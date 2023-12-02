Бейсболист Кано выложил фото с Роналду: «Мечта сбылась. Жизнь подарила прекрасный опыт – разделить несколько минут с человеком, которым я восхищаюсь»

Бейсболист Робинсон Кано выложил фото с Криштиану Роналду.

«Мечта сбылась... Восхищение и уважение между спортсменами – чувство, которое необходимо демонстрировать. Качества, навыки и достижения, которых добились спортсмены, становятся мотивацией.

Какой прекрасный опыт подарила мне жизнь – возможность разделить несколько минут с человеком, которым я глубоко восхищаюсь, и воочию увидеть, каким он стал за эти годы.

Конечно, этот момент останется в моей памяти, но главным образом я запомню смирение и братство, с которым Роналду и «Аль-Наср» приняли меня», – сказал экс-бейсболист MLB, ныне выступающий в ОАЭ.

Фото: instagram.com/robinsoncano/

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