Личка про самый популярный клуб России: «Динамо». Но правильно говорить – «Спартак», у него больше всех болельщиков»
Главный тренер «Динамо» Марцел Личка назвал самую популярную команду России.
«Самый популярный клуб России? «Динамо» (смеется).
Но, если честно, я знаю, что у «Спартака» больше всех болельщиков в России. Поэтому правильно говорить – «Спартак».
Хочу поблагодарить «Оренбург» – благодаря этой команде я вошел в российский футбол и сейчас тренирую топ-клуб – «Динамо». «Оренбург» навсегда в моем сердце», – заявил чешский тренер Личка.
Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!
Удачи ему в России! Слежу за Личкой с Оренбурга.
Ну а так респект за объективность.