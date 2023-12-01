Калешин про Абаскаля: «Можете представить, что тренер из «Базеля» возглавит «Барселону»? А «Спартак» – лучший клуб Восточной Европы»

Теги Спартак Евгений Калешин премьер-лига Россия Базель Сергей Ташуев Факел Профсоюз футболистов и тренеров Матч ТВ Гильермо Абаскаль Футбол

Евгений Калешин хочет, чтобы профсоюз защищал права тренеров в России.

– Разве конкуренция не должна быть честной? Попросите несколько контрактов у РФС. Без фамилий. Взять, к примеру, Гильермо Абаскаля и, условно, Сергея Ташуева.

– В чем разница контрактов?

– Защищенность Абаскаля будет в разы выше, чем любого российского тренера. Потому что статус договора будет разный.

– Тренерский профсоюз может это решить?

– А почему он ничего не решил? Сколько ему лет?

– Тренерам нужен работающий профсоюз?

– Однозначно. Это субъект футбола, который был бы легитимным. Который мог бы подписывать коллективные соглашения, договариваться с РФС. Тогда будет более справедливое распределение.

Вот вы можете представить, что тренер, который работал в «Базеле», возглавит «Барселону»? Тренер, который ничего не выигрывал.

– «Спартак» – это не «Барселона».

– А что? Это лучший клуб Восточной Европы, один из самых титулованных, – сказал бывший главный тренер «Акрона».

«Акрон» убрал Калешина. Официально – из-за «разногласий о развитии», неофициально – из-за речи про шантрапу

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104 комментария
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Как клуб без единого еврокубка может быть лучшим в Восточной Европе?
+121
-23
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Барселону может возглавить даже тренер Аль-Садда. А нынешний лучший клуб Европы может возглавить бывший тренер Барселоны. Ну, а бывший тренер Спартака может просто поднять над головой четыре Кубка УЕФА.
+85
-3
+82
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Ответ S. A.
Как клуб без единого еврокубка может быть лучшим в Восточной Европе?
Ну будет вам, право слово.
Сегодня прям их день на спортсе, видимо сказывается день рождения Спортс ру )
Будем милостивы - они самые популярные, самые народные, лучший клуб восточной Европы, да что там Европы, восточной России)
+41
-13
+28
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Ответ S. A.
Как клуб без единого еврокубка может быть лучшим в Восточной Европе?
конечно лучшие клубы восточной Европы это " Стяуа" и "Црвена Звезда" - только они кубок чемпионов брали )))
+24
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+21
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Спартак лучший клуб восточной Европы? может западного биберево?
+27
-7
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Вот вы смеетесь, а Калешин очень грамотно удочки закидывает. В Спартаке на такое падки)
+17
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Опять Спартак и Абаскаль... Да займитесь вы уже своим трудоустройством. Или сейчас любое интервью обязывает тебя комментировать Спартак и их тренера?
+12
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Ответ savik-A.M.
конечно лучшие клубы восточной Европы это " Стяуа" и "Црвена Звезда" - только они кубок чемпионов брали )))
Ну Црвена Звезда наверняка один из лучших клубов Восточной Европы в истории. Когда брали кубок чемпионов, там сумасшедший состав был. Может только Динамо Киев 70-80х близки к ним
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Ответ lyublyu Costornaya
что докопался до Абаскаля? Локо хлопнет зенит и отрыв три очка, потом в Питере прибьём их, и уже на первом
Это если Литвинову не дадут карточку на 9-й минуте. Весь план сразу поломается)
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Спартак уже 20 с небольшим лет даже не лучший в России. Калешин, видимо, целится сразу на место Абаскаля, иначе такое сложно объяснить.
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а он в курсе, что тренер Аль Садда из Саудовской Аравии сейчас является тренером Барселоны?
+7
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Ответ Мексиканская песня
Вопрос о том, что является лучшим футбольным клубом Восточной Европы, может вызвать разные мнения и споры. Различные клубы из этой части Европы имеют богатую историю и достижения. Некоторые из самых известных и успешных клубов Восточной Европы включают: Динамо Киев (Украина): Во время советской эпохи клуб имел множество успехов и выиграл Кубок Кубков в 1975 и 1986 годах. Он также выиграл несколько чемпионатов Украины и кубков страны. ЦСКА Москва (Россия): Считается одним из наиболее успешных российских клубов. Он выиграл несколько чемпионатов России, Кубок УЕФА (ныне Лига Европы) в 2005 году и Кубок европейских чемпионов в 1961 году. Шахтер Донецк (Украина): Этот клуб имел большой успех в последние годы, выиграв несколько чемпионатов Украины и Кубков страны. Он также достигал хороших результатов в еврокубках, включая выход в полуфинал Лиги Европы в 2016 году. Спартак Москва (Россия): Один из самых популярных и исторически значимых российских клубов. Он много раз становился чемпионом России и имеет богатую историю в чемпионатах СССР. ФК Зенит Санкт-Петербург (Россия): Этот клуб имеет многочисленные чемпионские титулы России и также выигрывал Лигу Европы в 2008 году. Помимо этих клубов, есть и другие сильные команды и футбольные лиги в Восточной Европе, которые также имеют свои достижения и популярность. Определить, какой клуб является лучшим, субъективный вопрос и может зависеть от критериев и предпочтений каждого человека.
Приятно конечно, но к сожалению в 1961 году КЕЧ выиграла Бенфика, а не ЦСКА.
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Это тот самый борцун с системой?
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Ответ леннорыч-абрамович
Барселону может возглавить даже тренер Аль-Садда. А нынешний лучший клуб Европы может возглавить бывший тренер Барселоны. Ну, а бывший тренер Спартака может просто поднять над головой четыре Кубка УЕФА.
Как может быть лучшем клубом Восточной Европы клуб, который даже в России не является лучшим?
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Вот докопались до Абаскаля. При любом удобном случае пытаются чем-то задеть. Сами как-будто гении тренерского цеха собрались, маэстро футбола.
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Динамо М, Динамо К, ЦСКА, Зенит, Шахтер, Днепр,
Динамо Тб.
Вопрос. Что есть у этих команд, но нет у т.н лучшего клуба Восточной Европы?
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Этот теперь не успокоится. В тренеры уже вряд ли куда-то возьмут, будет ходить по всяким ютуб-шоу и резать правду-матку.
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Ответ Мексиканская песня
Вопрос о том, что является лучшим футбольным клубом Восточной Европы, может вызвать разные мнения и споры. Различные клубы из этой части Европы имеют богатую историю и достижения. Некоторые из самых известных и успешных клубов Восточной Европы включают: Динамо Киев (Украина): Во время советской эпохи клуб имел множество успехов и выиграл Кубок Кубков в 1975 и 1986 годах. Он также выиграл несколько чемпионатов Украины и кубков страны. ЦСКА Москва (Россия): Считается одним из наиболее успешных российских клубов. Он выиграл несколько чемпионатов России, Кубок УЕФА (ныне Лига Европы) в 2005 году и Кубок европейских чемпионов в 1961 году. Шахтер Донецк (Украина): Этот клуб имел большой успех в последние годы, выиграв несколько чемпионатов Украины и Кубков страны. Он также достигал хороших результатов в еврокубках, включая выход в полуфинал Лиги Европы в 2016 году. Спартак Москва (Россия): Один из самых популярных и исторически значимых российских клубов. Он много раз становился чемпионом России и имеет богатую историю в чемпионатах СССР. ФК Зенит Санкт-Петербург (Россия): Этот клуб имеет многочисленные чемпионские титулы России и также выигрывал Лигу Европы в 2008 году. Помимо этих клубов, есть и другие сильные команды и футбольные лиги в Восточной Европе, которые также имеют свои достижения и популярность. Определить, какой клуб является лучшим, субъективный вопрос и может зависеть от критериев и предпочтений каждого человека.
Чат гпт мы услышали, а сам как думаешь?
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Ответ Артем Пупышев
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У ЦСКА была легкая сетка, «Зенит» купил Байер и Баварию, ещё и Марсель на сдачу.
И только вот «Спартаку» с сетками и баблом не везет вечно )))
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Из Базеля не знаю, а вот из Аль-Садда вполне.
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Калешин уже что то вдул раз несет бред про "самый титулованный" и "лучший клуб восточной европы".
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Ответ Заборостроитель
Лучший клуб Восточной Европы -- Стяуа или Црвена Звезда. Но это как посмотреть на карту. И капитан Базеля основал фк Барселону
Если брать по достижениям и стабильности лучший клуб Восточной Европы Шахтер
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Ответ Артем Пупышев
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А почему бы не козырять, если есть чем?
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Ответ Slavnov
интертото,лига европы,лига конференций, это что ли еврокубки)))
Когда лисе не достать виноград, она сетует что он зелен.
Когда СМ не выиграть ни один евро-кубок, СМ сетует что например КУ и СКУ и не кубки вовсе.
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вот уж не думал что у кого то Копа дель Соль так высоко котируется...
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" И тут Остапа понесло..." (с).
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Берет пример с царя, просто в р е т...
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Спартак, не лучший клуб России. О, каком Восточном Европе говорит он? Он что хочет идти в депутаты, зачем столько сотресать воздух?
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Ответ Мексиканская песня
Вопрос о том, что является лучшим футбольным клубом Восточной Европы, может вызвать разные мнения и споры. Различные клубы из этой части Европы имеют богатую историю и достижения. Некоторые из самых известных и успешных клубов Восточной Европы включают: Динамо Киев (Украина): Во время советской эпохи клуб имел множество успехов и выиграл Кубок Кубков в 1975 и 1986 годах. Он также выиграл несколько чемпионатов Украины и кубков страны. ЦСКА Москва (Россия): Считается одним из наиболее успешных российских клубов. Он выиграл несколько чемпионатов России, Кубок УЕФА (ныне Лига Европы) в 2005 году и Кубок европейских чемпионов в 1961 году. Шахтер Донецк (Украина): Этот клуб имел большой успех в последние годы, выиграв несколько чемпионатов Украины и Кубков страны. Он также достигал хороших результатов в еврокубках, включая выход в полуфинал Лиги Европы в 2016 году. Спартак Москва (Россия): Один из самых популярных и исторически значимых российских клубов. Он много раз становился чемпионом России и имеет богатую историю в чемпионатах СССР. ФК Зенит Санкт-Петербург (Россия): Этот клуб имеет многочисленные чемпионские титулы России и также выигрывал Лигу Европы в 2008 году. Помимо этих клубов, есть и другие сильные команды и футбольные лиги в Восточной Европе, которые также имеют свои достижения и популярность. Определить, какой клуб является лучшим, субъективный вопрос и может зависеть от критериев и предпочтений каждого человека.
Шахтер Кубок УЕФА выигрывал в 2009, а у тебя написало, мол максимум до полуфинала доходили
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Ответ Ходжа Насреддин
а он в курсе, что тренер Аль Садда из Саудовской Аравии сейчас является тренером Барселоны?
Только Аль-Садд из Катара, а не из Аравии
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Базель ничем не хуже Спартака так то
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Лучший клуб восточной европы😂😂😂
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Ответ Docentr9
У Зенита есть раздутое ЧСВ, фарм клубы в чемпионате и деньги Газпрома, например)
Раздутое ЧСВ (и гораздо более раздутое) и деньги Лукойла есть и у Спартака, например
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Ответ Заборостроитель
Динамо М, Динамо К, ЦСКА, Зенит, Шахтер, Днепр, Динамо Тб. Вопрос. Что есть у этих команд, но нет у т.н лучшего клуба Восточной Европы?
А в Динамо М, что есть?
+4
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Ответ Mihail0910
Опять Спартак и Абаскаль... Да займитесь вы уже своим трудоустройством. Или сейчас любое интервью обязывает тебя комментировать Спартак и их тренера?
Так они и занимаются))
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что-то слишком много Калешина в последнее время становится
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так можно было бы сказать в 90е, и то это было бы довольно спорно, учитывая что было динамо киев, которое как минимум не хуже. а сейчас спартак даже у себя в стране далеко не лучший.
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про лучший клуб,это он загнул
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Црвена Звезда, Динамо Киев, Стяуа - эти откуда, с Марса?
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Ну не то чтобы тренер, но капитан Базеля вроде как даже основал Барселону…
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Вот это позабавило:

