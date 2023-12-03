Семак перед «Локо»: «Мы столкнулись с настоящей русской зимой. Готовимся играть в тех погодных условиях, которые будут – они одинаковые для всех»

Сергей Семак высказался о подготовке к матчу с «Локомотивом».

«Зенит» встретится с железнодорожниками в 17-м туре Мир . Матч пройдет в Москве 3 декабря и начнется в 16:30.

– К сожалению, в этом сезоне мы столкнулись с настоящей русской зимой. До этого времени не было таких погодных условий, но они одинаковые для всех. Будет холоднее – будет менее приятно для футболистов, но в целом готовимся играть в тех условиях, которые будут.

– Помимо погодных условий еще и два выезда подряд. Это вносит корректировки в процесс подготовки?

– Меньше времени на восстановление, добавляются перелеты, но в целом ничего страшного. Сезон длинный, матчи будут в разном режиме, – сказал главный тренер « ».

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