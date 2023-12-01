«Спартак» готов продать Классена или отдать в аренду

Леон Классен может покинуть «Спартак».

По данным Metaratings.ru, « » может расстаться с 23-летним немецким защитником российского происхождения.

Московский клуб изучает варианты с продажей и арендой игрока на фоне скорого возвращения в строй травмированного .

В случае аренды, скорее всего, некоторую часть зарплаты Классена будет платить «Спартак». Для самого защитника приоритет – европейские чемпионаты.

выступает за «Спартак» с января 2022 года после перехода из «Тироля». В этом сезоне игрок провел лишь 2 матча в Мир РПЛ. Его статистика – здесь.

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