«Аль-Наср» проиграл впервые за 21 матч – «Аль-Хилалю» (0:3). Команда Роналду отстала от лидера на 7 очков после 15 туров

Теги Криштиану Роналду Сборная Саудовской Аравии по футболу Аль-Хилаль Аль-Наср Эр-Рияд Жорже Жезуш Луиш Каштру Малком Футбол

«Аль-Наср» потерпел первое поражение с 18 августа.

Команда Луиша Каштру была разгромлена «Аль-Хилалем» (3:0) в 15-м туре чемпионата Саудовской Аравии. Прервалась беспроигрышная серия из 20 матчей.

«Аль-Хилаль» Малкома увеличил отрыв от идущего вторым «Аль-Насра» Криштиану Роналду – 41 против 34 очков.

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136 комментариев
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Не смотрел игру, а почему Рона не выпустили на поле хотя бы при проигрыше, он как настоящий лидер и звезда переломил бы ход матча и уж ничью точно добыл?
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Криш, конечно, дно против любого приличного соперника.
Уходить деду из футбола надо, не позориться.
+81
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Поздравляю всех с победой!:)) Сайт на неделю немного очистится:)
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Ответ Антон Киселёв
Буну врезается в Роналду, не доставая до мяча - игровой момент, Войцех врезается в Меси - пенальти без раздумий
Месси забивает гол и отдает передачу против Голландии в 1/4.Роналду обкекивается против Марокко)
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Приходило вот это вот Кринжовое в лидера чемпионата СА год назад.

И вот уже сливает второй сезон подряд.
То Аль Иттихад некрасивый.
Теперь Аль Хилаль позорит разгромами в личках и уже +7 везёт.
Митровичи и Савичи просто сильнее Кристины. Ничего не поделать.

Сербы они такие, до сих пор смешно с того как отправили 2 года назад в стыки портов в Португалии, дернув прям в Лиссабоне их под истерики Фрукта.
+38
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+28
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Митрович конечно совершенно другой уровень:) 20 голов в 19 матчах, еще пенальти давал партнерам бить, и ему не сложно со своими габаритами даже на фланге отработать:)) Роналду конкурировать разве что с Нкуду сможет:))
+34
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Ответ Этот Райола хочет денег
Не смотрел игру, а почему Рона не выпустили на поле хотя бы при проигрыше, он как настоящий лидер и звезда переломил бы ход матча и уж ничью точно добыл?
Вместо него выпустили Кристину🤷
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Следующий матч с Таджикским Истиклолом:)) Роналду забьет и снова будет новость о его голах в этом году, а ромка вернется и скажет что он величайший:))
+22
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+15
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А какая актриса пропала, когда фрукт пошел в футбол
+24
-10
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о спортс, сколько там голов забил сегодня кринж. где и на каком месте Мбаппе, Холанд и Кейн))))
+20
-7
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Пришел и сделал второй год подряд из команды пешку Аль Хилаля, браво 👏 ждём пары голов узбекам с пенки для восполнения величия гения
+20
-8
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Ответ bel01
Криш, конечно, дно против любого приличного соперника. Уходить деду из футбола надо, не позориться.
В чём позор то? Что он проиграл прямому конкуренту на выезде? У него внутри Саудовской Аравии шикарная статистика. Ладно там сборную приплетать, что он молодых затмевает, но в СА что позорного, прошлый матч против Аль-Хиляля он затащил
+21
-11
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Это еще Сельту не выпустили, кринж бы взвыл на 30 минуте, когда после получасового ожидания у штанги никто бы не сделал передачу)
+13
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Ответ bel01
Криш, конечно, дно против любого приличного соперника. Уходить деду из футбола надо, не позориться.
Да куда ещё позориться, если только на дне снизу не постучат! Сейчас будут ответные коменты, за то он красивый и у него денег много)
+15
-6
+9
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Ответ Universal1000
Приходило вот это вот Кринжовое в лидера чемпионата СА год назад. И вот уже сливает второй сезон подряд. То Аль Иттихад некрасивый. Теперь Аль Хилаль позорит разгромами в личках и уже +7 везёт. Митровичи и Савичи просто сильнее Кристины. Ничего не поделать. Сербы они такие, до сих пор смешно с того как отправили 2 года назад в стыки портов в Португалии, дернув прям в Лиссабоне их под истерики Фрукта.
Слил тренера, слил лучшего футболиста атаки Абубакара, вылетел из всех кубков, и даже промолчал когда его соотечественника свипнули за ориентацию:))
+17
-10
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Аль-Хилаль Митровича, все-таки, а не Малкома))
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А как Криш понёсся выговаривать боковому в конце игры.

