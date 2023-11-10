Эрик тен Хаг: «Рэшфорд не в лучшей форме. Он недоволен, мы недовольны. Но он вернется и будет забивать»

Эрик тен Хаг сказал, что «МЮ» и сам Маркус Рэшфорд недовольны формой форварда.

Рэшфорд был удален в первом тайме матча против «Клпенгагена», когда «МЮ» вел со счетом 2:0. В итоге манкунианцы уступили (3:4).

В этом сезоне 26-летний форвард сборной Англии забил 1 гол в 15 матчах за клуб во всех турнирах, также у него есть 3 ассиста.

«Я думаю, он недоволен. Мы недовольны. У него большие ожидания от самого себя, и сейчас он не в своей лучшей форме.

Знаю, что он вернется. Когда команда будет играть лучше, он начнет играть лучше и будет забивать. Я уверен в этом. Он улучит свою игру и будет забивать.

Он абсолютно все понимает и вернется на правильный путь. Это может произойти очень быстро. Иногда нужна всего одна игра. Я уверен, что мы сделаем это», – сказал главный тренер « » тех Хаг.

Рэшфорд — игрок чуть выше среднего уровня, которого не стоит переоценивать

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