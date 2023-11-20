Данил Круговой: «У каждого футболиста есть мечта играть в Европе, я не исключение. Был одни вариант во Франции»

Данил Круговой рассказал, что мечтает поиграть в Европе.

«У каждого футболиста есть мечта там играть. Я не исключение.

У меня был один конкретный вариант. Тоже, кстати, из Франции. Из какой части таблицы? Сейчас, кстати, не знаю. Давно не открывал таблицу. Но там не дошло до серьезных переговоров», – сказал защитник «Зенита».

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