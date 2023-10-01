В «Челси» уверены, что Почеттино ведет команду в правильном направлении. Анализ данных показал, что результаты улучшатся

Теги Челси премьер-лига Англия Маурисио Почеттино Тодд Боули Футбол

«Челси» не сомневается, что результаты команды скоро улучшатся.

Как пишет The Guardian, настроение в лондонском клубе спокойнее, чем можно представить. Вместо паники из-за неудачного старта сезона после крупных трат в ходе трансферного окна «Челси» изучил данные о прошедших матчах и на их основании сделал вывод, что результаты улучшатся, если в клубе сохранят самообладание.

Цифры указывают, что Маурисио Почеттино ведет этот молодой состав в правильном направлении. Несколько статистических моделей указывают, что «Челси» должен занимать куда более высокое место в таблице по итогам шести туров. Подчеркивается, что команда тактически грамотна при владении мячом и без него, а также владеет преимуществом и пробегает больше, чем соперники, в каждой игре. 

В связи с этим «Челси» рассматривает лишь один вариант – довериться процессу, который запустили владельцы клуба во главе с Тоддом Боули.

На старте сезона у «Челси» одна победа и три поражения в 6 турах АПЛ. Завтра команда сыграет с «Фулхэмом».

Теперь в Fantasy ЛЧ – призы каждый тур. Соберите свою команду и вступайте в призовую лигу Winline

Материалы по теме

47 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bring Me The Horizon
Анализ данных показал, что Мудрик забьет… когда-нибудь
+37
-6
+31
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sema mixajlov
Хочу посмотреть на их самообладание после Арсенала, Брентфорда, Тоттенхема, Ман Сити, Ньюкасла, Брайтона и Ман Юнайтед подряд в апл
+33
-3
+30
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Отец Абду
Победы в АПЛ в сентябре:
Лутон: 1 победа
Челси: 0

Анализ данных показал, что у Челси большие шансы, чтобы попасть в чемпионшип...
+36
-11
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Акира_1
Ответ gPk
Челси - это футбольный мем уже. Анализ данных показал, что игра улучшается, но при этом клуб в большинстве проигрывает Вест Хэму и не может забить Ноттингему и Борнмоту..
В этом точно нет вины Почеттино. С любым тренером подобный подбор игроков не будет выглядеть лучше. Тем более по статистике Челси не так ужасен, а ближе к Сити и Арсеналу, просто класса не хватает и фарта. Мне кажется, если дать Почеттино пару сезонов, то Челси как минимум будет бороться за еврокубки. Никого лучше на найти для работы со школьниками Боэли. Возможно, уже зимой с возвращением Нкунку Челси будет точнее завершать и брать очки там, где должен
+18
-7
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Filipp Gorski
Ответ Отец Абду
Победы в АПЛ в сентябре: Лутон: 1 победа Челси: 0 Анализ данных показал, что у Челси большие шансы, чтобы попасть в чемпионшип...
Ха в августе челси победил лутон так что шах и мат!
+11
-3
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Leo
Анализ данных это симуляция матча в карьере Фифы?
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Шурик Шурик
Ответ Отец Абду
Победы в АПЛ в сентябре: Лутон: 1 победа Челси: 0 Анализ данных показал, что у Челси большие шансы, чтобы попасть в чемпионшип...
Самое страшное для Челси это то, что у них, по сути, кроме Ливерпуля вообще не было серьезных соперников. Там должно было быть 5/5 побед. Даже Арсенал, МС и Тоттенхэм за 4 матча, вот и посмотрим на реальный уровень пенсов)
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Arm Djagin
В зимнее трансферное окно надо укрепить состав, подстраховаться от вылета
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Павел Павлов
Статистика так же показывает,что средняя зарплата по РФ 70300р.И там и там стабильность вобщем.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
HellLight
год назад в поттера также верили. тоже было движение в правильном направлении.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
byche di
2026 год - Дайте Мудрику время он покажет себя
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тимофей Яблонский
Ну то что Поч компетентный тренер никто не сомневается
+7
-6
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Любезный Коссутий
кого уволят раньше - Поча или ТХ 🤔
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Jurgen Klinsmann
анализ данных показал что результаты улучшатся… это потому что хуже быть не может?🤔
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Power Lifting
Ключевое слово "уверены"!
но мы то знаем,что дело не в тренере
у игроков нет футбольной мысли,идеи,огня в глазах
не готовы "умирать" за клуб каждую игру
просто попинать мячик 90 минут
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Den-is
15 место тому свидетельство
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Eziiko
Ответ Pitkin
После того как Челси разгромит Фулхэм, все хейтеры Челси испарятся как ПУК.
После победы Апл выиграют или что?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
deadjoker
Почетиним :)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Воронцов
Ну если надо в Чемпионшип, то направление действительно верное и правильное. Челси молодцы! Умеют определяться с целями и задачами
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мукунку хороший
Верной дорогой идете, товарищи!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
brig_Mercury
Существует три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика. (Марк Твен)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мексиканская песня
Значит точно уволят.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sans Skeleton
Все по делу написано.
Ливерпуль Клоппа,Ман сити Пепа и Арсенал Артеты имел те же болезни в первых сезонах.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мишаня Кравцов
Эти данные были бы возможно хороши, если бы касались одного сезона. Но у Челси проблемы с реализацией из сезона в сезон, уже который по счету? И они постоянно находятся ниже, чем "должны". Не вижу, чтобы Поч как-то работал в этом направлении и что-то улучшил. Наоборот, Джексон один из лидеров или даже лидер по упущенным моментам в АПЛ. Другие тоже не реализуют. Непонятно в чем улучшение. Лично я в сравнении с командой Поттера глобальное отличие для условного стороннего зрителя--дилетанта вижу только в увеличившемся ватокате.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alex_V69
Ответ ChicagoBears
Правильное направление: очищение чемпионшипом или лигой один
Лет через пять продадут обратно Абрамовичу за 1 фунт.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий