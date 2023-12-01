«Аль-Наср» проиграл впервые за 21 матч – «Аль-Хилалю» (0:3). Команда Роналду отстала от лидера на 7 очков после 15 туров

«Аль-Наср» потерпел первое поражение с 18 августа.

Команда Луиша Каштру была разгромлена « » (3:0) в 15-м туре чемпионата . Прервалась беспроигрышная серия из 20 матчей.

«Аль-Хилаль» увеличил отрыв от идущего вторым « » – 41 против 34 очков.

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