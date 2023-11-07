«Неважно, как Райя играет ногами, задача вратаря – защищать ворота, а не быть как Зидан. Рэмсдейл лучше, сделал бы его основным». Морган о голкиперах «Арсенала»

Пирс Морган считает, что Давид Райя не должен быть основным вратарем «Арсенала».

«Я все еще не понимаю, почему в воротах Райя. После гола, который нельзя было пропускать, он допустил еще одну оплошность. тур за туром наблюдает [со скамейки]. Доказал ли , что он лучше Рэмсдейла? Я так не думаю.

К сожалению, все давление было создано исключительно Артетой, который сказал, что у него будет два вратаря. Никто не поверил ему, и ясно, что он считает первым номером Райю. Не думаю, что большинство болельщиков « » уверены в голкипере.

Итак, ситуация с вратарями дестабилизирована, нет топового форварда, и я думаю, что это большие вопросы к . Действительно ли он оценил прошлый сезон, когда мы лишились титула, и подумал, как его выиграть? Заполучить Деклана Райса – это блестяще, но он не получил нападающего, и у него проблемы с вратарем.

Лично я бы вернул Рэмсдейла, чтобы ему было что доказывать. Думаю, он лучший вратарь. Мне все равно, как Райя играет ногами – если он не может защищать ворота, то, боюсь, ему не следует там быть. Основная функция вратаря – предотвращать голы, а не играть как », – сказал телеведущий и болельщик «Арсенала».

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