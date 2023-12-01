«Спартак» готов продать Классена или отдать в аренду

Теги Спартак премьер-лига Россия возможные трансферы Леон Классен Томаш Тавареш Футбол

Леон Классен может покинуть «Спартак».

По данным Metaratings.ru, «Спартак» может расстаться с 23-летним немецким защитником российского происхождения.

Московский клуб изучает варианты с продажей и арендой игрока на фоне скорого возвращения в строй травмированного Томаша Тавареша.

В случае аренды, скорее всего, некоторую часть зарплаты Классена будет платить «Спартак». Для самого защитника приоритет – европейские чемпионаты.

Классен выступает за «Спартак» с января 2022 года после перехода из «Тироля». В этом сезоне игрок провел лишь 2 матча в Мир РПЛ. Его статистика – здесь.

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29 комментариев
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Гне гуотов )
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«Спартак» гне нуотов продать Классена или отдать в аренду

Вечер, пятница, Спортсу 25 лет - не будем слишком строги, друзья!
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Заглавие на чисто русском написано.
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Ответ Тимур Таубаев
Гне гуотов )
болгарин
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Причем Спартак гне нуотов уже много лет...
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Для новостей пару трезвых оставьте
А то глаза мироточат от таких новостей
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Ответ Борис Громов
болгарин
Румын
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я бы не спешил. а если травма Хлусевича? и как долго будет набирать кондиции Тавареш? и вернётся ли он на свой прежний уровень? давно уже нужен чистый ЛЗ, хорошего качества!
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Ответ Onion
Румын
А какая разница?
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в атаке хорошо смотрится, а в обороне бардак
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Умярова, Маслова нужно сбагрить хоть куда и без возврата, эти вообще бесполезные. Классена и Мелешина в аренду. Ну, и Абаскалю выдать билет до Испании.
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Ответ Alext
25 лет спортсу, позорище как было так и осталось)
Ахахаха classics
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Умярова пристройте.он бесполезнее
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половину команды распродать надо,,, а не только классена...
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спортс ты пьян
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Не ну
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есть более заслуживающие персонажи,лень перечислять,сами знаете кто
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возвращение Тавареша - усиление
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Вроде НГ ещё не наступил... а спортс уже празнует.
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Сейчас другой Леон в трендах.
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Еспи по существу недооценный игрок, если уйдёт, то это будет очередная диверсия, подобная с уходом Бальде и Николсона... Есть много других от кого нужно в первую очередь избавиться, первый из них деревянный Рябчук...к тому же не исключен рецидив травмы Тавареша, она у него и не первая...
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"гне нуотов"???
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Ответ Тимур Таубаев
Гне гуотов )
впервые увидел ошибку. в день рождения спортса)
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Ответ Onion
Румын
😂
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Ответ Арсений Чернобаев
впервые увидел ошибку. в день рождения спортса)
Поэтому адыхают )
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Ответ Вячеслав Припузов
Еспи по существу недооценный игрок, если уйдёт, то это будет очередная диверсия, подобная с уходом Бальде и Николсона... Есть много других от кого нужно в первую очередь избавиться, первый из них деревянный Рябчук...к тому же не исключен рецидив травмы Тавареша, она у него и не первая...
А Маслов ? Пускай и дальше проминает скамейку ?
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