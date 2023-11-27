Павел Погребняк: «Эксперты, которые никогда не играли в футбол, часто говорят неуместные вещи – в России только Аршавина и Радимова слушать приятно. За границей комментатором может стать любой футболист»

Павел Погребняк сравнил работу комментаторов в России и за границей.

– Есть ли какие-то вещи, которые раздражают футболистов в работе комментаторов?

– В работе комментаторов – нет, а вот с футбольными экспертами у меня был негативный опыт.

У меня есть свое мнение по поводу определенных игр, а эксперты, которые никогда профессионально не играли в футбол, часто говорят не очень правильные и неуместные вещи. С комментаторами у меня все было четко.

– Вы играли в Европе. Может быть, за тот период успели заметить какие-то отличия в работе заграничных и российских комментаторов?

– Наверное, только язык отличается. Я часто смотрю телеканал . Там бывшие футболисты, выступающие на телевидении, получают больше, чем во время своей спортивной карьеры. Это и , и , и многие другие известные игроки. В отличие от нас, все они идут комментировать футбольные матчи.

Единственные эксперты в России, которых приятно слушать, – это и . Они говорят то, что думают, и все по фактам.

А за границей любой футболист может стать комментатором и зарабатывать хорошие деньги после завершения спортивной карьеры, – сказал бывший форвард сборной России.

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