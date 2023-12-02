Роналду послал воздушные поцелуи скандировавшим «Месси! Месси!» фанатам «Аль-Хилаля»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу болельщики высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Аль-Наср Эр-Рияд Интер Майами Футбол

Криштиану Роналду с улыбкой отреагировал на поведение фанатов «Аль-Хилаля».

Уходя на перерыв при счете 0:0, форвард «Аль-Насра» услышал, как болельщики соперника скандируют «Месси! Месси!»

Португалец, широко улыбаясь, начал раздавать зрителям воздушные поцелуи на пути к подтрибунному помещению.

Роналду жестами велел замолчать фанатам, скандировавшим «Месси, Месси!» во время домашнего матча «Аль-Насра» с «Аль-Иттифаком»

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35 комментариев
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Это был самый запоминающийся и лучший момент в жизни для сидевших на трибунах климова, человека91, олега, аф007, универсала1000, ригоберки и прочих почитателей его таланта))
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Камон… Может они встречаются с Месси? Как спортс не докрутил до такого? 😁
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ну как бы Рона подначивает болелы соперника (и правильно делают), но свои-то не освистывают, как это было неоднократно у клоуна с пешеходом в ПСЖ 🤣
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О, Криш, молодцом. Научился чтоли реагировать качественно?
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Ответ KING_OF_RUSSIA
Это был самый запоминающийся и лучший момент в жизни для сидевших на трибунах климова, человека91, олега, аф007, универсала1000, ригоберки и прочих почитателей его таланта))
Тот факт, что ты поименно знаешь неких челиков с ногомяч сайта, делает тебя еще большим фриком чем они. Гет а лайф
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Поплевал на руки и начал раздавать зрителям слюни
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Воздушные поцелуи мужчинам?
В Саудовской Аравии???
С огнём играет.
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Ответ benjamin92
Пешка ЧМ и парочку ЗМ взял не напрягаясь. Представляю, что если бы он ещё и бегать начал )
Он не взял - ему дали: попробуй понять, в чём разница ☝️
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Ответ Messi GOAT
Ген, ну как бы это тебе намекнуть) ну.. юмор не твоё кароч) делом бы занялся чтоли, а?)
Я-то Гена, а ты пишешь под чужой личиной - имени своего стесняешься, но советы раздавать горазд❓🤔
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Флиртовал с мужчинами значит. 20 плетей этому господину
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Ответ yrok77
а меси пришёл?
так Месси пешеход - он последние 5 лет только и делает, что ходит☝️
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Ответ Родя Раскольников
Тот факт, что ты поименно знаешь неких челиков с ногомяч сайта, делает тебя еще большим фриком чем они. Гет а лайф
как одно связано с другим? местные сумасшедшие легко запоминаются, как правило
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Ответ Александр Кораблев
поцелуи Ромки и Артемки в знак поддержки на спортсе были адресованы))
ну что ты такое говоришь , кораблик? выше уже писали, что это для вас поцелуи💋. тебя, ригоберки, клима и компании🤣🤣
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Ответ Messi GOAT
ох Ген, юморииииист... 🤣 ну Петросян же вылитый! 🤣
ну даже Петросян (как бы к нему не относились), не стесняется своего имени (фамилии) и не пытается выдавать себя за того, кем он априори не является☝️
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Ответ Геннадий Тимченко
Я-то Гена, а ты пишешь под чужой личиной - имени своего стесняешься, но советы раздавать горазд❓🤔
это по ходу Мухаммад Джураев🤣😃
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Ответ Messi GOAT
к Величию — уже давно, еще в 2011. А в 2022 он протянул руку Бесконечности!
какого числа?
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Ответ Messi GOAT
раналда никогда не придет к стадии принятия) это ж раналда, ты че)
а меси пришёл?
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Ответ KING_OF_RUSSIA
Это был самый запоминающийся и лучший момент в жизни для сидевших на трибунах климова, человека91, олега, аф007, универсала1000, ригоберки и прочих почитателей его таланта))
мессигоата, и пользователь заблокирован
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Ответ AnMe
Камон… Может они встречаются с Месси? Как спортс не докрутил до такого? 😁
Пока играли в шахматы, сблизились.Общаться так приходится, иначе спалят
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Когда я был в Саудовской Аравии (в Джидде), я спросил у гида: "А у вас по-прежнему отрубают руки ворам на площадях?"
Он покачал головой - "Разумеется, нет. Мы же современная страна, к чему нам такие варварские обычаи?"
Потом добавил:
"Сейчас ворам ампутируют руку в больницах, под общим наркозом. Они не чувствуют никакой боли..."
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поцелуи Ромки и Артемки в знак поддержки на спортсе были адресованы))
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Рони послышалось Мессия
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