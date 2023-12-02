Личка о Кокорине: «Для него сейчас нет места в «Динамо». Не слежу за ним, честно скажу»

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Марцел Личка сказал, что не видит места в «Динамо» для Александра Кокорина.

32-летний форвард сейчас играет за кипрский «Арис». Он выступал за московский клуб с 2008 по 2015 годы. 

«Честно скажу, не слежу за выступлениями Кокорина. Воссоединить их связку со Смоловым?

У меня сейчас достаточно хороших футболистов: Бителло, Карраскаль, Нгамале, Тюкавин. Для Кокорина сейчас просто нет места в «Динамо».

Мне достаточно нынешних игроков», – сказал главный тренер бело-голубых.

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