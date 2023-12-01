Калешин про Абаскаля: «Можете представить, что тренер из «Базеля» возглавит «Барселону»? А «Спартак» – лучший клуб Восточной Европы»
Евгений Калешин хочет, чтобы профсоюз защищал права тренеров в России.
– Разве конкуренция не должна быть честной? Попросите несколько контрактов у РФС. Без фамилий. Взять, к примеру, Гильермо Абаскаля и, условно, Сергея Ташуева.
– В чем разница контрактов?
– Защищенность Абаскаля будет в разы выше, чем любого российского тренера. Потому что статус договора будет разный.
– Тренерский профсоюз может это решить?
– А почему он ничего не решил? Сколько ему лет?
– Тренерам нужен работающий профсоюз?
– Однозначно. Это субъект футбола, который был бы легитимным. Который мог бы подписывать коллективные соглашения, договариваться с РФС. Тогда будет более справедливое распределение.
Вот вы можете представить, что тренер, который работал в «Базеле», возглавит «Барселону»? Тренер, который ничего не выигрывал.
– «Спартак» – это не «Барселона».
– А что? Это лучший клуб Восточной Европы, один из самых титулованных, – сказал бывший главный тренер «Акрона».
«Акрон» убрал Калешина. Официально – из-за «разногласий о развитии», неофициально – из-за речи про шантрапу
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Сегодня прям их день на спортсе, видимо сказывается день рождения Спортс ру )
Будем милостивы - они самые популярные, самые народные, лучший клуб восточной Европы, да что там Европы, восточной России)
Динамо Тб.
Вопрос. Что есть у этих команд, но нет у т.н лучшего клуба Восточной Европы?
И только вот «Спартаку» с сетками и баблом не везет вечно )))
Когда СМ не выиграть ни один евро-кубок, СМ сетует что например КУ и СКУ и не кубки вовсе.
– «Спартак» – это не «Барселона».
– А что?
Бергхайн (Berghain) - Берлин, Германия: именитый ночной клуб, известный своей музыкой техно и относительно свободной атмосферой.
Фабрика (Fabrique) - Москва, Россия: крупный клуб, проводящий разнообразные музыкальные мероприятия, включая концерты зарубежных и отечественных исполнителей.
Амнезия (Amnesia) - Ибица, Испания: один из самых известных клубов мира, специализирующийся на электронной музыке и привлекающий лучших диджеев со всего мира.
Казантип - Крым, Украина: несколько лет назад это был популярный фестиваль в стиле электронной музыки, который охватывал несколько дней и привлекал тысячи людей.
Клубы в Бухаресте, Румыния: Бухарест славится своими клубами, такими как Loft (находящийся на крыше здания), Control и другие, которые предлагают различные жанры музыки и тематики вечеринок.
Помните, что список может быть субъективным и здесь представлены лишь несколько примеров клубов, которые могут считаться лучшими в Восточной Европе.
От этого СМ лучший клуб восточной Европы? Не смешите народ! На крайняк самый титулованный, но никак не самый лучший. Он в России-то только четвёртым идёт, а уж про восточную Европу - это перебор.