Радимов о том, что Абаскаль хочет, чтобы его уволили: «В какой-то момент мне так казалось. Не знаю, как сейчас. Дождемся окончания чемпионата»

Теги Спартак Владислав Радимов премьер-лига Россия Спорт-Экспресс Гильермо Абаскаль Футбол

Владислав Радимов поделился мнением о тренере «Спартака» Гильермо Абаскале.

– Не думаете, что Абаскаль хочет, чтобы его уволили?

– В какой-то момент мне так казалось, что такая история существует. Не знаю, как сейчас. Дождемся окончания чемпионата, там видно будет, – сказал бывший полузащитник «Зенита».

На данный момент «Спартак» с 27 очками занимают четвертое место в турнирной таблице Мир РПЛ.

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10 комментариев
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Такое ощущение, что во всей РПЛ работает только Абаскаль, а других тренеров просто не существует. Каждый день публикуют мнение от непонятных персонажей с их никому ненужными комментариями.
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Судьба Абаскаля тревожит питерских больше, чем самих спартачей😐
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В какой-то момент Радимову показалось, что стакан наполовину пуст, но сейчас всё хорошо, стакан наполовину полон (а может и не наполовину).
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Ответ Spartakus1984
Идиоты типа Радимова и шатают Спартак!что он несёт,и зачем?Чушь!!!!
Зачем вообще мнение этих идиотов ,типа орлова и радимова,выставлять на всеобщее обозрение?Один алкаш,другой давно уже из ума вышел,пусть их печатают в какой нибудь питерской газетёнке. Но им там места нет,вот они и тусуются на нашем сайте.
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Идиоты типа Радимова и шатают Спартак!что он несёт,и зачем?Чушь!!!!
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Радимов не просыхает
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Когда кажется, креститься надо
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Жертва пресловутой популярности...
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я не думаю, что есть люди готовые уйти с зарплаты которую не многие в мире способны потянуть...так что, Абаскаль никуда не уйдёт если клуб не захочет расстаться, тем более, зимой жду перестройки состава...
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Буланов кроме как обсуждать других что нибудь может ?
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