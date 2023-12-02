Тюкавин не считает чемпионство «Динамо» в этом сезоне чудом: «Должно закончиться время, когда мы не выигрывали. Верю в это»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Константин Тюкавин Футбол

Константин Тюкавин не считает чемпионство «Динамо» в этом сезоне чудом.

– Ваши личные цели на этот сезон и цели команды?

– Личные цели – забить как можно больше. В каком-то из сезонов мне хочется стать лучшим бомбардиром лиги, для этого все есть. Надо работать над реализацией – в каждом матче как минимум два момента у меня точно есть, надо улучшать реализацию.

– Если «Динамо» станет чемпионом в этом сезоне, это будет чудом?

– Почему чудом? Когда-то должно закончиться время, когда мы не выигрывали. Я в это верю, ребята верят, мы об этом разговариваем. Но не нужно на этом зацикливаться, – сказал форвард «Динамо».

«Динамо» в 16 матчах набрало 28 очков и идет на 3-м месте в таблице Мир РПЛ. От лидирующего «Зенита» команда отстает на 5 очков. 

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35 комментариев
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Ответ Dinamik1
Стадион построен болелы вернулись мененджмент нормальный осталось за малым стать чемпионами.Правильно рассуждает Тюкавин.
осталось за малым, чуть больше двух тысяч)))
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Тысяч - две, сотен - четыре, десятков - пять, единиц - восемь.
+20
-12
+8
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Ответ ApXuMaHqPuT
40 лет без побед, но оптимизма не теряют👍
Зенит жил 60 лет без побед и ничего. Всю первую лигу перепахали , упали во вторую . К своей первой в истории бронзовой медали шли 57 лет и ничего- все в жизни меняется .
+7
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По игре Динамо сейчас не хуже Зенита, Спартака, Цска, у команды есть все условия что бы стать чемпионом. Ну а любители маяка пусть считают з..лупы, если их это интересует.
+9
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+6
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Ответ snork
По игре Динамо сейчас не хуже Зенита, Спартака, Цска, у команды есть все условия что бы стать чемпионом. Ну а любители маяка пусть считают з..лупы, если их это интересует.
Смолов уже им положил одну на воротник бггг, чтобы шею не терло.
+8
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+5
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Если ещё раз обыграть Пятёрочку и не терять очки с аутсайдерами, то всё возможно.
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Ответ Самый адовый Крикун
Тысяч - две, сотен - четыре, десятков - пять, единиц - восемь.
Озобот!!!
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Ответ Игорь М.
Когда на маяке 0 будет:)
Шутка смешная, но я думаю в следующем сезоне должна получиться борьба за золото.
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Ну чисто в теории возможно, зенит не так далеко
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Вперёд ДИНАМО мы с тобой! Удачи Константин!
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повторяюсь в сотый раз - все зависит от укрепления состава в зимнюю паузу, пока команда укомплектована на борьбу за бронзу, да и конкуренты, точно, будут серьезно усиливаться на концовку сезона..
все покажет игра с рубином и Факелом, за что будем биться в этом сезоне..
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В новейшей истории Динамо пару раз были моменты, когда сходились все звезды. Т.е. и состав был приличный, и тренер неплохой (кроме Черчесова), и казалось, что в этот раз точно доберёмся до чемпионства. Но всегда чего-то не хватало. Предвижу возражения про Черчесова. Лига Европы была, да. Но с тем составом он умудрился занять 4 место в чемпионате, проиграв все матчи Зениту и Спартаку
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да, если бы не потери очков с Сочи,факелом,рубином. были бы лидерами. И тем не менее шанс ещё есть. отрыв ещё не такой большой. надеюсь ещё поборемся за медали.
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Стадион построен болелы вернулись мененджмент нормальный осталось за малым стать чемпионами.Правильно рассуждает Тюкавин.
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Ответ Самый адовый Крикун
Тысяч - две, сотен - четыре, десятков - пять, единиц - восемь.
одни уже понажимали на жемчужину, теперь сидят помалкивают)
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Ответ snork
По игре Динамо сейчас не хуже Зенита, Спартака, Цска, у команды есть все условия что бы стать чемпионом. Ну а любители маяка пусть считают з..лупы, если их это интересует.
Как можно говорить про чемпионстве ,если отрыв такой от 1 места?
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Ответ xyg2rdwzx4
О гипотетическом чемпионстве говорят все кроме Зенита)
Они просто физически забыли, что значит лидировать первым — это очень тяжёло психологически и очень трудно удержаться наверху, если нет опыта. Они просто мечтают.
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О гипотетическом чемпионстве говорят все кроме Зенита)
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Ахахахаха, о каком чемпионстве речь, в пятерку попадите для начала
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Одна жизнь - одна команДа
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Ну может он так и считает, но для тех кто болеет за Динамо уже 40 лет последних это самое заветное в мире! Чего им и желаю
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40 лет без побед, но оптимизма не теряют👍
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