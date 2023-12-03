Пирес о Роналду: «Великий игрок и профессионал, который хочет выигрывать все с командой. Криштиану посвящает всю жизнь футболу»

Теги Криштиану Роналду Робер Пирес высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Робер Пирес поделился мнением о карьере Криштиану Роналду.

«Я думаю, что саудовская лига – сильный турнир, потому что сейчас в нем участвует много выдающихся игроков. Конечно, Криштиану Роналду первым приходит на ум, потому что он пришел сюда первым, он великий игрок и отличный профессионал, который всегда хочет выигрывать все со своей командой.

Я верю, что он посвящает всю свою жизнь футболу, и именно поэтому он добился многих успехов в своей футбольной карьере», – сказал бывший полузащитник «Арсенала» в интервью Al-Arabiya. 

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12 комментариев
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Ответ Leon Petov
сейчас скажут, что он француз, поэтому обижен на Месси
Да , он француз , а ты думал что он португалец?
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Ответ Александр Северный
что то я не вижу в последние годы у него особого желания побеждать. вижу только старого единала, который печется о своей статистике. вот если Месси хочет побеждать, то он побеждает.
при 8-2 не хотел видимо?)
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Очередной португалец похвалил Роналду)))
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Главное то что Роналду искренне любит свое дело. Да в последнее время не все так гладко, но его желание побеждать никуда не делось.
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Ответ фк кабинет
Очередной португалец похвалил Роналду)))
Ой, а кому он там интервью давал?:)
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Ответ Дмитрий Васин
Главное то что Роналду искренне любит свое дело. Да в последнее время не все так гладко, но его желание побеждать никуда не делось.
что то я не вижу в последние годы у него особого желания побеждать. вижу только старого единала, который печется о своей статистике.
вот если Месси хочет побеждать, то он побеждает.
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