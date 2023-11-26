Форвард «Жироны» Довбик об отношении испанцев к событиям на Украине: «Уже все забывают. Спустя 15 минут общения им неинтересно»

Теги Сборная Украины по футболу Ла Лига Жирона Виктор Цыганков Политика Артем Довбик Футбол

Артем Довбик рассказал об интересе испанцев к событиям на Украине.

«Я думаю, немного уже люди как-то спокойно относятся к этому. Они просто вообще не понимают, каково. Мы общались, бывало.

Однажды мы общались, нас спросили с Витей [Цыганковым], мы им объяснили – они в шоке, туда-сюда. Но спустя 15 минут им уже не интересно. Потому я думаю, что сейчас уже все забывают», – сказал украинский нападающий «Жироны» в интервью SportArena.

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58 комментариев

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ДнепрЧемпион1983
А что довбик думает про независимость Каталонии и терки между мадридом и Каталонией. Не интересно? Ну окей.
+388
-21
+367
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ВладимирНеПутин
Довбику интересны были войны в Сирии, Ираке, Афганистане, в той же Южной Осетии в 2008? Вряд ли. Когда тебя это не касается и чем дальше это от тебя, ни тебе это и безразличнее
+234
-21
+213
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charly_54
Ответ ДнепрЧемпион1983
А что довбик думает про независимость Каталонии и терки между мадридом и Каталонией. Не интересно? Ну окей.
Наверное, готов часами слушать
+139
-9
+130
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denimo21
Логично. Сейчас актуальней Израиль. Потом если кто то ещё будет воевать и Израиль будет не так интересен
+72
-3
+69
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Helge8
потому что вы уже надоели всем своим нытьём
+62
-16
+46
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Красная стрела
А они чего думали? Как там раньше пафосно говорили, защищают европейские ценности и цивилизацию? Только вот Европе плевать по большей части, все решают свои проблемы. И может начнет до них доходить, а зачем это всё?
+52
-10
+42
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оле - топ юрген - клоп
как будто нормальных людей должна интересовать судьба каких-то попрошаек)
+56
-15
+41
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Dmitry Orlov
Ответ denimo21
Логично. Сейчас актуальней Израиль. Потом если кто то ещё будет воевать и Израиль будет не так интересен
Как иронизировал какой-то американский комик-блогер в прошлом году: "Я поддерживаю украинцев и сочувствую им! Так же, как до этого я сочувствовал иракцам, афганцам, ливийцам, кстати, как они там сейчас? Да ладно, мне пофиг".
+43
-2
+41
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Трент Резнор
Скоро подпишите капитуляцию и никто не вспомнит…
+45
-13
+32
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GuruFutbola
Испанцам с самого начала было насрать, что там где-то происходит очередная бойня)
+31
-3
+28
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atomio
Ответ denimo21
Логично. Сейчас актуальней Израиль. Потом если кто то ещё будет воевать и Израиль будет не так интересен
И то уже и он не интересен по факту. Повестка быстро ушла, осталась теперь фоном.
+21
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+21
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Shevmaster
А на что надеялись простые украинские граждане? Они добровольно, даже с упоением, поддались индуцированию психозом от украинского режима...Сначала кровавый клоун вещал о мире на Донбассе, потом угрожал выселением крымчанам, потом победу за 2-3 недели, позже выход на границу 91-го года... Завтра рубильник перещелкнут на заморозку конфликта, но украинцы уже доведены до стадии амеб и не вспомнят что было квартал назад. Сейчас им закрыли границы и власть открыто говорит что в 2022 году войну решили устроить по указке Бориса Джонсона!
Так что же ты, Артем, рассказываешь испанцем? Про демократию с беспределом военкомов? Про независимую страну воюющую по указке позапрошлогоднего английского политика?
+36
-16
+20
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Montenegro Serbian
Абсолютно логично: любые войны (если они локальные, а не мировые) приедаются людям и начинают интересовать в основном только граждан этих стран. Так устроена психология.
+21
-2
+19
