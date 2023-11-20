Малуда о «Челси»: «Совсем их не узнаю – разве что по цвету футболок. Они слишком много говорят о «проекте», не вижу стабильности после смены руководства»

Теги Флоран Малуда Челси премьер-лига Англия Роман Абрамович Тодд Боули Футбол

Флоран Малуда недоволен ситуацией в «Челси» после смены руководства.

«Я их совсем не узнаю, разве что по цвету футболок. Мне кажется, в клубе слишком часто говорят о «проекте» или чем-то подобном.

Чтобы построить что-то ценное, необходимо время, но после смены руководства я больше не вижу стабильности», – сказал бывший игрок «Челси» в подкасте The Obi One.

По итогам 12 туров АПЛ «Челси» занимает 10-ю строчку в турнирной таблице, набрав 16 очков.

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Илья Ганин
В последнее время стало получше. Пожалуй первый сезон с чистого листа, посмотрим.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Кайзер
Открыл Америку. Жди, будет тебе стабильность.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий