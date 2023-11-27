Павел Погребняк: «Эксперты, которые никогда не играли в футбол, часто говорят неуместные вещи – в России только Аршавина и Радимова слушать приятно. За границей комментатором может стать любой футболист»
Павел Погребняк сравнил работу комментаторов в России и за границей.
– Есть ли какие-то вещи, которые раздражают футболистов в работе комментаторов?
– В работе комментаторов – нет, а вот с футбольными экспертами у меня был негативный опыт.
У меня есть свое мнение по поводу определенных игр, а эксперты, которые никогда профессионально не играли в футбол, часто говорят не очень правильные и неуместные вещи. С комментаторами у меня все было четко.
– Вы играли в Европе. Может быть, за тот период успели заметить какие-то отличия в работе заграничных и российских комментаторов?
– Наверное, только язык отличается. Я часто смотрю телеканал Sky Sports. Там бывшие футболисты, выступающие на телевидении, получают больше, чем во время своей спортивной карьеры. Это и Рио Фердинанд, и Гари Невилл, и многие другие известные игроки. В отличие от нас, все они идут комментировать футбольные матчи.
Единственные эксперты в России, которых приятно слушать, – это Радимов и Аршавин. Они говорят то, что думают, и все по фактам.
А за границей любой футболист может стать комментатором и зарабатывать хорошие деньги после завершения спортивной карьеры, – сказал бывший форвард сборной России.
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