Семак перед «Локо»: «Мы столкнулись с настоящей русской зимой. Готовимся играть в тех погодных условиях, которые будут – они одинаковые для всех»

Теги Локомотив Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Матч ТВ Футбол

Сергей Семак высказался о подготовке к матчу с «Локомотивом».

«Зенит» встретится с железнодорожниками в 17-м туре Мир РПЛ. Матч пройдет в Москве 3 декабря и начнется в 16:30. 

– К сожалению, в этом сезоне мы столкнулись с настоящей русской зимой. До этого времени не было таких погодных условий, но они одинаковые для всех. Будет холоднее – будет менее приятно для футболистов, но в целом готовимся играть в тех условиях, которые будут.

– Помимо погодных условий еще и два выезда подряд. Это вносит корректировки в процесс подготовки?

– Меньше времени на восстановление, добавляются перелеты, но в целом ничего страшного. Сезон длинный, матчи будут в разном режиме, – сказал главный тренер «Зенита». 

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13 комментариев
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Ответ Пикачу82
Пародия на тренера
Речь не про Абаскаля
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Командам без травм и костоломства.
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Ну как у всех. У Зенита есть крыша.
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Этот матч - проверка Галактионова. Уже достаточно в команде находится. Если будет как в последних играх, то ничего хорошего команду не ждет, значит не справился.
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Ответ Пикачу82
Пародия на тренера
так и речь, если взять его завтра спасать Сочи, то он вылетит...)
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так и речь, если взять его завтра спасать Сочи, то он вылетит...)
Кто у вас ей Богу собрания проводит?То убрать бразильцев,то убрать Газпром,то взять Семака в Сочи?Ну а как сами-то будете выглядеть без лидеров и Лукойла или это только в одну сторону работает?
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Ответ Дмитрий9779
Командам без травм и костоломства.
у Баринова дисквалификация
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Ответ Дядя ТУРА
у Баринова дисквалификация
Это может быть плюсом для вас.
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Ответ </c/>
замёрзли мукунки в Москве, которая южнее северной деревни на болотах...
Будем дискутировать про болота или сам признаешь что Чистые пруды это Поганый брод?И всегда помни про Сукино болото,как и почему так Болотная площадь называется.
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Ответ Фут.Боль
Ну как у всех. У Зенита есть крыша.
Позаботились,могли и в Москве не поскупердяйничать и на одном стадионе ее сделать.
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Ответ Дмитрий9779
Позаботились,могли и в Москве не поскупердяйничать и на одном стадионе ее сделать.
С итоговым ценником Газпром-Арены на выходе, могли бы скорее всего на всех стадионах крыши соорудить) Ну ладно, не на всех, в Сочи и Краснодаре можно и без) Ладно, хорошей,интересной игры командам) главное, без травм.
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