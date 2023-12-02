Тюкавин не считает чемпионство «Динамо» в этом сезоне чудом: «Должно закончиться время, когда мы не выигрывали. Верю в это»

Константин Тюкавин не считает чемпионство «Динамо» в этом сезоне чудом.

– Ваши личные цели на этот сезон и цели команды?

– Личные цели – забить как можно больше. В каком-то из сезонов мне хочется стать лучшим бомбардиром лиги, для этого все есть. Надо работать над реализацией – в каждом матче как минимум два момента у меня точно есть, надо улучшать реализацию.

– Если «Динамо» станет чемпионом в этом сезоне, это будет чудом?

– Почему чудом? Когда-то должно закончиться время, когда мы не выигрывали. Я в это верю, ребята верят, мы об этом разговариваем. Но не нужно на этом зацикливаться, – сказал форвард «Динамо».

«Динамо» в 16 матчах набрало 28 очков и идет на 3-м месте в таблице Мир РПЛ. От лидирующего «Зенита» команда отстает на 5 очков.

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