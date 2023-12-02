Мальдини о том, что «Милан» хотел подписать Месси в 2021-м: «Это была выполнимая операция. Но «ПСЖ» уже далеко продвинулся»

Теги ПСЖ Милан Паоло Мальдини МЛС Лионель Месси лига 1 Франция серия А Италия Леонардо Интер Майами Футбол

Паоло Мальдини вспомнил, что «Милан» хотел подписать Лионеля Месси.

– Вы подтверждаете, что думали о подписании Месси?

– Я подтверждаю, что мы думали об этом. После «Барселоны» он был свободен, и клуб оценивал его подписание. Это была выполнимая операция, нам помог бы декрет о росте. Это того стоило.

Но когда я поговорил с Леонардо, он сказал нам, что «ПСЖ» уже далеко продвинулся в этом вопросе, и это так и осталось только идеей, – сказал бывший спортивный директор «Милана».

Летом 2021 года Месси перешел в «ПСЖ» на правах свободного агента. С 2023-го он играет за «Интер Майами».

Мальдини пытался подписать Месси в «Милан» после его ухода из «Барсы»: «После 10 дней мы поняли, что это невозможно»

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5 комментариев
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Ответ Гамарджоба Генацвале
Бог не захотел отпускать Лео в Милан и уже договорился с ПСЖ.
Да, возможно Ибра правда не хотел Месси в Милане.
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Ответ rigobersong
Жаль конечно, ведь у Леау была бы возможность поиграть с лучшим в истории:)
думаю больше вего этого хотел Браим Диас, поиграть с лучшим в истории.
а теперь приходится играть с плаксами вроде Винисиуса.
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Так и представил команду с Месси, Берарди, Милинковичем Савичем и с тренером Пирло. Плюс 2 игромана-лудомана со сборной Италии. Такое возможно где нибудь в Саудовской Аравии, но никак не в Италии)) Неудивительно, что Мальдини после таких предложений уволили. Это же анекдот, какой то. Эллиот ему 3 года в голову вдалбливали о финансовой диете, оптимизации зарплат, покупке перспективных игроков. Он такой заходит в кабинет, Кардинале у него спрашивает ты подготовил план как нам выиграть ЛЧ, Мальдини ему отдаёт бумажку где написано одно слово MESSI)) Предположим даже если Кардинале будучи неопытным управленцем, согласился бы. То как нам бы помог выиграть ЛЧ Месси, если он брал этот кубок в последний раз 8 лет назад)) Сейчас дети уже пошли в школу, которые не видели победы Месси в ЛЧ. Это выглядит бредово с какой стороны ни посмотри. Месси такую бы ЗП заломил, что Милан достался бы ему за долги после 5 лет контракта.))
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