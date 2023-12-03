Саутгейт о соперниках Англии на Евро-2024: «Нельзя расслабляться. Посмотрите на Сербию, там Митрович»

Гарет Саутгейт высказался о жеребьевке Евро-2024.

попала в одну группу со Словенией, Сербией и Данией.

«Нельзя расслабляться, глядя на такой итог жеребьевки. Посмотрите на Сербию, там …

Против Словении я проводил один из первых матчей в качестве тренера сборной Англии. Всегда буду помнить, как Джо Харт спас нас в тот день. Если бы не этот сэйв, я мог уже не работать со сборной. Так что такие моменты запоминаются», – сказал главный тренер сборной Англии.

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