Форвард «Жироны» Довбик об отношении испанцев к событиям на Украине: «Уже все забывают. Спустя 15 минут общения им неинтересно»

Артем Довбик рассказал об интересе испанцев к событиям на Украине.

«Я думаю, немного уже люди как-то спокойно относятся к этому. Они просто вообще не понимают, каково. Мы общались, бывало.

Однажды мы общались, нас спросили с Витей [ ], мы им объяснили – они в шоке, туда-сюда. Но спустя 15 минут им уже не интересно. Потому я думаю, что сейчас уже все забывают», – сказал украинский нападающий «Жироны» в интервью SportArena.

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