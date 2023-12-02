Радимов о том, что Абаскаль хочет, чтобы его уволили: «В какой-то момент мне так казалось. Не знаю, как сейчас. Дождемся окончания чемпионата»

Владислав Радимов поделился мнением о тренере «Спартака» Гильермо Абаскале.

– Не думаете, что хочет, чтобы его уволили?

– В какой-то момент мне так казалось, что такая история существует. Не знаю, как сейчас. Дождемся окончания чемпионата, там видно будет, – сказал бывший полузащитник «Зенита».

На данный момент «Спартак» с 27 очками занимают четвертое место в турнирной таблице Мир РПЛ.

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!