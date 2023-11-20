Малуда о «Челси»: «Совсем их не узнаю – разве что по цвету футболок. Они слишком много говорят о «проекте», не вижу стабильности после смены руководства»

Флоран Малуда недоволен ситуацией в «Челси» после смены руководства.

«Я их совсем не узнаю, разве что по цвету футболок. Мне кажется, в клубе слишком часто говорят о «проекте» или чем-то подобном.

Чтобы построить что-то ценное, необходимо время, но после смены руководства я больше не вижу стабильности», – сказал бывший игрок « » в подкасте The Obi One.

По итогам 12 туров «Челси» занимает 10-ю строчку в турнирной таблице, набрав 16 очков.

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