Тодд Боули: «Мы хотим продолжать развивать успех, которого «Челси» добивался на протяжении многих лет. Хотим делать все, чтобы вы гордились»

Теги Челси премьер-лига Англия Тодд Боули Футбол

Тодд Боули рассказал о целях руководства «Челси».

«Мы хотим продолжать развивать успех, которого клуб добивался на протяжении многих лет, и наша мантра не изменилась с того дня, как мы взяли футбольный клуб «Челси» под свою опеку.

Мы хотим побеждать вместе и делать все, чтобы вы гордились», – сказал совладелец лондонского клуба. 

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8 комментариев
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Мы гордимся тобой Тодд! Правда "мы" это не фанаты Челси
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"Боули верим" -фанаты 19 клубов АПЛ
+7
-1
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🤣🤣🤣🤣🤣
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Хотеть одно, начинать-то когда планируете?
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Боули троллит :) До него клуб закончил на 3-м месте в Премьер-лиге, а как он «взял его под опеку», то 12-е место и сейчас текущее 11-е
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Пока развитие подозрительно смахивает на разрушение.
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Хотеть не вредно.
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Челси в 2023 году на 17 месте по набору очков среди всех команд АПЛ.
Тем временем Боэли: мы хотим продолжать успех.
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