Личка о Кокорине: «Для него сейчас нет места в «Динамо». Не слежу за ним, честно скажу»
Марцел Личка сказал, что не видит места в «Динамо» для Александра Кокорина.
32-летний форвард сейчас играет за кипрский «Арис». Он выступал за московский клуб с 2008 по 2015 годы.
«Честно скажу, не слежу за выступлениями Кокорина. Воссоединить их связку со Смоловым?
У меня сейчас достаточно хороших футболистов: Бителло, Карраскаль, Нгамале, Тюкавин. Для Кокорина сейчас просто нет места в «Динамо».
Мне достаточно нынешних игроков», – сказал главный тренер бело-голубых.
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