– «Спартак» – это не «Барселона».

– А что?
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Ответ MstAndreev
Вот вы смеетесь, а Калешин очень грамотно удочки закидывает. В Спартаке на такое падки)
Это было в эпоху развитого Федунизма.
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Лучший клуб Восточной Европы может субъективно определить каждый по своим предпочтениям и опыту. Однако, вот некоторые из самых известных и престижных клубов Восточной Европы:

Бергхайн (Berghain) - Берлин, Германия: именитый ночной клуб, известный своей музыкой техно и относительно свободной атмосферой.

Фабрика (Fabrique) - Москва, Россия: крупный клуб, проводящий разнообразные музыкальные мероприятия, включая концерты зарубежных и отечественных исполнителей.

Амнезия (Amnesia) - Ибица, Испания: один из самых известных клубов мира, специализирующийся на электронной музыке и привлекающий лучших диджеев со всего мира.

Казантип - Крым, Украина: несколько лет назад это был популярный фестиваль в стиле электронной музыки, который охватывал несколько дней и привлекал тысячи людей.

Клубы в Бухаресте, Румыния: Бухарест славится своими клубами, такими как Loft (находящийся на крыше здания), Control и другие, которые предлагают различные жанры музыки и тематики вечеринок.

Помните, что список может быть субъективным и здесь представлены лишь несколько примеров клубов, которые могут считаться лучшими в Восточной Европе.
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Ответ Мексиканская песня
Вопрос о том, что является лучшим футбольным клубом Восточной Европы, может вызвать разные мнения и споры. Различные клубы из этой части Европы имеют богатую историю и достижения. Некоторые из самых известных и успешных клубов Восточной Европы включают: Динамо Киев (Украина): Во время советской эпохи клуб имел множество успехов и выиграл Кубок Кубков в 1975 и 1986 годах. Он также выиграл несколько чемпионатов Украины и кубков страны. ЦСКА Москва (Россия): Считается одним из наиболее успешных российских клубов. Он выиграл несколько чемпионатов России, Кубок УЕФА (ныне Лига Европы) в 2005 году и Кубок европейских чемпионов в 1961 году. Шахтер Донецк (Украина): Этот клуб имел большой успех в последние годы, выиграв несколько чемпионатов Украины и Кубков страны. Он также достигал хороших результатов в еврокубках, включая выход в полуфинал Лиги Европы в 2016 году. Спартак Москва (Россия): Один из самых популярных и исторически значимых российских клубов. Он много раз становился чемпионом России и имеет богатую историю в чемпионатах СССР. ФК Зенит Санкт-Петербург (Россия): Этот клуб имеет многочисленные чемпионские титулы России и также выигрывал Лигу Европы в 2008 году. Помимо этих клубов, есть и другие сильные команды и футбольные лиги в Восточной Европе, которые также имеют свои достижения и популярность. Определить, какой клуб является лучшим, субъективный вопрос и может зависеть от критериев и предпочтений каждого человека.
ЦСКА выигрывал кубок чемпионов??? Действительно страна ....
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Ответ Артем Пупышев
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..."Речь идёт об общей стате, больше Спартака никто на постсоветском пространстве внутренних титулов не брал, это математический факт".
От этого СМ лучший клуб восточной Европы? Не смешите народ! На крайняк самый титулованный, но никак не самый лучший. Он в России-то только четвёртым идёт, а уж про восточную Европу - это перебор.
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И сколько раз за последние 20 лет этот лучший клуб выигрывал чемпионат?
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Ответ ТрактоПоктер
Ну будет вам, право слово. Сегодня прям их день на спортсе, видимо сказывается день рождения Спортс ру ) Будем милостивы - они самые популярные, самые народные, лучший клуб восточной Европы, да что там Европы, восточной России)
Хорошо у тебя свербит )
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В 90-ых была золотая эпоха Спартака—— они собрали лучших игроков из СССР,и тогда в восточной Европе были лучшими…
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Я могу представить, что Барселону возглавит, не то что тренер известного европейского клуба Базель, а пастух из Ас-Садда, про который Калешин наверное даже и не слышал.
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Иди в суд, отстаивай незаконность своего увольнения. При чем здесь профсоюз и тем более Абаскаль? Профсоюз максимум помог бы с адвокатом, а какие у него могут быть иные рычаги?
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