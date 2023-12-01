Калешин про Абаскаля: «Можете представить, что тренер из «Базеля» возглавит «Барселону»? А «Спартак» – лучший клуб Восточной Европы»

Евгений Калешин хочет, чтобы профсоюз защищал права тренеров в России.

– Разве конкуренция не должна быть честной? Попросите несколько контрактов у РФС. Без фамилий. Взять, к примеру, и, условно, .

– В чем разница контрактов?

– Защищенность Абаскаля будет в разы выше, чем любого российского тренера. Потому что статус договора будет разный.

– Тренерский профсоюз может это решить?

– А почему он ничего не решил? Сколько ему лет?

– Тренерам нужен работающий профсоюз?

– Однозначно. Это субъект футбола, который был бы легитимным. Который мог бы подписывать коллективные соглашения, договариваться с РФС. Тогда будет более справедливое распределение.

Вот вы можете представить, что тренер, который работал в «Базеле», возглавит «Барселону»? Тренер, который ничего не выигрывал.

– « » – это не «Барселона».

– А что? Это лучший клуб Восточной Европы, один из самых титулованных, – сказал бывший главный тренер «Акрона».

«Акрон» убрал Калешина. Официально – из-за «разногласий о развитии», неофициально – из-за речи про шантрапу

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