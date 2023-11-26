Радимов о «Краснодаре»: «Урал» их полностью превзошел, с такой игрой сложно бороться за медали. Много пропустили, за 4 тура набрали всего 2 очка – стоит задуматься»

Владислав Радимов высказался о потере «Краснодаром» лидерства в таблице Мир РПЛ.

В 16-м туре Мир «Краснодар» уступил «Уралу» (1:3) и пропустил « » на первое место в турнирной таблице.

« » полностью превзошел «Краснодар», особенно во втором тайме – абсолютно закономерная победа. « » нужно задуматься: если хотите бороться за медали, то с такой игрой это будет сложно.

Если хочешь стать чемпионом, нужно обыгрывать более слабые команды и добирать очки у сильных соперников.

За четыре тура «Краснодар» набрал всего два очка… Они много пропустили, это звоночек о том, что им нужно еще больше работать», – сказал бывший игрок «Зенита» и сборной России.

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