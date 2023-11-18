Шервуд считает, что в неудачах Рэшфорда виноват тен Хаг: «В «Ман Сити» Маркус мог бы стать игроком мирового уровня. Эрик недостаточно хорош»
Тим Шервуд сказал, что Маркусу Рэшфорду не место в старте сборной Англии на Евро.
«Он не заслуживает этого, ни в коем случае. К сожалению, ему стоит поблагодарить за это своего тренера [в «Манчестер Юнайтед»].
Если бы он сейчас был в «Манчестер Сити», то мог бы стать футболистом мирового уровня и попасть в старт сборной Англии, у него есть для этого необходимые качества.
Увы, до конца сезона ситуация не изменится кардинально. И за это, думаю, стоит поблагодарить Эрика тен Хага, потому что он недостаточно хорош», – заявил бывший полузащитник сборной Англии в эфире Sky Sports.
Рэшфорд — игрок чуть выше среднего уровня, которого не стоит переоценивать
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