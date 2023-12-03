Пирес о Роналду: «Великий игрок и профессионал, который хочет выигрывать все с командой. Криштиану посвящает всю жизнь футболу»
Робер Пирес поделился мнением о карьере Криштиану Роналду.
«Я думаю, что саудовская лига – сильный турнир, потому что сейчас в нем участвует много выдающихся игроков. Конечно, Криштиану Роналду первым приходит на ум, потому что он пришел сюда первым, он великий игрок и отличный профессионал, который всегда хочет выигрывать все со своей командой.
Я верю, что он посвящает всю свою жизнь футболу, и именно поэтому он добился многих успехов в своей футбольной карьере», – сказал бывший полузащитник «Арсенала» в интервью Al-Arabiya.
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вот если Месси хочет побеждать, то он побеждает.