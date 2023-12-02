Роналду послал воздушные поцелуи скандировавшим «Месси! Месси!» фанатам «Аль-Хилаля»

Криштиану Роналду с улыбкой отреагировал на поведение фанатов «Аль-Хилаля».

Уходя на перерыв при счете 0:0, форвард «Аль-Насра» услышал, как болельщики соперника скандируют «Месси! Месси!»

Португалец, широко улыбаясь, начал раздавать зрителям воздушные поцелуи на пути к подтрибунному помещению.

Роналду жестами велел замолчать фанатам, скандировавшим «Месси, Месси!» во время домашнего матча «Аль-Насра» с «Аль-Иттифаком»

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