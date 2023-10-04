Нагорных о словах Дзюбы про Семака: «Может, между ними какая‑то игра, смысл которой понимают только они. Мы же знаем, кто самый медийный игрок РПЛ?»
Юрий Нагорных высказался о ситуации между Артемом Дзюбой и Сергеем Семаком.
После матча 9-го тура Мир РПЛ с «Зенитом» (2:1) форвард «Локомотива» на вопрос журналиста, помирился ли он с главным тренером петербуржцев, под руководством которого ранее играл за сине-бело-голубых, ответил фразой «А кто это?»
— Я всегда стараюсь выступать за корректность. Не знаю, какие отношения между Артемом и главным тренером «Зенита». Очень уважаю Семака как великого игрока и сильного, титулованного тренера.
Возможно, это элементы тех отношений, которые существуют исключительно между Дзюбой и Семаком. Но я всегда выступаю за то, чтобы во взаимоотношениях существовала корректность.
— Не было бы смысла поговорить с Артемом и подкорректировать его отношения?
— Не могу комментировать, с моей стороны это было бы некорректно. Не знаю систему этих взаимоотношений между Артемом и Сергеем Богдановичем. Может, между ними какая‑то игра, смысл которой понимают только они. Мы же знаем, кто самый медийный игрок РПЛ? Вот и все, — сказал председатель совета директоров «Локомотива».
Теперь в Fantasy ЛЧ – призы каждый тур. Соберите свою команду и вступайте в призовую лигу Winline
А Дзюба - это просто классный игрок в недавнем прошлом, который из-за своей посредственной личности не может принять, что он стареет. Поэтому и якобы медийный, а на деле просто говнистый.