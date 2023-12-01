«Аль-Наср» проиграл впервые за 21 матч – «Аль-Хилалю» (0:3). Команда Роналду отстала от лидера на 7 очков после 15 туров
«Аль-Наср» потерпел первое поражение с 18 августа.
Команда Луиша Каштру была разгромлена «Аль-Хилалем» (3:0) в 15-м туре чемпионата Саудовской Аравии. Прервалась беспроигрышная серия из 20 матчей.
«Аль-Хилаль» Малкома увеличил отрыв от идущего вторым «Аль-Насра» Криштиану Роналду – 41 против 34 очков.
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Уходить деду из футбола надо, не позориться.
И вот уже сливает второй сезон подряд.
То Аль Иттихад некрасивый.
Теперь Аль Хилаль позорит разгромами в личках и уже +7 везёт.
Митровичи и Савичи просто сильнее Кристины. Ничего не поделать.
Сербы они такие, до сих пор смешно с того как отправили 2 года назад в стыки портов в Португалии, дернув прям в Лиссабоне их под истерики Фрукта.
Мой гол из офсайда не засчитал??? Левый пенальти ни один не сигнализировал??? Да как же с вами, такими некрасивыми, в футбол-то играть???
-Мы в Насре.
и так, что мы имеем....
Бггг
Как два пальца об асфальт,просто в щи размотали !
Месси Чемпион Мира в роли безусловного лидера с историческими 10 гол+пас, победные голы, гениальные ассисты...всё это в 35 лет и Обладатель ЗМ(8-восьмого-8) в 36 лет как следствие. Лучший в истории этой игры.
Кринжовое же ничтожество реально позорит собою футбол уже 5-й(пятый бл...!) год подряд.
И ладно Наср сливает, черт с этой 75-ой лигой мира по уровню, но иметь наглость покупать у Роберто Мартинеса на саудовские бабки место в сборной Португалии, когда в этой стране золотое поколение уродилось и наверное с полтос футболистов сильнее него нынешнего(жалкого старпера - расшифровываю я) и куча из них в линии атаки при этом - ну это конечно дааа...
Никто не вспомнит в истории аналогичного кринжа, верно?
Клянчили ли в 38 лет на пенсии, например, Роналдо, Ривалдо, Роналдиньо, Пеле, Кройфф или кто еще места в сборной для себя? Нет. Хотя каждый стоил по мастерству нескольких таких как Кристина и пешком уж точно могли показать в разы больше на технике и мозгах с чем у Кри всегда была труба.
Стыд и срам. Нет слов. Согласен?
Почему сборная Португалии должна страдать, а вместе с ней и миллионы португальцев ее поклонников?
Ну и ну....