«Неважно, как Райя играет ногами, задача вратаря – защищать ворота, а не быть как Зидан. Рэмсдейл лучше, сделал бы его основным». Морган о голкиперах «Арсенала»

Теги Микель Артета премьер-лига Англия Арсенал Зинедин Зидан Давид Райя Аарон Рэмсдейл Пирс Морган Футбол

Пирс Морган считает, что Давид Райя не должен быть основным вратарем «Арсенала».

«Я все еще не понимаю, почему в воротах Райя. После гола, который нельзя было пропускать, он допустил еще одну оплошность. Аарон Рэмсдейл тур за туром наблюдает [со скамейки]. Доказал ли Райя, что он лучше Рэмсдейла? Я так не думаю.

К сожалению, все давление было создано исключительно Артетой, который сказал, что у него будет два вратаря. Никто не поверил ему, и ясно, что он считает первым номером Райю. Не думаю, что большинство болельщиков «Арсенала» уверены в голкипере.

Итак, ситуация с вратарями дестабилизирована, нет топового форварда, и я думаю, что это большие вопросы к Артете. Действительно ли он оценил прошлый сезон, когда мы лишились титула, и подумал, как его выиграть? Заполучить Деклана Райса – это блестяще, но он не получил нападающего, и у него проблемы с вратарем.

Лично я бы вернул Рэмсдейла, чтобы ему было что доказывать. Думаю, он лучший вратарь. Мне все равно, как Райя играет ногами – если он не может защищать ворота, то, боюсь, ему не следует там быть. Основная функция вратаря – предотвращать голы, а не играть как Зинедин Зидан», – сказал телеведущий и болельщик «Арсенала».

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4 комментария

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deadjoker
Да там оба косореза. Каждый по разному привозит. ТТХ вон за копейки откопал в Италии очень крутого вратаря.
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Faiq Qarabağlı
Причём тут Зизу, Пирси ? Как по мне, Рэмсдейл должен стать эдакий Симэном или Лэманном для канониров.
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Sn00pyyy
Неуместное сравнение с Великим. Давиду до Зинедина, как пешком до Луны и обратно.
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Фан Рубина
А сейчас воротчику в европейском псевдофутбольном бей-беги и не нужно хорошо ворота защищать. Пропущенные такими косорукими гонялами мячи - букмекерам и недалёким зрителям на радость.
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