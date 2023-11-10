Эрик тен Хаг: «Рэшфорд не в лучшей форме. Он недоволен, мы недовольны. Но он вернется и будет забивать»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Эрик тен Хаг Маркус Рэшфорд Футбол

Эрик тен Хаг сказал, что «МЮ» и сам Маркус Рэшфорд недовольны формой форварда.

Рэшфорд был удален в первом тайме матча Лиги чемпионов против «Клпенгагена», когда «МЮ» вел со счетом 2:0. В итоге манкунианцы уступили (3:4).

В этом сезоне 26-летний форвард сборной Англии забил 1 гол в 15 матчах за клуб во всех турнирах, также у него есть 3 ассиста.

«Я думаю, он недоволен. Мы недовольны. У него большие ожидания от самого себя, и сейчас он не в своей лучшей форме.

Знаю, что он вернется. Когда команда будет играть лучше, он начнет играть лучше и будет забивать. Я уверен в этом. Он улучит свою игру и будет забивать.

Он абсолютно все понимает и вернется на правильный путь. Это может произойти очень быстро. Иногда нужна всего одна игра. Я уверен, что мы сделаем это», – сказал главный тренер «Юнайтед» тех Хаг.

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36 комментариев

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Михаил Сафонов
Будто он по 30 за сезон клал всегда
+29
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Виталий Ан
Ответ Ulukbek Kiyazov
Верим, что Рэш вернётся на свой уровень, тем более Тен Хаг в него верит. Верим в Тен Хага, все будет отлично, новый совладелец надеюсь не уволит такого топ тренера!
Забыл добавить YNWA?)
+15
-1
+14
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Phantom1289
А кто у вас вообще в форме то?
+14
-1
+13
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Rio de Janeiro
А по мне именно нынешний Рэшфорд отражает свой реальный уровень
+16
-4
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Stewart D.
а что мешало ему набирать форму в начале сезона летом ?
+6
-1
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Gelious
Ответ Александр Жук
Стоит признать, что у Рэша стата уровня Кринжа в последнем сезоне МЮ, но разница всё же есть. Рэш таким токсиком никогда не был и не будет 💯 ему простительно, а с тем пассажиром пустынным такому великому клубу не попути
Есть, правда, два момента, которые вы не учли (хотя фанатикам Роналду или Месси сложно что-то объяснить, если уж они фанатики).
- Роналду на своем горбу практически внес из группы в плей офф ЛЧ команду. И в чемпионате он вытаскивал атаку, пока Рэшфорд был как всегда ужасен. У Рэшфорда так всегда и было. Редчайшие проблески. И все. То есть Роналду сначала что-то действительно крутое показал хоть.
- Ага, Роналду токсик. Роналду. Потом трудоголик Каземиро забил на форму (пахнет уважением к тренеру), ДДХ слили, с Санчо посрались, Магуайера пытались слить (который при этом, как оказалось, способен уж не хуже остальных центр держать), а теперь с Вараном повздорили. Прям чувствуется, что это Роналду просто вот ни с фига летом бомбанул от великого ЭТХ. Больной он. А потом просто случайные совпадения, да.
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Roman_ello
Ответ Stewart D.
а что мешало ему набирать форму в начале сезона летом ?
Не говори. Роналду пропускал предсезонную подготовку. Негодяй. Играл плохо. Рэшфорд не пропускал. Играет плохо. Ничего страшного. Мы подождем, когда он снова будет в форме😁
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<~Inter~>
Главное он доволен своей зарплатой
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Гномович!
Роналду не прессингует, Де Хеа не умеет играть ногами, Санчо не впечатляет на тренировках, Рэшфорд не в лучшей форме...это все они...
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Ashley Carter
Просто это настоящий уровень игрока
Какой не в форме-в АПЛ 1 гол за более чем 10 туров
У вратаря Лацио Проведеля в ЛЧ столько же голов-ВРАТАРЯ!
+3
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Любезный Коссутий
Ответ Phantom1289
А кто у вас вообще в форме то?
Биссака 👍
+4
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Mekanych Red Devil
Да неужели он наконец это признал. Всего то надо было, чтобы Рэшфорд слил кучу игр в АПЛ и практически сам поставил крест на плей-офф ЛЧ. Большинство болельщиков давно твердят, что он в ужасной форме, а когда такое происходит, то нужно убирать игрока из основы и давать шанс другим, а не упорно ставить в основу и дальше.
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Никита Смолов
Ответ Михаил Сафонов
Будто он по 30 за сезон клал всегда
В начале сезона пел, что минимум 50 может класть за сезон. Я тогда знатно посмеялся)
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LoveRugby&MU
Интересное развитие событий получается, после похода в клуб
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Тухель
Ответ &_Bishep_&
Интересно, почему топ-30 ведущих клубов Европы не могут между собой договориться (негласно) : при заключении контрактов с тренером никаких неустоек в случаи отставки не прописываем. Если тренер справляется никто его увольнять не будет, а если не справляется? Становиться заложником контракта?
Да и смотря на мой ник. Увольнение Флика и увольнение Нагельсманна это бред. Никаких плохих результатов не было.
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Виталий Ан
Ответ Михаил Сафонов
Будто он по 30 за сезон клал всегда
Надеюсь когда Хака уволят, он заберет с собой Решворда и Антони в новый топ клуб.
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Тухель
Ответ Mekanych Red Devil
Да неужели он наконец это признал. Всего то надо было, чтобы Рэшфорд слил кучу игр в АПЛ и практически сам поставил крест на плей-офф ЛЧ. Большинство болельщиков давно твердят, что он в ужасной форме, а когда такое происходит, то нужно убирать игрока из основы и давать шанс другим, а не упорно ставить в основу и дальше.
Кому другим? Тен Хаг выпускал в АПЛ и землероя и легендарного француза и уругвайского паренька и от них от всех польза близка к 0. Рашфорд даже нынешний на их фоне выглядит игроком намного выше уровнем.
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Ulukbek Kiyazov
Ответ Виталий Ан
Забыл добавить YNWA?)
Ну если только в контексте поддержки тренера, что настоящие фанаты за него!)
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ArnoNeputevy
Ответ Phantom1289
А кто у вас вообще в форме то?
Массажист.
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Анатолий Смирнов
Тен Хаг, выше флаг!
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ArnoNeputevy
К концу сезона он вернётся. И забьёт в последней игре!
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Waititi
вся команда не в форме и вопросы только к тренеру
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Тухель
Ответ &_Bishep_&
Интересно, почему топ-30 ведущих клубов Европы не могут между собой договориться (негласно) : при заключении контрактов с тренером никаких неустоек в случаи отставки не прописываем. Если тренер справляется никто его увольнять не будет, а если не справляется? Становиться заложником контракта?
Тренеров никогда не увольняли при хороших результатах? Давно такой бредятины не слышал.
Дель Боске, Раньери, Аллегри, Купера, Капелло и т.д. увольняли с хорошими результатами. А в середняках и аутсайдерах владелец может просто перебухать и на утро уволить тренера хотя результаты плохими не являются.
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Jeicob Harlon
РобоХаг
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MilanLombardia
Тен Хаагу нужно схему менять,иначе так и будут проваливаться...Рэшфорда убирать с основы и насыщать центр доп игроком,чтоб больше розыгрывать,а не бегать по флангам вхолостую
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