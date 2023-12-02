Кобелев о «Динамо»: «Второй состав в лиге после «Зенита». Давно говорю, что он способен решать самые высокие задачи»

Теги Зенит Андрей Кобелев премьер-лига Россия Динамо Москва Чемпионат.com Марцел Личка Футбол

Андрей Кобелев считает, что у «Динамо» 2-й по уровню состав в Мир РПЛ.

«Я уже давно говорю, что нынешний состав «Динамо» способен решать самые высокие задачи, потому что обладает не только хорошими основными футболистами, но и длинной скамейкой с качественными игроками, которые могут перевернуть игру.

Сейчас у «Динамо» второй состав в лиге после «Зенита».

В начале сезона мы видели проблемы с адаптацией у новичков, но сейчас команда показывает абсолютно другой футбол. Трансферы и Личка повлияли на «Динамо» в этом сезоне», – считает бывший тренер бело-голубых.

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19 комментариев
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Да уж, Динамо в этом сезоне, не только по составу, но и по игре, достойны быть в призёрах, прибавили прилично.
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Да состав может быть и хороший у Динамо, и скамейка запасных тоже хорошая. Но о каких-то результах говорить рано, команда ещё не сыграна. Да и стартовый состав в Динамо, пока что не определён. И ещё есть одна проблема, все игроки команды, пока что не превыкли к тем требованиям и понимания игры, которую Личка хочет привить Динамо. Первые игры после зимней паузы, могут показать на что может рассчитывать Динамо, в этом сезоне.
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Кобелеву респект, за то что хвалит нынешнего тренера Динамо. Обычно этого, почти никогда не бывает. Обычно это бывает критика, от бывших.
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Андрей Николаевич коренной динамовец . С 8 лет в московском Динамо . На высшем уровне провел 327 матчей. Постоянная чехарда в руководстве клуба , отсутствие возможности ротировать состав, безденежье , возможно , не позволили раскрыться Кобелеву , как тренеру. Жесткий , прагматичный тренер со своей харизмой . Не прогибается ни под кого. Дали бы ему хороший состав были бы другие результаты . Но за 16 сезонов игроком в Динамо огромное спасибо! Преклоняюсь.
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Слава богу Кобелев не у руля Динамо , хотя как болельщик КБ не должен писать такое )
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Ответ Алексей Ненахов
Слава богу Кобелев не у руля Динамо , хотя как болельщик КБ не должен писать такое )
Андрей Николаевич один из лучших тренеров в истории Динамо и что бы тут не говорили недоумки о вылете с ним в пердив.....нужно знать ту ситуацию..
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Ответ ApXuMaHqPuT
Бред. В РПЛ у них 5-6 место по составу.
5-6 говориш, тем более будет интересно если Динамо по итогу этого сезона, окажется в тройке призеров.
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Ответ ApXuMaHqPuT
Бред. В РПЛ у них 5-6 место по составу.
А ХА ХА. И у кого же состав сильнее!? У кого есть в составе игроки уровня сборных России, Мексики, Колумбии, Бразилии, Камеруна, Уругвая, Сербии, Израиля, Парагвая, Грузии!?
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Хороший был игрок, но тренер никудышный, огромной ошибкой было назначить его главным вместо Черчесова.
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Ответ ДМ-1чемпион
А ХА ХА. Что изучать!? Ты по трансфермаркету, оцениваешь силу команды!? "Челси" вторая команда по стоимости, а её имеют все кому не лень! Смешной ты малой!
Да ты тоже забавный, раз называешь игроков, ни разу не игравших за Сербию/Бразилию игроками уровня соответствующих сборных
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Ответ Machine Head
Андрей Николаевич коренной динамовец . С 8 лет в московском Динамо . На высшем уровне провел 327 матчей. Постоянная чехарда в руководстве клуба , отсутствие возможности ротировать состав, безденежье , возможно , не позволили раскрыться Кобелеву , как тренеру. Жесткий , прагматичный тренер со своей харизмой . Не прогибается ни под кого. Дали бы ему хороший состав были бы другие результаты . Но за 16 сезонов игроком в Динамо огромное спасибо! Преклоняюсь.
А кто ему мешал после увольнения из Динамо показать свои умения в других командах? Сидеть на матч тв и с умным видом давать советы другим, тем кто работают а не языком чешут это конечно лучше, глядишь и не обделаешься, и не уволят. У нас таких гениев полные студии.
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