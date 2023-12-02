Марцел Личка: «Я не дорос до уровня сборной России. Если предложат возглавить – откажусь, Чехию тоже не возглавлю»

Теги премьер-лига Россия сборная Чехии по футболу Сборная России по футболу Динамо Москва Марцел Личка Футбол

Марцел Личка считает, что не дорос до уровня сборной России.

«Думаю, я не дорос до уровня сборной России. Честно, я об этом не думаю. Если бы мне пришло предложение возглавить сборную Чехии, я бы ответил отказом.

Если предложат тренировать вашу национальную команду, тоже откажу. Пока что я хочу работать на клубном уровне, сконцентрирован на этой работе», – заявил чешский тренер «Динамо».

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19 комментариев
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Поддержу коллег- повезло нам с тренером. Насколько адекватен в своих мыслях , воспитанный. Наверное, не будет преувеличением , что Марцел Личка полюбился не только болельщикам Оренбурга и Динамо , но и в целом всему футбольному сообществу страны.
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Несется бело- голубая бричка, Другие клубы оставляя позади, А управляет ей Марцел наш Личка, Желаем мы счастливого пути!
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Личка молодчик! Повезло нам с тренером. Вперёд ДИНАМО.
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Ответ Roman
Личка сильнее Карпина
И умнее!
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Личка сильнее Карпина
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Нашу сборную сейчас никакой иностранный тренер в здравом уме не захочет тренировать, разве что насыпят ему бабла мешок. И дело тут не в политике, а в отсутствии целей.
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Ответ Bill Zapulil
Преувеличением - не будет! Личка - чумовой динозавр.
Круто сказал. Люблю такие выражения .
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Ответ Machine Head
Поддержу коллег- повезло нам с тренером. Насколько адекватен в своих мыслях , воспитанный. Наверное, не будет преувеличением , что Марцел Личка полюбился не только болельщикам Оренбурга и Динамо , но и в целом всему футбольному сообществу страны.
Преувеличением - не будет! Личка - чумовой динозавр.
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Какой же он лапочка. Ни одного faux pas.
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Помню когда Степашин во всех сми стал пророчить Кобелеву тренерство в сб.России -Андрей начал сыпаться и дальше по наклонной.
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Понимает, что не выдержит конкуренции с Мостовым.
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Ответ Roman
Личка сильнее Карпина
Карпин дважды серебро брал со средненьким составом спартачка
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Ответ Wiley Fox
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у него результаты лучше, чем у Карпина, и футбол качественнее, в сборной за счастье был бы такой тренер.
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Ответ Причёска Бэйла
Что ты несёшь? Прошлый сезон Ростов закончил на 4-м месте, а Оренбург на 7-м. Вот тебе как пример. С прошлого сезона начал, а ты с какого?
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Ответ Причёска Бэйла
Ты написало, что чех лучше Карпина, а я твою морду воткнул в результаты)
еще раз пишу, свои слова прочитай ранее: "Ты сейчас днинамо с Ростовом сравнил? Были бы составы одного уровня, тогда бы и выяснили у кого результаты лучше."

и на место Динамо поставь Оренбург, и сравни. двойный стандарты не пройдут, лицемер.

иди уроки делай, не мешайся.
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Удачи с Динамо!!!
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