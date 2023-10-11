Классен отказался переходить из «Спартака» в «Нефтчи» летом. Азербайджанцы хотели арендовать защитника
Леон Классен отказался переходить в «Нефтчи».
По информации Metaratings, азербайджанский клуб хотел арендовать защитника «Спартака» в летнее трансферное окно в рамках договора о сотрудничестве между клубами. Однако Классен отказался от трансфера.
Сообщалось, что «Спартак» был готов расстаться с Классеном в прошедшее трансферное окно.
В сезоне-2023/24 23-летний защитник провел в составе московского клуба 4 матча во всех турнирах, забив 2 гола. Его статистика доступна здесь.
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