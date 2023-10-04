Нагорных о словах Дзюбы про Семака: «Может, между ними какая‑то игра, смысл которой понимают только они. Мы же знаем, кто самый медийный игрок РПЛ?»

Теги Локомотив Зенит Артем Дзюба Сергей Семак премьер-лига Россия Юрий Нагорных Футбол

Юрий Нагорных высказался о ситуации между Артемом Дзюбой и Сергеем Семаком.

После матча 9-го тура Мир РПЛ с «Зенитом» (2:1) форвард «Локомотива» на вопрос журналиста, помирился ли он с главным тренером петербуржцев, под руководством которого ранее играл за сине-бело-голубых, ответил фразой «А кто это?»

— Я всегда стараюсь выступать за корректность. Не знаю, какие отношения между Артемом и главным тренером «Зенита». Очень уважаю Семака как великого игрока и сильного, титулованного тренера.

Возможно, это элементы тех отношений, которые существуют исключительно между Дзюбой и Семаком. Но я всегда выступаю за то, чтобы во взаимоотношениях существовала корректность.

— Не было бы смысла поговорить с Артемом и подкорректировать его отношения?

— Не могу комментировать, с моей стороны это было бы некорректно. Не знаю систему этих взаимоотношений между Артемом и Сергеем Богдановичем. Может, между ними какая‑то игра, смысл которой понимают только они. Мы же знаем, кто самый медийный игрок РПЛ? Вот и все, — сказал председатель совета директоров «Локомотива».

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5 комментариев

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T622222
А при чем здесь Семак!? Он ведет себя вполне адекватно, а вот Джуба это кадр и хам…
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Очки Дани Алвеса
Самый медийный игрок РПЛ - это Ростов с его перформансами, прекрасными промо к каждой игре, работой с публикой и мерчем.
А Дзюба - это просто классный игрок в недавнем прошлом, который из-за своей посредственной личности не может принять, что он стареет. Поэтому и якобы медийный, а на деле просто говнистый.
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+3
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Сергей Кобелев
Придумали себе "самый медийный игрок", " самый медийный клуб", медиалигу и т.п.. Играть и выигрывать надо так, чтобы за российскими игроками охотились скауты из Европы. А тут Дзюба и игрок так себе и медиа не ахти( его славы только и хватило на " знаменитый ролик", после которого его стали называть "Рукаку". Поэтому пусть знает, что все понимают, что его бесят нормальные игроки и люди, такие как Семак и другие. А проект Дзюбы со Слуцким вообще позорище.
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Локоть Артеста
Дзюба неоднократно демонстрировал свою гнилую сущность.
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AIBOLIT66
Приколы с каждым разом становятся прикольнее, но тупее.
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