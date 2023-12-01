Личка про самый популярный клуб России: «Динамо». Но правильно говорить – «Спартак», у него больше всех болельщиков»

Теги Спартак премьер-лига Россия болельщики Динамо Москва Оренбург Марцел Личка Футбол

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка назвал самую популярную команду России.

«Самый популярный клуб России? «Динамо» (смеется).

Но, если честно, я знаю, что у «Спартака» больше всех болельщиков в России. Поэтому правильно говорить – «Спартак».

Хочу поблагодарить «Оренбург» – благодаря этой команде я вошел в российский футбол и сейчас тренирую топ-клуб – «Динамо». «Оренбург» навсегда в моем сердце», – заявил чешский тренер Личка.

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52 комментария
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Хороший ответ уважаемого специалиста. Честный. :-)
Удачи ему в России! Слежу за Личкой с Оренбурга.
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Вообще тренер Динамо таких слов не должен говорит 😏
Ну а так респект за объективность.
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Честный, порядочный , адекватный ! Красавчик !
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Марцел Личка: «Самый популярный клуб России? «Динамо» (и дико заржал).
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Ответ Никита Самарин
Вообще тренер Динамо таких слов не должен говорит 😏 Ну а так респект за объективность.
Почему не должен , спросили конкретный вопрос он ответил , думаю спроси Пепа он ответил бы что это МЮ
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Ответ MstAndreev
Марцел Личка: «Самый популярный клуб России? «Динамо» (и дико заржал).
Это если бы он про ЦСКА так сказал)
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динамо уже несколько дней поджигает популярных петербуржцев, то смоловской сосулей, то этими новостями....
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Ну, вот. И Личка про Зенит даже не вспомнил. Про Динамо, Спартак и Оренбург сказал, а про Зенит, ни словечка. Однако, питерские пользователи спортса, всё равно отметятся на этой ветке.)))
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Я хоть и "мясо" , но честно говоря , надоело уже это тупое кто "народнее" в России" . Такое впечатление , что эти егэшники факультет журналистики заканчивают лишь для одного вопроса - самый популярный клуб России ? Дальше их скудный умишко ничего не может придумать .
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Ответ юра георгиевский
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зенит 8 сезонов в пердиве провёл, ещё и любимая партия отмазывала а вылет во ВТОРУЮ лигу это вообще ТОП!!!))))))
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То что у Спартака большое всех болельщиков, с большим отрывом, это и так все знают
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Ответ Dinamik1
Динамо в.последние годы сильно подтянуло число болел.Так что скоро догонит спартак.
https://t.me/ofnews/42191 вот эти парни )
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Ответ Кто составил коспекты Лобановского?
А кто за Динамо болеет? Лещенко, алкаш из Митино, чувак с дачей на озере Комо - никого не забыл?
За вас то главный фанат Тосно и тысяча чертей
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Ответ Никита Самарин
Вообще тренер Динамо таких слов не должен говорит 😏 Ну а так респект за объективность.
может он через Динамо в Спартак хочет))
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Ответ Дмитрий Пузырёв
Хороший ответ уважаемого специалиста. Честный. :-) Удачи ему в России! Слежу за Личкой с Оренбурга.
отличный тренер.
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Эх,как бы теперь газпромовский админресурс не завёл дело за экстремизм из-за розового свитера((
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Ответ юра георгиевский
Про топ-клуб тоже заржал, вспомнил, что динама последние 50 лет ни одного трофея в России не выиграла./ ЧР и КР/.
Кстати да, топ-клуб Тосно не даст соврать.
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Ух сейчас ему достанется от болельщиков из северной "футбольной столицы"
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Ответ </c/>
динамо уже несколько дней поджигает популярных петербуржцев, то смоловской сосулей, то этими новостями....
Давай с большой мой клуб пиши, вас уважительно КБ величаю.
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Ответ КБ Сергей
Ну, вот. И Личка про Зенит даже не вспомнил. Про Динамо, Спартак и Оренбург сказал, а про Зенит, ни словечка. Однако, питерские пользователи спортса, всё равно отметятся на этой ветке.)))
У питерских зудит…
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Ответ Ебздрогыч
Странно, вроде из бывшего фармклуба, а корпоративной культурой не проникся
Так может дело вовсе и не в "фарме", который видят в Оренбурге только "народные", по сути сами являясь поставщиком гораздо большего количества очков для Зенита....
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Динамо в.последние годы сильно подтянуло число болел.Так что скоро догонит спартак.
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Ответ Алексей Ненахов
https://t.me/ofnews/42191 вот эти парни )
нормально так зарядили
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Ответ Саша
нормально так зарядили
Особенно про Ярославку))
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Смотрю, в комментах адепты из Тушино расплываются, аки холодец на солнце.
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Ответ юра георгиевский
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не вам вспоминать про Лучшую лигу
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Ответ юра георгиевский
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Ну хоть чуть полегчало?
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Уважаемый тренер, и человек ! Правильно акценты расставляет, не боится наездов в свой адрес на своей родине . Главное - работа ! Политика в сторону .
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Ответ trof
То что у Спартака большое всех болельщиков, с большим отрывом, это и так все знают
Не вылети Спартак в 1976 году - не было бы у него сегодня столько болельщиков. Вся поддержка болельщиков с организацией выездов с первой лиги и началась.
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Ответ валя_стакан
Дерьма всегда больше чем золота
Не расстраивайся так , и не рассказывай всем чего у тебя много а чего мало))
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Ответ КБ Сергей
Ну, вот. И Личка про Зенит даже не вспомнил. Про Динамо, Спартак и Оренбург сказал, а про Зенит, ни словечка. Однако, питерские пользователи спортса, всё равно отметятся на этой ветке.)))
Дышать не могут даже без Москвы.
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Ответ Mixos Demid
У питерских зудит…
А КВЖД сокращают.
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Ответ -DF-
Ну Личка то далеко не дурак, понимает, что дни Абаскаля сочтены, а он - один из основных кандидатов на замену )
ВТБ не настолько нищий, а Личка не настолько slutty (хочется верить). В Спартак тренеров через пять ))
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