Данил Круговой: «У каждого футболиста есть мечта играть в Европе, я не исключение. Был одни вариант во Франции»

Теги Зенит премьер-лига Россия Данил Круговой Чемпионат.com Футбол

Данил Круговой рассказал, что мечтает поиграть в Европе.

«У каждого футболиста есть мечта там играть. Я не исключение.

У меня был один конкретный вариант. Тоже, кстати, из Франции. Из какой части таблицы? Сейчас, кстати, не знаю. Давно не открывал таблицу. Но там не дошло до серьезных переговоров», – сказал защитник «Зенита». 

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3 комментария

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Peter Parker
Судя по слухам во Франции уже могла бы целая команда из россиян играть. В итоге, один Далер уехал. Не знаю, если прям мечта, так езжайте, а иначе это и не мечта вовсе.
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Алексей Ненахов
Ответ Peter Parker
Судя по слухам во Франции уже могла бы целая команда из россиян играть. В итоге, один Далер уехал. Не знаю, если прям мечта, так езжайте, а иначе это и не мечта вовсе.
Газпром - мечты сбываются
0
0
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