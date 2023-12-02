Марцел Личка: «Я не дорос до уровня сборной России. Если предложат возглавить – откажусь, Чехию тоже не возглавлю»

Марцел Личка считает, что не дорос до уровня сборной России.

«Думаю, я не дорос до уровня сборной России. Честно, я об этом не думаю. Если бы мне пришло предложение возглавить сборную Чехии, я бы ответил отказом.

Если предложат тренировать вашу национальную команду, тоже откажу. Пока что я хочу работать на клубном уровне, сконцентрирован на этой работе», – заявил чешский тренер «Динамо».

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