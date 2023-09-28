Франк Лебеф: «Отвратительно, насколько «Челси» опустился за два года после победы в ЛЧ. Это середняк, давайте будем реалистами. Боули нужно все менять, иначе он убьет клуб»

Теги Манчестер Юнайтед Челси Фулхэм премьер-лига Англия лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Арсенал Франк Лебеф Килиан Мбаппе Тодд Боули Футбол

Франк Лебеф недоволен развитием «Челси» при новых владельцах.

– Есть ли в Лиге 1 кто-нибудь, кто достаточно хорош для игры за «Челси»?

– Правдоподобных вариантов не так много. Давайте будем реалистами, «Челси» – клуб уровня середины таблицы. Ему будет сложно завлекать игроков, а такие футболисты, как Мбаппе, сюда не поедут. Топ-игроки хотят выступать в Лиге чемпионов.

Такие же проблемы были у «Арсенала», «Манчестер Юнайтед». Топ-игроки не захотят переходить в «Челси» из-за того, насколько клуб опустился. Поразительно, насколько он изменился за два года после победы в ЛЧ. У меня это вызывает отвращение. Ничего не имею лично против Тодда Боули, но руководству надо срочно все менять, иначе оно убьет клуб.

– В следующий понедельник «Челси» встретится с «Фулхэмом». Каков ваш прогноз?

– Мы все знаем, что «Челси» не забьет «Фулхэму». В лучшем случае будет ничья. Как мы видели в матче с «Астон Виллой», всегда есть опасения, что «Челси» пропустит, и забить даже один гол ему тяжело. И пока такая сухая серия продолжается, будет существовать серьезная угроза поражения. И меня шокирует то, что я это говорю про «Челси», – отметил экс-защитник «синих».

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37 комментариев

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Rio de Janeiro
Челси просто снова стал тем безликим середняком каким он был всегда до Абрамовича
+40
-7
+33
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Руслан1313
У Челси светлое пятно в истории клуба было это когда владельцем был губернатор Чукотки
+23
-2
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Roman Araslanov
А разве Боули ещё не убил клуб?
+15
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Иван Иванов
Ответ Rio de Janeiro
Челси просто снова стал тем безликим середняком каким он был всегда до Абрамовича
По правде говоря, до Абрамовича, челси уже был серьёзной боевой единицей. Более того во второй половине 90х, когда в команде появились итальянцы во главе с Дзолой, тот же Лебёф и Десайи, Вайз, эта банда играла в очень увлекательный футбол.
+5
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Тиджани Бабангида
Верните Абрамовича !
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Локоть Артеста
Он и так уже все меняет. Из топа Челси превратился в середняка, накупив на миллиард какую-то шелуху.
+3
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Grime Font
Ответ Rio de Janeiro
Челси просто снова стал тем безликим середняком каким он был всегда до Абрамовича
когда ты ещё не родился, в 1995-2000 годах, Челси был одним из самых интересных "середняков" в Европе
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Ноно Гомес
наконец-то кто-то это скзаал...
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Aleksandr Alferov
Усиление требуется срочно
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Я всех их сделал
Ответ Rio de Janeiro
Челси просто снова стал тем безликим середняком каким он был всегда до Абрамовича
Не был Челси ни безликим, ни середняком, по крайней мере при Виалли и потом Раньери. В ЛЧ попадали, и в кубке УЕФА играли, брали еврокубки. Обыгрывали 5:0 МЮ - действующего обладателя требла. Это была команда уровня 4-6 места, пускай не топы, но точно не середняки. Нынешний Челси даже в подмётки не годится той команде с Дзолой, Флу, Лебёфом, Уайзом, Пойетом, Ле Со, Ди Маттео, и потом ещё Хасселбайнк подъехал, тот Челси вкатал бы нынешний состав синих в газон.
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ARIGAMI ARIGAMI
Жаль Челси. Не к тем владельцам попал. Если-бы не политика, он бы так и остался во владении Абрамовича
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Кузя Гитарист
Ответ Josep
Так Боули и так всё меняет. С усердием, и куда может дотянуться.
Йозеп , ты лучше сейчас о бчк подумал бы
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Кефтеме
Ответ doctorcaiman
Ливерпуль был середняком до Шенкли еще в 50х. С тех пор до Клоппа за исключением нескольких раз клуб был в топ 5, выйграв более 40 трофеев. Читайте историю прежде чем проводить аналогии бесполезные.
Я прав , Ливерпуль до Клоппа был середняком , это факт. 30 лет без чемпионства топ клуб не будет оставаться
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whereissuso
Так Боули уже поменял
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Марик05
Надеюсь они вылетят и фаны которые не поддержали Абрамовича начнут кусать локти
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Сергей Ефимов
Уже поздняк метаться )
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Кашшай Чакырович
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Josep
Так Боули и так всё меняет. С усердием, и куда может дотянуться.
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Андрей
верните как все было.
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sd4fmwrvz8
Надо вернуть владельца прежнего который грамотно рулил и Грановская , тогда может что то изменится в лучшую
Сторону , а так Челси всегда был середняком до Абрамовича тем и стал 😁пошиковали и хватит
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Антиглор17
Менять нужно Боули в первую очередь
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добрый грек
Ответ Кефтеме
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Кефтеме, по поводу Ливера вы нефтеме
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doctorcaiman
Ответ Кефтеме
Комментарий скрыт
Ливерпуль был середняком до Шенкли еще в 50х. С тех пор до Клоппа за исключением нескольких раз клуб был в топ 5, выйграв более 40 трофеев. Читайте историю прежде чем проводить аналогии бесполезные.
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Растиньяк
факт
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Кефтеме
Ответ добрый грек
Кефтеме, по поводу Ливера вы нефтеме
Для тебя
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