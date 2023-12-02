Тодд Боули: «Мы хотим продолжать развивать успех, которого «Челси» добивался на протяжении многих лет. Хотим делать все, чтобы вы гордились»

Тодд Боули рассказал о целях руководства «Челси».

«Мы хотим продолжать развивать успех, которого клуб добивался на протяжении многих лет, и наша мантра не изменилась с того дня, как мы взяли футбольный клуб «Челси» под свою опеку.

Мы хотим побеждать вместе и делать все, чтобы вы гордились», – сказал совладелец лондонского клуба.

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