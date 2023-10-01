В «Челси» уверены, что Почеттино ведет команду в правильном направлении. Анализ данных показал, что результаты улучшатся
«Челси» не сомневается, что результаты команды скоро улучшатся.
Как пишет The Guardian, настроение в лондонском клубе спокойнее, чем можно представить. Вместо паники из-за неудачного старта сезона после крупных трат в ходе трансферного окна «Челси» изучил данные о прошедших матчах и на их основании сделал вывод, что результаты улучшатся, если в клубе сохранят самообладание.
Цифры указывают, что Маурисио Почеттино ведет этот молодой состав в правильном направлении. Несколько статистических моделей указывают, что «Челси» должен занимать куда более высокое место в таблице по итогам шести туров. Подчеркивается, что команда тактически грамотна при владении мячом и без него, а также владеет преимуществом и пробегает больше, чем соперники, в каждой игре.
В связи с этим «Челси» рассматривает лишь один вариант – довериться процессу, который запустили владельцы клуба во главе с Тоддом Боули.
На старте сезона у «Челси» одна победа и три поражения в 6 турах АПЛ. Завтра команда сыграет с «Фулхэмом».
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Лутон: 1 победа
Челси: 0
Анализ данных показал, что у Челси большие шансы, чтобы попасть в чемпионшип...
но мы то знаем,что дело не в тренере
у игроков нет футбольной мысли,идеи,огня в глазах
не готовы "умирать" за клуб каждую игру
просто попинать мячик 90 минут
Ливерпуль Клоппа,Ман сити Пепа и Арсенал Артеты имел те же болезни в первых сезонах.