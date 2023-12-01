Личка про самый популярный клуб России: «Динамо». Но правильно говорить – «Спартак», у него больше всех болельщиков»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка назвал самую популярную команду России.

«Самый популярный клуб России? «Динамо» (смеется).

Но, если честно, я знаю, что у « » больше всех болельщиков в России. Поэтому правильно говорить – «Спартак».

Хочу поблагодарить «Оренбург» – благодаря этой команде я вошел в российский футбол и сейчас тренирую топ-клуб – « ». «Оренбург» навсегда в моем сердце», – заявил чешский тренер .

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