Радимов о «Краснодаре»: «Урал» их полностью превзошел, с такой игрой сложно бороться за медали. Много пропустили, за 4 тура набрали всего 2 очка – стоит задуматься»
Владислав Радимов высказался о потере «Краснодаром» лидерства в таблице Мир РПЛ.
В 16-м туре Мир РПЛ «Краснодар» уступил «Уралу» (1:3) и пропустил «Зенит» на первое место в турнирной таблице.
«Урал» полностью превзошел «Краснодар», особенно во втором тайме – абсолютно закономерная победа. «Краснодару» нужно задуматься: если хотите бороться за медали, то с такой игрой это будет сложно.
Если хочешь стать чемпионом, нужно обыгрывать более слабые команды и добирать очки у сильных соперников.
За четыре тура «Краснодар» набрал всего два очка… Они много пропустили, это звоночек о том, что им нужно еще больше работать», – сказал бывший игрок «Зенита» и сборной России.
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
Логистика так себе, зато вы в выигрышном положении, когда к вам приезжают. Всё равно все сыграют по 15 дома и на выезде.
Зачем надо было ВНК оскорблять? Он заслуженный человек и ничего грубого в адрес Краснодара не сказал.
Идёте ускоренным темпом по пути спартачей, как проигрыш - неадекват так и прёт. Вот только мясные - клуб имеющий кое-какие заслуги, они что-то из себя представляют(не так много, как они воображают, но всё же). Огромная фан-база и т.д. и т.п. А вы никто и звать вас никак - новодел-бестрофейник. Без фанатов, без традиций, без заслуг, без ветеранов, без традиций и т.д. и т.п.
И, жалуясь на логистику, Вы походя без причины оскорбляете одну из легенд Зенита.
Внимание, вопрос: на какое нормальное отношение можно рассчитывать при заданных параметрах?
Один из ваших тут недавно предъявил, что его, дескать, хотели оскорбить https://www.sports.ru/football/1115666427-zenit-v-telegrame-posle-porazheniya-krasnodara-i-vyxoda-na-pervoe-mest.html?comment_id=7444820%C2%A6news%C2%A61115666427 Делал вид, что не понимает - почему?
После влёта Уралу виноват оказался, конечно, Зенит. Потому что конкурент. В его то сторону и полился накопленный негатив. Очень дальновидно.
Какой же из этого вывод? Понять и простить?
Бог простит. А мы нет.
Шли бы вы куда подальше со всеми своими логистическими и прочими проблемами, так вам и надо.
На сочувствие или понимание, что против ведущих игроков жестко играют, можете тоже не рассчитывать.
Да и вообще во всех остальных вопросах тоже.
Про сильную скамейку я бы не говорил. Кто там из сильных? Лавочник Локо, пара воспитанников (Чистяков и Круговой), молодой и косячный Ренан, пенсионер Ерохин. Прям скамейка от Бога)