«Челси» не сомневается, что результаты команды скоро улучшатся.

Как пишет The Guardian, настроение в лондонском клубе спокойнее, чем можно представить. Вместо паники из-за неудачного старта сезона после крупных трат в ходе трансферного окна «Челси» изучил данные о прошедших матчах и на их основании сделал вывод, что результаты улучшатся, если в клубе сохранят самообладание.

Цифры указывают, что ведет этот молодой состав в правильном направлении. Несколько статистических моделей указывают, что «Челси» должен занимать куда более высокое место в таблице по итогам шести туров. Подчеркивается, что команда тактически грамотна при владении мячом и без него, а также владеет преимуществом и пробегает больше, чем соперники, в каждой игре.

В связи с этим «Челси» рассматривает лишь один вариант – довериться процессу, который запустили владельцы клуба во главе с Тоддом Боули.

На старте сезона у « » одна победа и три поражения в 6 турах . Завтра команда сыграет с «Фулхэмом».

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