Тим Шервуд сказал, что Маркусу Рэшфорду не место в старте сборной Англии на Евро.

«Он не заслуживает этого, ни в коем случае. К сожалению, ему стоит поблагодарить за это своего тренера [в « »].

Если бы он сейчас был в « », то мог бы стать футболистом мирового уровня и попасть в старт сборной Англии, у него есть для этого необходимые качества.

Увы, до конца сезона ситуация не изменится кардинально. И за это, думаю, стоит поблагодарить , потому что он недостаточно хорош», – заявил бывший полузащитник сборной Англии в эфире Sky Sports.

Рэшфорд — игрок чуть выше среднего уровня, которого не стоит переоценивать

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