Глава «Белененсеша» о слухах про желание Боули купить «Спортинг»: «Это оскорбительно для Португалии. У меня вызывает отвращение, когда один клуб приобретает другой. Не хотим быть «командой Б»

Теги Челси высшая лига Португалия Спортинг премьер-лига Англия бизнес Тодд Боули Белененсеш Футбол

Президент «Белененсеша» не хочет, чтобы Тодд Боули стал совладельцем «Спортинга».

Патрик Мораиш де Карвалью отреагировал на слухи о том, что консорциум руководителя «Челси» может приобрести лиссабонскую команду.

«Нам нужно определить финансовую модель «Белененсеша» на ближайшие годы. Есть некоторые модные модели, которые нас не интересуют. Одна из них – совладение клубами, как это происходит в случае с Red Bull и City Group.

Вторая известная модель вызывает у меня и «Белененсеша» еще большее отвращение и связана с приобретением одних клубов другими. Например, в Португалии появились новости о том, что «Челси» хочет купить «Спортинг».

Я думаю, что такой план и такое намерение оскорбляют Португалию. Также они оскорбляют болельщиков «Спортинга» и португальского футбола в целом. Это не будущее.

Для нас немыслимо, чтобы «Белененсеш» когда-либо был приобретен другим клубом. «Белененсеш» не желает быть «командой Б» для какого-либо клуба Европы или мира», – сказал президент.

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2 комментария

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Under
я может чего-то не понимаю, но чем технически модель РБ или СГ отличается от модели Боули?
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Дмитрий Крутенко
Ответ Under
я может чего-то не понимаю, но чем технически модель РБ или СГ отличается от модели Боули?
Вот именно технически и отличается. Те оформили документы так, что по сути это разные организации у каждого клуба свое правление и свой менеджмент, а РБ им только дает денег и в это управление не вмешивается.
То что принцип "кто платит, тот и заказывает музыку" там не оформлен юридически и делает основное развитие от модели Боули, который похоже хочет его оформить официально.
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