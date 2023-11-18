Шервуд считает, что в неудачах Рэшфорда виноват тен Хаг: «В «Ман Сити» Маркус мог бы стать игроком мирового уровня. Эрик недостаточно хорош»

Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Тим Шервуд Эрик тен Хаг Маркус Рэшфорд Евро-2024 Футбол

Тим Шервуд сказал, что Маркусу Рэшфорду не место в старте сборной Англии на Евро.

«Он не заслуживает этого, ни в коем случае. К сожалению, ему стоит поблагодарить за это своего тренера [в «Манчестер Юнайтед»].

Если бы он сейчас был в «Манчестер Сити», то мог бы стать футболистом мирового уровня и попасть в старт сборной Англии, у него есть для этого необходимые качества.

Увы, до конца сезона ситуация не изменится кардинально. И за это, думаю, стоит поблагодарить Эрика тен Хага, потому что он недостаточно хорош», – заявил бывший полузащитник сборной Англии в эфире Sky Sports.

Рэшфорд — игрок чуть выше среднего уровня, которого не стоит переоценивать

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18 комментариев

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red hikkikomori
Ответ Иксджии это смешно
Депутат в прошлом сезоне сделал 7Хагу весь тот результат, на который его фанаты молятся
То есть когда выдал лучший сезон в карьере нет заслуги Тен Хага, а когда обкекался - виноват Тен Хаг?
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+26
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Артур Артур
Все виноваты, кроме депутата? А ничего, что он начинает играть в аккурат к продлению (повышению) контракта?
+13
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red hikkikomori
Тен Хаг виноват что после игры этот репер-инфантил идёт тусить в клуб, когда на следущий день назначена тренировка?
Тен Хаг виноват только в том что ставит депутата в стартовый состав и в том что продлил его на гигантскую личку
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NickN
Протекает в доме шланг - значит, виноват Тен Хаг
В комментариях аншлаг - значит, виноват Тен Хаг
Трактор угодил в овраг - значит, виноват Тен Хаг
Тигр слишком полосат - это Тен Хаг виноват
+8
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<=Ubriaco_Belloccio=>
В Ман Сити Рэшфорд бы и года не продержался. Средний игрок для клубов уровня 10-15 места в АПЛ. В МЮ в свое время удачно сверкнул, после чего его раскрутили как своего воспитанника.
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eeqd
Гвардиоле наверное в команде не хватает именно игрока, который умеет врезаться на скорости в защитника и бить во вратаря. Еще и в прессинге не отрабатывает
+5
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юрка
Ага, виноват Тен Хаг, в футбол не научил играть в 26 лет
+3
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Eden Hazard
Ответ Roman
У Гвардиолы любой игрок может стать звездой, кроме Филипса, разумеется
У Гвардиола депутат уже был бы премьер-министром!😎
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Кашшай Чакырович
Лучший свой сезон Рэшфорд выдал при Тен Хаге получается ?) Вообще Тен Хаг виноват во всем ,что происходит последние 10 лет с Мю )) спишите все на него ))
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QWertY
В Сити он бы даже в резервной команде на банке сидел)
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damondiamond
если бы он был в Ман Сити, Гвардиола бы уже давно отправил его в аренду в какой-то Кристалл Пэлэс для набора формы, а если бы после парочки сезонов не впечатлил Пепа в межсезонье, то отправился бы в один конец во дворец
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ман сити фейк
Ответ <=Ubriaco_Belloccio=>
В Ман Сити Рэшфорд бы и года не продержался. Средний игрок для клубов уровня 10-15 места в АПЛ. В МЮ в свое время удачно сверкнул, после чего его раскрутили как своего воспитанника.
Согласен ничем не лучше Уоткинса или Эзе
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Roman
У Гвардиолы любой игрок может стать звездой, кроме Филипса, разумеется
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ilyuchka91
Видимо виноваты Луи Ван Гал, Моуриньо,Сульшер,Тен Хааг виноваты все кроме самого рэшфорда, который ну прям очевидно слабо играет из-за своей менталки, он просто выключается, потухший взгляд, безразличие в движениях ему нужен персональный психолог
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ВРвпопа оапоапо
Ответ NickN
Протекает в доме шланг - значит, виноват Тен Хаг В комментариях аншлаг - значит, виноват Тен Хаг Трактор угодил в овраг - значит, виноват Тен Хаг Тигр слишком полосат - это Тен Хаг виноват
Последнее не в рифму, надо было так же делать, как и предыдущие
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ВРвпопа оапоапо
Ответ eeqd
Гвардиоле наверное в команде не хватает именно игрока, который умеет врезаться на скорости в защитника и бить во вратаря. Еще и в прессинге не отрабатывает
Кто говорил, что не хватает?
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