел. Ему нужен новый вызов ибо просрет карьеру. В МЮ кроме как балластом он уже никем не сможет быть. Кто хоть чуток смотрит матчи сборной Англии, то мог заметить, что он так же и на уровне сборной играет.
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Поговори с руководством лучше.. Возьми обходной лист.. Пора!
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Ответ Scratch_wzp
Верните Сульшера, предварительно извинившись на коленях.
Пусть сначала изгонят тен Хага.. с позором и клеймом на лысом лбу «Шарлатан»
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Ответ Фанат спорта01
Вот только Роналду играл в 3раза меньше.
Статистика не соглашается
- Роналду за МЮ в последнем сезоне
16 матчей, 3 гола (1АПЛ и 2 ЛЕ) 2 ГП (обе в ЛЕ),всего сыграно 1052 минуты, ИТОГО каждые 210 минуты голевое действие.
- Рэшфорд в этом сезоне
18 матчей, 2 гола (оба в АПЛ) 4 ГП (2 АПЛ, 2 ЛЧ), всего сыграно 1403 минуты, ИТОГО каждые 233 минуты голевое действие.

Рэшфорд сыграл чуть больше, но статистика примерно схожая, так что про 3 раза меньше это популизм.
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Ответ евГений
Если бы играл дольше ничего бы не изменилось Бесполезная палка тусуется в штрафной 90 минут, рэшфорд хотя бы вингера играет
и чё что вингера играет?это отменяет того факта что он дно?
вингеры должны в обороне отрабатывать а этот даже в атаке ничего сделать не может при том что полностью освобождён от работы в обороне,просто посмотри как в обороне отрабатывает тот же Мартинелли и сравни с Решфордом.
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Какой же бред, с сентября слышу , что скоро он вернется в свою форму и начнет забивать. Да даже Антони на мой взгляд был лучше. В клубе должна быть здоровая конкуренция за место, а не любимчики выходить. Теперь я понимаю почему у Санчо бомбануло.
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Думаешь пора уже?
Может ещё подождём?
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Из Голландии позвонишь через годок.. может с другим тренером заиграет..
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Челу с такой зп футбол уже не упал. Очередная фин.жертва маню.
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С собой поговори
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фиг знает кому бы хватило смелости посадить на лавку самого высокооплачиваемого игрока команды, англичанина, гордость англии, любимец публики и тот чье лицо чаще всего с соц сетях клуба мелькает
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Верните Сульшера, предварительно извинившись на коленях.
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Контракт переподписал? Переподписал. Теперь трэшфорду нет нужды вкалывать. Что вы от него еще хотите?
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Когда говорили, что Тен Хаг был прав по отношению к Рональду, что футболист не может быть выше клуба, вот только оказалось, что Тен Хаг не клуб в приоритет ставит, а исключительно себя, свои личные цели и откаты, которые он получает с трансферов спиннеров, клуб как был где-то на дальней полке, так и остался. Тен Хаг все делает ради Тен Хага, применяет любые меры ради личной выгоды, а не во благо команды и клуба
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Рэшфорд не может быть лидером чтобы тащить команду, ему нужен рядом кто-то помощнее чтобы быть второй скрипкой. Тогда получится забить свои 10-15 голов в сезоне.
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Ответ Jeremy Fraser
Статистика не соглашается - Роналду за МЮ в последнем сезоне 16 матчей, 3 гола (1АПЛ и 2 ЛЕ) 2 ГП (обе в ЛЕ),всего сыграно 1052 минуты, ИТОГО каждые 210 минуты голевое действие. - Рэшфорд в этом сезоне 18 матчей, 2 гола (оба в АПЛ) 4 ГП (2 АПЛ, 2 ЛЧ), всего сыграно 1403 минуты, ИТОГО каждые 233 минуты голевое действие. Рэшфорд сыграл чуть больше, но статистика примерно схожая, так что про 3 раза меньше это популизм.
в АПЛ у Решфорда 1голевая а не 2.
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Давно пора поговорить
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Ответ red hikkikomori
По Санчо же давал оценку публично, чем депутат отличается? Санчо на тренировках филонил - ты его разнёс, депутат в играх филонит - всё равно в старте)
депутаты не прикосновенная личность
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то есть этому дну можно в старт в такой форме, а санчо загнобил, лицемер
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Ответ Мукунку хороший
Пусть сначала изгонят тен Хага.. с позором и клеймом на лысом лбу «Шарлатан»
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Ответ batterbin
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Ну о.к.. тогда просто- Кисель!
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Ответ SkSK
А почему не с журналистами? Про Санчо не стеснялся обсуждать..
определитесь. высказался с журналистами - не нравится, поговорит один на один с игроком - не нравится
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