Тен Хаг о 2 голах Рэшфорда в 18 играх: «Поговорю с ним, а не с журналистами. Он вернется в форму»
Эрик тен Хаг высказался о неудачной игре Маркуса Рэшфорда в этом сезоне.
У англичанина, который в прошлом сезоне забил 30 мячей и отдал 11 результативных передач в 56 играх за «Манчестер Юнайтед», в этом сезоне 2 гола за 18 матчей во всех турнирах.
«Я поговорю с ним, а не с журналистами.
Не буду давать оценку индивидуальным выступлениям. Я знал, что этот вопрос возникнет. Маркус серьезно выкладывается. Он вернется в форму, восстановится. Сейчас он получает всю нашу поддержку», – сказал тен Хаг после поражения от «Ньюкасла» (0:1).
Статистику 26-летнего футболиста можно найти здесь.
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Маркус можешь пожалуйста забить больше голов?
- постараюсь тренер
- ну все пока
Санчо на тренировках филонил - ты его разнёс, депутат в играх филонит - всё равно в старте)
-Хотя бы извинись что так мало забиваешь.
-Простите господин и великий тренер.
-Ну все, ты в старте.
Маркус можешь пожалуйста забить больше голов?
- нет
- ну ладно тогда добро пожаловать в основной состав
- Роналду за МЮ в последнем сезоне
16 матчей, 3 гола (1АПЛ и 2 ЛЕ) 2 ГП (обе в ЛЕ),всего сыграно 1052 минуты, ИТОГО каждые 210 минуты голевое действие.
- Рэшфорд в этом сезоне
18 матчей, 2 гола (оба в АПЛ) 4 ГП (2 АПЛ, 2 ЛЧ), всего сыграно 1403 минуты, ИТОГО каждые 233 минуты голевое действие.
Рэшфорд сыграл чуть больше, но статистика примерно схожая, так что про 3 раза меньше это популизм.
вингеры должны в обороне отрабатывать а этот даже в атаке ничего сделать не может при том что полностью освобождён от работы в обороне,просто посмотри как в обороне отрабатывает тот же Мартинелли и сравни с Решфордом.
Может ещё подождём?