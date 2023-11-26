Радимов о «Краснодаре»: «Урал» их полностью превзошел, с такой игрой сложно бороться за медали. Много пропустили, за 4 тура набрали всего 2 очка – стоит задуматься»

Теги Зенит Владислав Радимов премьер-лига Россия Урал Краснодар Матч ТВ Футбол

Владислав Радимов высказался о потере «Краснодаром» лидерства в таблице Мир РПЛ.

В 16-м туре Мир РПЛ «Краснодар» уступил «Уралу» (1:3) и пропустил «Зенит» на первое место в турнирной таблице.

«Урал» полностью превзошел «Краснодар», особенно во втором тайме – абсолютно закономерная победа. «Краснодару» нужно задуматься: если хотите бороться за медали, то с такой игрой это будет сложно.

Если хочешь стать чемпионом, нужно обыгрывать более слабые команды и добирать очки у сильных соперников.

За четыре тура «Краснодар» набрал всего два очка… Они много пропустили, это звоночек о том, что им нужно еще больше работать», – сказал бывший игрок «Зенита» и сборной России. 

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16 комментариев

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Nogoi89
Стоит задуматься, но поздно пить Боржоми. Зенит хуже играть уже не будет. Замену Кузе и Малке не нашли, но даже так привыкли и вышли на 1 место. Зимой точно кого-то купят, а, Краснодар после такого фейла за 5 туров растеряв все, увереннее не станет. Чем ближе к концу, тем больше они будут волноваться и терять очки. А, Зениту показывать стабильную игру весной, это уже будет дело привычное, шестой раз)
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juneed
Урал всегда неплохо играет, за редким исключением, но индивидуальный уровень игроков не позволяет забивать. В матче с Краснодаром там 2-3 момента были еще, которые игроки Краснодара реализовали бы, а Шеттине и Аюпов растранжирили.
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Dissident Aggressor
ну, допустим, у Зенита тоже были неудачные игры... с Динамо, Оренбургом, да и тем же Локомотивом дома... а теперь на выезде играть
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Hong Kil
Они все равно борются за медали. Пускай серебряные или бронзовые, но это же медали!
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Clementsa
Ответ Ваге Геворгян
Радимов перепил на ДН, 21.10по 26.11 1.Балтика(г)-1 очко 2.ЦСКА(г)-0очков 3.Спартак(г)-Кубок 4.КС(д)-3очка 5.Зенит(г)-1очко 6.Урал(г)-0очков И это 12/12каждый выезд 16туров 9 игр на выезде с такой логистикой....
Ах, какие же вы бедняжечки. Надо вас пожалеть? Кто же в этом виноват? Зенит, наверное, больше некому.
Логистика так себе, зато вы в выигрышном положении, когда к вам приезжают. Всё равно все сыграют по 15 дома и на выезде.
Зачем надо было ВНК оскорблять? Он заслуженный человек и ничего грубого в адрес Краснодара не сказал.
Идёте ускоренным темпом по пути спартачей, как проигрыш - неадекват так и прёт. Вот только мясные - клуб имеющий кое-какие заслуги, они что-то из себя представляют(не так много, как они воображают, но всё же). Огромная фан-база и т.д. и т.п. А вы никто и звать вас никак - новодел-бестрофейник. Без фанатов, без традиций, без заслуг, без ветеранов, без традиций и т.д. и т.п.
И, жалуясь на логистику, Вы походя без причины оскорбляете одну из легенд Зенита.
Внимание, вопрос: на какое нормальное отношение можно рассчитывать при заданных параметрах?
Один из ваших тут недавно предъявил, что его, дескать, хотели оскорбить https://www.sports.ru/football/1115666427-zenit-v-telegrame-posle-porazheniya-krasnodara-i-vyxoda-na-pervoe-mest.html?comment_id=7444820%C2%A6news%C2%A61115666427 Делал вид, что не понимает - почему?
После влёта Уралу виноват оказался, конечно, Зенит. Потому что конкурент. В его то сторону и полился накопленный негатив. Очень дальновидно.
Какой же из этого вывод? Понять и простить?
Бог простит. А мы нет.
Шли бы вы куда подальше со всеми своими логистическими и прочими проблемами, так вам и надо.
На сочувствие или понимание, что против ведущих игроков жестко играют, можете тоже не рассчитывать.
Да и вообще во всех остальных вопросах тоже.
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Спартак Уокер
Надо Краснодару понять что у них есть все для победы кроме хорошей игры на дистанции всего чемпионата.
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Spaten
Урал-река, широка и глубока!
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Владислав88
Ответ Hong Kil
Они все равно борются за медали. Пускай серебряные или бронзовые, но это же медали!
В том, то дело, что нет. Очевидно, что Динамо, Спартак и ЦСКА их 100% обойдут. Ещё и дурачок Кордоба самоликвидировался. Зная Галицкого за его поведение, зимой его и вовсе могут слить из команды.
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Игорь М.
Ответ Владислав88
Зенит вообще никакой игры, не показывает, это не футбол. Соперники сами со страху всё сливают Зениту, привозя на ровном месте, + скамейка сильнейшая у Зенита по-прежнему, её всех и дожимают
а Зенит сам себе не привозит?) ЦСКА, Локомотив, Динамо (дважды) – эти команды нам забивали после наших ошибок (Кержаков, Круговой и вся защита, Ренан ×2). Зенит плохо начинал, но затем втянулся и сейчас симпатично играет.

Про сильную скамейку я бы не говорил. Кто там из сильных? Лавочник Локо, пара воспитанников (Чистяков и Круговой), молодой и косячный Ренан, пенсионер Ерохин. Прям скамейка от Бога)
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Nogoi89
Ответ Ваге Геворгян
Краснодар эти матчи сыграл в гостях подряд ничего))) А Зенит все дома подряд))) Краснодар добирается каждый раз 12часлв и едет обратно 12часов,однако....
В начале чемпионата, когда Зенит трясло, тоже были сложные матчи у него на выезде или с сильными соперниками. Против Краснодара ничего не имею, но в то же время, у них были матчи, где им прям везло. Если не соберутся, и тренер и команда, мне кажется даже в тройке тяжело будет оказаться.
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