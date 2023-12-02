Мальдини о том, что «Милан» хотел подписать Месси в 2021-м: «Это была выполнимая операция. Но «ПСЖ» уже далеко продвинулся»

Паоло Мальдини вспомнил, что «Милан» хотел подписать Лионеля Месси.

– Вы подтверждаете, что думали о подписании Месси?

– Я подтверждаю, что мы думали об этом. После «Барселоны» он был свободен, и клуб оценивал его подписание. Это была выполнимая операция, нам помог бы декрет о росте. Это того стоило.

Но когда я поговорил с , он сказал нам, что « » уже далеко продвинулся в этом вопросе, и это так и осталось только идеей, – сказал бывший спортивный директор « ».

Летом 2021 года Месси перешел в «ПСЖ» на правах свободного агента. С 2023-го он играет за « ».

Мальдини пытался подписать Месси в «Милан» после его ухода из «Барсы»: «После 10 дней мы поняли, что это невозможно»

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