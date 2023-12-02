Роналду послал воздушные поцелуи скандировавшим «Месси! Месси!» фанатам «Аль-Хилаля»
Криштиану Роналду с улыбкой отреагировал на поведение фанатов «Аль-Хилаля».
Уходя на перерыв при счете 0:0, форвард «Аль-Насра» услышал, как болельщики соперника скандируют «Месси! Месси!»
Португалец, широко улыбаясь, начал раздавать зрителям воздушные поцелуи на пути к подтрибунному помещению.
Роналду жестами велел замолчать фанатам, скандировавшим «Месси, Месси!» во время домашнего матча «Аль-Насра» с «Аль-Иттифаком»
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В Саудовской Аравии???
С огнём играет.
Он покачал головой - "Разумеется, нет. Мы же современная страна, к чему нам такие варварские обычаи?"
Потом добавил:
"Сейчас ворам ампутируют руку в больницах, под общим наркозом. Они не чувствуют никакой боли..."