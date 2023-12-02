Данил Круговой: «В РПЛ для меня нет принципиальных команд. Не буду говорить, что никогда не буду где-то там играть. Зачем так заявлять?»
Данил Круговой не исключает, что поиграет в другой команде РПЛ, кроме «Зенита».
– Ты говорил, что мечтаешь играть в Европе. А в России готов еще где-то поиграть?
– Принципиальных команд нет. Все возможно. Не буду говорить, как делает уже половина, что никогда не буду где-то там играть. Зачем так заявлять? В жизни может произойти все что угодно!
– Ты следишь за ЛЧ. Не умерла надежда еще поиграть в еврокубках?
– Говорят, вернемся в 2032 году.
– К этому времени не закончишь с футболом?
– Да, куда мне! Я буду еще до 40 лет играть, – сказал защитник «Зенита».
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