Мой гол из офсайда не засчитал??? Левый пенальти ни один не сигнализировал??? Да как же с вами, такими некрасивыми, в футбол-то играть???
+10
-4
+6
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Ответ Блуждающий странник
В чём позор то? Что он проиграл прямому конкуренту на выезде? У него внутри Саудовской Аравии шикарная статистика. Ладно там сборную приплетать, что он молодых затмевает, но в СА что позорного, прошлый матч против Аль-Хиляля он затащил
Какая ещё шикарная статистика? Роналду очень мало забивает, учитывая уровень чемпионата.
+6
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Рональду позор мирового футбола!!!
+23
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+6
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Просто пришли классные футболисты. И насры теперь с их пеналдами летят куда подальше.
+9
-4
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Роналду:
-Мы в Насре.
+11
-6
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Ответ Товарищ Наркотик
Аль Наср не действующий чемпион
Конечно не действующий..Как можно быть действующим чемпионом когда к тебя кринжик приходит?До его имели плюс 6 очков в чемпионате.По итогу проиграли в -5 очков.Знаменитый эффект Роналду)).Прямо как с Юнайтедом..Прийти в команду занявшую 2-ое место.Опустить ее на 6-ее место.Начать новый чемпионат и пока находится в команде кринж7 идти на 6 месте.Как только кринж уходит из команды после 15-ого тура Юнайтед с 6-ого места по итогу попадает в тройку).Знаменитый эффект кривалду
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-8
+4
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И для чего все эти 100500 голов? Кому они нужны, кроме его самого…
+6
-2
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Ответ KING_OF_RUSSIA
Обратите внимание, вся секта хейтеров первая на ветке и всей своей дружной семьей они смотрели матч *никому не нужного* (по их словам) футболиста))
Там вообще-то, Малком, Мане, Митрович, Талиска, играют.
+7
-3
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Конечно смешно было читать все эти брызги слюной при подсчете голов и сравнения их с топ-5 чемпионатами, на деле оказалось что все голы пустышки в пустынной медиалиги, где команда уровня сегунды б делает кринжа своей игрушкой)
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ФК Полумесяц Малькома и Сашки Митровича победил ФК Победу Талиски и Роналду ))
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Ответ Игорь Климов
Комментарий удален пользователем
Фифа с подачки Месси купила судью в матче пустынного колхоза 🤣🤣🤣
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С Неймаром могло бы быть 5-0:) Но даже дублем Аль-Хиляль справился:)
+12
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Ром, ну ты где?:))
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Роналду на своем уровне играет, даже жаль его партнёров по команде(
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артемон:
и так, что мы имеем....
Бггг
+4
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Ответ Avdeev Vladislav
а 4 лч против леганесов выиграл)
купленные Пересом ЛЧ никому не нужны. свой уровень он показал в Ювентусе и в лиге Европы (МЮ))))
+5
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Первый же клуб который сопоставим по составу и сходу шляпа 3:0 в одну калитку ! Как тузик грелку.
Как два пальца об асфальт,просто в щи размотали !
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Ответ MrDRUNSTENN
Кто смотрел матч через свое очко на Роналду сфолили 2 раза на пенальти 1 раз буну не играл в мяч и ударил криша 2 раз криша сбили
Где фол? Вратарь в своей штрафной, кулаком не был рона, влетел да но у вратаря втсвоей штрафной преимущество. Вот если бы он кулаком в голову то другое дело.
+3
-1
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2 судейских чемпионства за 9 лет в примере это и есть кринж, Месси выкинул ботоксного с позором из Испании, и потом он продолжил падать и разваливать топ клубы)
+9
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первый серьезный соперник и роналду 0+0. Еще карточку минимум заслужил за свои кривляния!
+12
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Ответ atomio
Комментарий удален модератором
Ещё осталось дописать, что какой он был симулянт в Реале, таким же и остался, да ещё как спорил, противно!🤦
+7
-5
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Ответ madaev
Боже, у мамкиных неудачников праздник из-за того, что футболист проиграл матч
У вас тоже происходило "праздник" когда Арги проиграли Уругваю, что ты лицемеришь?
+3
-1
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Ответ rigobersong
Поздравляю всех с победой!:)) Сайт на неделю немного очистится:)
Так с вылетом Майами сайт и так чистый 😁
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Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Universal1000
Приходило вот это вот Кринжовое в лидера чемпионата СА год назад. И вот уже сливает второй сезон подряд. То Аль Иттихад некрасивый. Теперь Аль Хилаль позорит разгромами в личках и уже +7 везёт. Митровичи и Савичи просто сильнее Кристины. Ничего не поделать. Сербы они такие, до сих пор смешно с того как отправили 2 года назад в стыки портов в Португалии, дернув прям в Лиссабоне их под истерики Фрукта.
+
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Ответ Ваня
Аль Ахли дубль, Аль Хилялю в августе дубль проигрывая 1-0 в финале Кубка. Чел, а ты хорош
Понятно, что в товарищеском турнире Аль-Хиляль не выкладывался на полную.
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Ответ rigobersong
Роналду мог бы быть неплохим тамадой, пляски еще со времен финала ЧЕ отличные устраивает:) Но футбол явно не для него:))
Но он стал симулянтом.
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Даже на пенальти не нанырял, а как старался поди.
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Ответ Александр Кораблев
прям как во времена его выступления в Реале. всегда болтался позади Барселоны. набивал статистику на аутсайдерах, а с топами сливался.
а 4 лч против леганесов выиграл)
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-2
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Ответ rigobersong
Ром, ну ты где?:))
У Романа роман с Артемкой, не отвлекайте)
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прям как во времена его выступления в Реале. всегда болтался позади Барселоны. набивал статистику на аутсайдерах, а с топами сливался.
+6
-5
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Мальвина, как всегда, при проигрыше включает капризную девочку.
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Ответ заблокированному пользователю
очевидно адекватные люди, понимающие в футболе
Кстати сказать, в этом матче у Кринжа7 одна из самых низких оценок среди всех игроков.
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Первый сильный соперник у Аль-Насра и сразу проигрыш. Роналду может набивать статистику только на аутсайдерах.
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Ответ Djeday
ты перепутал буквы, про Месси это ещё 5 лет назад писать надо было
Та нет. Никто ничего не перепутал, уж поверь.) Мне можно верить.

