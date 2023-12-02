Кобелев о «Динамо»: «Второй состав в лиге после «Зенита». Давно говорю, что он способен решать самые высокие задачи»

Андрей Кобелев считает, что у «Динамо» 2-й по уровню состав в Мир РПЛ.

«Я уже давно говорю, что нынешний состав «Динамо» способен решать самые высокие задачи, потому что обладает не только хорошими основными футболистами, но и длинной скамейкой с качественными игроками, которые могут перевернуть игру.

Сейчас у « » второй состав в лиге после « ».

В начале сезона мы видели проблемы с адаптацией у новичков, но сейчас команда показывает абсолютно другой футбол. Трансферы и повлияли на «Динамо» в этом сезоне», – считает бывший тренер бело-голубых.

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