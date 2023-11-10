Эрик тен Хаг: «Рэшфорд не в лучшей форме. Он недоволен, мы недовольны. Но он вернется и будет забивать»
Эрик тен Хаг сказал, что «МЮ» и сам Маркус Рэшфорд недовольны формой форварда.
Рэшфорд был удален в первом тайме матча Лиги чемпионов против «Клпенгагена», когда «МЮ» вел со счетом 2:0. В итоге манкунианцы уступили (3:4).
В этом сезоне 26-летний форвард сборной Англии забил 1 гол в 15 матчах за клуб во всех турнирах, также у него есть 3 ассиста.
«Я думаю, он недоволен. Мы недовольны. У него большие ожидания от самого себя, и сейчас он не в своей лучшей форме.
Знаю, что он вернется. Когда команда будет играть лучше, он начнет играть лучше и будет забивать. Я уверен в этом. Он улучит свою игру и будет забивать.
Он абсолютно все понимает и вернется на правильный путь. Это может произойти очень быстро. Иногда нужна всего одна игра. Я уверен, что мы сделаем это», – сказал главный тренер «Юнайтед» тех Хаг.
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- Роналду на своем горбу практически внес из группы в плей офф ЛЧ команду. И в чемпионате он вытаскивал атаку, пока Рэшфорд был как всегда ужасен. У Рэшфорда так всегда и было. Редчайшие проблески. И все. То есть Роналду сначала что-то действительно крутое показал хоть.
- Ага, Роналду токсик. Роналду. Потом трудоголик Каземиро забил на форму (пахнет уважением к тренеру), ДДХ слили, с Санчо посрались, Магуайера пытались слить (который при этом, как оказалось, способен уж не хуже остальных центр держать), а теперь с Вараном повздорили. Прям чувствуется, что это Роналду просто вот ни с фига летом бомбанул от великого ЭТХ. Больной он. А потом просто случайные совпадения, да.
Какой не в форме-в АПЛ 1 гол за более чем 10 туров
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Дель Боске, Раньери, Аллегри, Купера, Капелло и т.д. увольняли с хорошими результатами. А в середняках и аутсайдерах владелец может просто перебухать и на утро уволить тренера хотя результаты плохими не являются.