Месси Чемпион Мира в роли безусловного лидера с историческими 10 гол+пас, победные голы, гениальные ассисты...всё это в 35 лет и Обладатель ЗМ(8-восьмого-8) в 36 лет как следствие. Лучший в истории этой игры.

Кринжовое же ничтожество реально позорит собою футбол уже 5-й(пятый бл...!) год подряд.
И ладно Наср сливает, черт с этой 75-ой лигой мира по уровню, но иметь наглость покупать у Роберто Мартинеса на саудовские бабки место в сборной Португалии, когда в этой стране золотое поколение уродилось и наверное с полтос футболистов сильнее него нынешнего(жалкого старпера - расшифровываю я) и куча из них в линии атаки при этом - ну это конечно дааа...
Никто не вспомнит в истории аналогичного кринжа, верно?
Клянчили ли в 38 лет на пенсии, например, Роналдо, Ривалдо, Роналдиньо, Пеле, Кройфф или кто еще места в сборной для себя? Нет. Хотя каждый стоил по мастерству нескольких таких как Кристина и пешком уж точно могли показать в разы больше на технике и мозгах с чем у Кри всегда была труба.
Стыд и срам. Нет слов. Согласен?
Почему сборная Португалии должна страдать, а вместе с ней и миллионы португальцев ее поклонников?
Ну и ну....
+2
-1
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