Франк Лебеф: «Отвратительно, насколько «Челси» опустился за два года после победы в ЛЧ. Это середняк, давайте будем реалистами. Боули нужно все менять, иначе он убьет клуб»

Франк Лебеф недоволен развитием «Челси» при новых владельцах.

– Есть ли в Лиге 1 кто-нибудь, кто достаточно хорош для игры за «Челси»?

– Правдоподобных вариантов не так много. Давайте будем реалистами, «Челси» – клуб уровня середины таблицы. Ему будет сложно завлекать игроков, а такие футболисты, как , сюда не поедут. Топ-игроки хотят выступать в Лиге чемпионов.

Такие же проблемы были у « », « ». Топ-игроки не захотят переходить в «Челси» из-за того, насколько клуб опустился. Поразительно, насколько он изменился за два года после победы в ЛЧ. У меня это вызывает отвращение. Ничего не имею лично против , но руководству надо срочно все менять, иначе оно убьет клуб.

– В следующий понедельник «Челси» встретится с «Фулхэмом». Каков ваш прогноз?

– Мы все знаем, что «Челси» не забьет «Фулхэму». В лучшем случае будет ничья. Как мы видели в матче с «Астон Виллой», всегда есть опасения, что «Челси» пропустит, и забить даже один гол ему тяжело. И пока такая сухая серия продолжается, будет существовать серьезная угроза поражения. И меня шокирует то, что я это говорю про « », – отметил экс-защитник «синих».

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