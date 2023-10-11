Классен отказался переходить из «Спартака» в «Нефтчи» летом. Азербайджанцы хотели арендовать защитника

Теги Спартак премьер-лига Россия возможные трансферы Нефтчи высшая лига Азербайджан Леон Классен Футбол

Леон Классен отказался переходить в «Нефтчи».

По информации Metaratings, азербайджанский клуб хотел арендовать защитника «Спартака» в летнее трансферное окно в рамках договора о сотрудничестве между клубами. Однако Классен отказался от трансфера.

Сообщалось, что «Спартак» был готов расстаться с Классеном в прошедшее трансферное окно.

В сезоне-2023/24 23-летний защитник провел в составе московского клуба 4 матча во всех турнирах, забив 2 гола. Его статистика доступна здесь.

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6 комментариев

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Игорь Дербуш
4 матча 2 гола, топ форвард получается
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Dima Kakdima
ну отказался и отказался
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dimitrii63
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в Питере спокойней, но предложений нет
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До травмы Хлусевича и Тавареша глубокий запас, сейчас до зимы может стать основным, выходит и даёт результат...
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Peter Parker
Ответ Игорь Дербуш
4 матча 2 гола, топ форвард получается
«Вот форвард, вот это настоящий форвард! Бьет он обычно не издалека, как положено нападающему, но очень редко промахивается».
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