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Dmitry Stepanov
никому не интересно говорить об этом с Довбиком, который живёт в Испании и "прорывает оборону" на футбольном поле
+20
-2
+18
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savik-A.M.
Ответ GuruFutbola
Испанцам с самого начала было насрать, что там где-то происходит очередная бойня)
испанцы даже за ходом второй мировой смотрели со стороны
+14
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+14
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Pigmalion
Ответ ta-tosha
и причем тут отношение испанцев к войне? как это влияет в Авдеевке, например, где потери за полтора последних месяца,согласно всем аналитическим порталам - 1 к 14 и 1 к 38 в технике? Думаю - никак Смотрите лучше футбол
Осталось ещё чучуть потерпеть, и ВСУ захватит Крым и Донбасс) да и вообще до Москвы дойдёт.
+14
-3
+11
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Алексей Гусев
Ответ Mechel**
Комментарий скрыт
ахахах коррупции больше? Это как, если Украина по всем источникам первая по коррупции?
+10
0
+10
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Александр Сачков
Подозреваю, что под словом "объяснили" подразумевается изложение официальной украинской версии событий.
+10
-1
+9
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Алексей Ненахов
Потому что Украина никому ненужна в Европе , ее нато навязало всем
+14
-6
+8
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WESTERN-
Не знаю ребята. Но разговаривая с крымчанами те говорят что по крайней мере медицина стала лучше. Чуть больше выплат появилось. Да и с ребятами которые бывали на Украине, называют страну одной большой деревней. Ситуация заметно хуже чем в России , зато теперь понятно почему они так в Европу стремиться. Надежды что хотя бы городе будут похоже на города.
+18
-10
+8
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Антон Киселёв
Ответ ВладимирНеПутин
Довбику интересны были войны в Сирии, Ираке, Афганистане, в той же Южной Осетии в 2008? Вряд ли. Когда тебя это не касается и чем дальше это от тебя, ни тебе это и безразличнее
В Ираке кстати засветились жовто-блакитные сторонники "территориальной целостности" на стороне оккупантов
+8
0
+8
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Volgogradets
уже всех достали эти зрадники
+14
-7
+7
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Writer 1
А потому что Зеленский и офис оказались полностью некомпетентным. Казалось бы после битвы за Киев ситуация изменится , а нет, как заявляет журнал Тайм - воруют так, как будто завтра не наступит, как почуели, что самим ничего делать не надо - Запад все сделает сам - это стало поворотным моментом в сторону полного делитанства. Общество не мобилизовано, сыновья элит не воююет. Недвижимость растёт. Газ по Дружбе - течёт, Президентских выборов нету - что прямо негативно приветствуется на Западе. И кто же за этим будет следить в мире? При том поссорились с республиканцами, Англией, Польшей - с теми, кто помогал искренне. Ситуация Минное поле на Минное поле выгодна России - все модификации вооружений показываются на поле битвы и потом это все продаётся по миру как горячие пирожки, даже идти на условный Херсон не надо, если можно вести боевые действия в плюс. Темп Бахмут - Авддевка на три села в Запорожье может спокойно длится 6-7 лет, но без радикальных изменений в полной перестройки государства Мини-России никогда не победить большую Россию. Не говорю уже о всяких сказках Арестовича, Свитанов, Швецов, Гордонов продолжающийся и по сей день - это все работает на Путина, смех, да и только, все, кроме реальных дел на поле битвы
+6
-1
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Трент Резнор
Ответ Mechel**
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Приятно познакомиться
+7
-2
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Игорь Климов
Скоро вообще все в мире забудут.
+6
-1
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Great ManUtd
Потому, что хватит терпеть этих националистов. Неужели украинцев устраивает текущее положение, когда в их стране рулит националистическое меньшинство.
+14
-10
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Hong Kil
Айфоны забирали, ноутбуки....ну и гвоздь программы рассказы про младенцев с ложками в буче.
+5
-1
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songbilong
в мире столько тем для обсуждения

