Тен Хаг о 2 голах Рэшфорда в 18 играх: «Поговорю с ним, а не с журналистами. Он вернется в форму»

Эрик тен Хаг высказался о неудачной игре Маркуса Рэшфорда в этом сезоне.

У англичанина, который в прошлом сезоне забил 30 мячей и отдал 11 результативных передач в 56 играх за « », в этом сезоне 2 гола за 18 матчей во всех турнирах.

«Я поговорю с ним, а не с журналистами.

Не буду давать оценку индивидуальным выступлениям. Я знал, что этот вопрос возникнет. Маркус серьезно выкладывается. Он вернется в форму, восстановится. Сейчас он получает всю нашу поддержку», – сказал тен Хаг после поражения от «Ньюкасла» (0:1).

Статистику 26-летнего футболиста можно найти здесь.

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!