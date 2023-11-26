Форвард «Жироны» Довбик об отношении испанцев к событиям на Украине: «Уже все забывают. Спустя 15 минут общения им неинтересно»
Артем Довбик рассказал об интересе испанцев к событиям на Украине.
«Я думаю, немного уже люди как-то спокойно относятся к этому. Они просто вообще не понимают, каково. Мы общались, бывало.
Однажды мы общались, нас спросили с Витей [Цыганковым], мы им объяснили – они в шоке, туда-сюда. Но спустя 15 минут им уже не интересно. Потому я думаю, что сейчас уже все забывают», – сказал украинский нападающий «Жироны» в интервью SportArena.
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Так что же ты, Артем, рассказываешь испанцем? Про демократию с беспределом военкомов? Про независимую страну воюющую по указке позапрошлогоднего английского политика?
Добвик: давайте поговорим про Украину
Сейчас на повестке другие несчастья, логично что про Украину начинают забывать
Довбик, играй в футбол и никто тебя не забудет, как футболиста. Благо, у тебя пока неплохо получается.