Добвик: давайте поговорим про Украину
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maitrea
Никто по серьезному с Запада за Украину впрягаться не будет , поставки оружие это максимум , пора бы уже это украинцам понять
+8
-4
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Усатый КозлоБык ©
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Накрыл котелок крышкой, если понимаешь, о чём я😎
+5
-1
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WESTERN-
Ответ Mechel**
Комментарий скрыт
Ну судя по курортам и ценам не чуиь выросли. Но коррупции думаю больше не стало. Украина судя по рассказам не меньше россиян страдает от этого.
+6
-3
+3
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waleri
У них (испанцев) Газа сейчас станет куда насущней темой во всех отношениях.
+4
-1
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maitrea
Ответ Алексей Гусев
по серьезному? Это как??
Ну например ввод войск Нато если украинские войска посыпятся и побегут или поставка самого современного и мощного наступательного оружия . То что им дают сейчас это только для обороны
+2
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Алексей Гусев
Ответ Pigmalion
Осталось ещё чучуть потерпеть, и ВСУ захватит Крым и Донбасс) да и вообще до Москвы дойдёт.
https://www.youtube.com/watch?v=yAilYsk6XwI&ab_channel=HomikatorShow
+1
0
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Зизуха
Ответ Усатый КозлоБык ©
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вы в своём репертуаре, Станислав Саламыч
+1
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Aleksey Yashin
"В счастье легко найти друга, в несчастье же – в высшей степени трудно" ©
Сейчас на повестке другие несчастья, логично что про Украину начинают забывать
+3
-2
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Aleksandr Alferov
Когда рассказывали, ещё и преувеличили с три короба, чтобы испашек впечатлить. Да кому вы нужны, господи... Сейчас бы испашкам ваши проблемы.
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The Best 20
и правильно
+5
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Эль Иберико
Ответ ДнепрЧемпион1983
А что довбик думает про независимость Каталонии и терки между мадридом и Каталонией. Не интересно? Ну окей.
Сравнил хрен с пальцем.
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Dandelo_O
Какая жаль)))
Довбик, играй в футбол и никто тебя не забудет, как футболиста. Благо, у тебя пока неплохо получается.
+4
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Fallesk
Ответ Shevmaster
А на что надеялись простые украинские граждане? Они добровольно, даже с упоением, поддались индуцированию психозом от украинского режима...Сначала кровавый клоун вещал о мире на Донбассе, потом угрожал выселением крымчанам, потом победу за 2-3 недели, позже выход на границу 91-го года... Завтра рубильник перещелкнут на заморозку конфликта, но украинцы уже доведены до стадии амеб и не вспомнят что было квартал назад. Сейчас им закрыли границы и власть открыто говорит что в 2022 году войну решили устроить по указке Бориса Джонсона! Так что же ты, Артем, рассказываешь испанцем? Про демократию с беспределом военкомов? Про независимую страну воюющую по указке позапрошлогоднего английского политика?
Давно ящик не смотрел. Спасибо что просветили
+1
-1
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Алексей Гусев
Ответ Птюч, Ёж.
ну самолеты им не дали и не дадут уже.
ну зависит кого на выборах "изберут"...
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Зелёный гопник
Довбик читается почти как Додик😅
+8
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Алексей Гусев
Ответ maitrea
Никто по серьезному с Запада за Украину впрягаться не будет , поставки оружие это максимум , пора бы уже это украинцам понять
по серьезному? Это как??
0
0
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Mechel**
Ответ Трент Резнор
Скоро подпишите капитуляцию и никто не вспомнит…
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Алексей Гусев
Ответ Pol Belov
Комментарий удален пользователем
как там с зп?
+1
-1
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Pol Belov
Ответ Great ManUtd
Потому, что хватит терпеть этих националистов. Неужели украинцев устраивает текущее положение, когда в их стране рулит националистическое меньшинство.
Комментарий удален пользователем
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Владддд
Ответ Красная стрела
А они чего думали? Как там раньше пафосно говорили, защищают европейские ценности и цивилизацию? Только вот Европе плевать по большей части, все решают свои проблемы. И может начнет до них доходить, а зачем это всё?
Ну и с обратной стороны также, кто-то думает, что там на донбассе русский мир защищают? Большенству россиян также плевать.
+6
-6
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L.A.S_Vegas_777_
Эта тема вообще никому не была интересна, кроме журналистов и политиков.
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Jesse Boy
целых 15 минут, респект. большинству неинтересно ещё до начала разговора
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