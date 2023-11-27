Павел Погребняк: «Эксперты, которые никогда не играли в футбол, часто говорят неуместные вещи – в России только Аршавина и Радимова слушать приятно. За границей комментатором может стать любой футболист»

Теги Владислав Радимов Павел Погребняк Андрей Аршавин Гари Невилл Рио Фердинанд премьер-лига Россия Сборная России по футболу телевидение Sky Sports Матч ТВ Футбол

Павел Погребняк сравнил работу комментаторов в России и за границей.

– Есть ли какие-то вещи, которые раздражают футболистов в работе комментаторов?

– В работе комментаторов – нет, а вот с футбольными экспертами у меня был негативный опыт.

У меня есть свое мнение по поводу определенных игр, а эксперты, которые никогда профессионально не играли в футбол, часто говорят не очень правильные и неуместные вещи. С комментаторами у меня все было четко.

– Вы играли в Европе. Может быть, за тот период успели заметить какие-то отличия в работе заграничных и российских комментаторов?

– Наверное, только язык отличается. Я часто смотрю телеканал Sky Sports. Там бывшие футболисты, выступающие на телевидении, получают больше, чем во время своей спортивной карьеры. Это и Рио Фердинанд, и Гари Невилл, и многие другие известные игроки. В отличие от нас, все они идут комментировать футбольные матчи.

Единственные эксперты в России, которых приятно слушать, – это Радимов и Аршавин. Они говорят то, что думают, и все по фактам.

А за границей любой футболист может стать комментатором и зарабатывать хорошие деньги после завершения спортивной карьеры, – сказал бывший форвард сборной России.

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44 комментария

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Aleksey Yashin
Погребняк Паша экспертов ######
+37
-1
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Антонио Мартынов
Ответ Зверёк
Я лучше буду читать Ригоберку и Великого Алонсо чем слушать алкаша Радимова
Вообще не обосновано про Влада. Не помню его зашкваров, а уж тем более на тему синьки
+38
-8
+30
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zer
футбол это не ядерная физика и даже не история. чтобы о нём рассуждать, им не обязательно заниматься. тот же Уткин нифига не футболист, но был прекрасен на пике

Шава да, хорош. но на одного Шаву 10 деревянных и скучных в кадре бывших футболистов
+23
-2
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Ебздрогыч
Алло, Паша, это Володька. Ты никого случайно не забыл?
+16
-2
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Зверёк
Я лучше буду читать Ригоберку и Великого Алонсо чем слушать алкаша Радимова
+31
-22
+9
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Причёска Бэйла
Ответ Зверёк
Я лучше буду читать Ригоберку и Великого Алонсо чем слушать алкаша Радимова
Выздоравливай!
+8
-2
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Причёска Бэйла
Ответ Зверёк
Я лучше буду читать Ригоберку и Великого Алонсо чем слушать алкаша Радимова
А, болельщик партака. Тогда все понятно.
+7
-2
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Lux_Vid Александров
Ответ Антонио Мартынов
Вообще не обосновано про Влада. Не помню его зашкваров, а уж тем более на тему синьки
ну значит ты не работал в ГИБДД центрального района в 90е-2000е 🤣🤣🤣
+6
-2
+4
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Не уверен!!
А с другой стороны мега эксперты Пирло и Невилл, которые сами играли, и в теории все понимают, но сами попробовали не болтать, а тренировать и результаты на лицо. Так в чем вообще смысл болтовни о футболе? Если тебе нравиться как кто-то говорит о футболе - то слушай его, если нет - то не слушал. Другой человек может предпочтет все наоборот. В этом что-то плохое есть? Говорить о футболе может каждый, и никто не может лишать других или решать за других...
+7
-4
+3
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Не уверен!!
Ответ Антонио Мартынов
Пирло с Юве был достаточно неплох, несмотря на полное отсутствие опыта
Чего чего? С командой чемпионом у которого не ушло почти ни одного лидера так регрессировать? И это ещё и не плохо? Наверное плохой результат - это был бы вылет в серию б?
+4
-1
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fussballer
Мечта "экспертов" - получать больше, чем во время карьеры)
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Макс237
"Это и Рио Фердинанд, и Гари Невилл, и многие другие известные игроки".. вот я сразу представил ухмылку на лице Каррагера.
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Антонио Мартынов
Ответ Не уверен!!
А с другой стороны мега эксперты Пирло и Невилл, которые сами играли, и в теории все понимают, но сами попробовали не болтать, а тренировать и результаты на лицо. Так в чем вообще смысл болтовни о футболе? Если тебе нравиться как кто-то говорит о футболе - то слушай его, если нет - то не слушал. Другой человек может предпочтет все наоборот. В этом что-то плохое есть? Говорить о футболе может каждый, и никто не может лишать других или решать за других...
Пирло с Юве был достаточно неплох, несмотря на полное отсутствие опыта
+4
-1
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Константин Лобандиевский
Хм. В России вообще-то даже больше. Даже посредственные игроки типа Генича и Мора идут в комментаторы или эксперты
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Птюч, Ёж.
Ответ Зверёк
Я лучше буду читать Ригоберку и Великого Алонсо чем слушать алкаша Радимова
сочувствую, я их давно в чс внес и очень этому рад.
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Ковид 07.10.52
Ответ Dzhansug Bukiya
Не учился на повара - не можешь оценивать борщ, не учился на автомеханика - не можешь оценивать автомобили, не играл в футбол - не может давать оценку футболистам, логика типичного рус футболиста
Он про экспертную оценку, ваши примеры не катят. Эксперт от слова экспертиза. Но то, что для оценки футбола играть на профессиональном уровне необязательно - это точно. и то, что не любой профессиональный футболист может дать правильную оценку игры. А главное, что футбол это очень простая игра и если вспоминая игру Погребняка, то не надо быть спецом, что он был корявеньким и моментов не реализовывал кучу.
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Леонид Матросов
Ответ Константин Лобандиевский
Хм. В России вообще-то даже больше. Даже посредственные игроки типа Генича и Мора идут в комментаторы или эксперты
Посредственные это еще как комплимент.
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Аль Шинник
Чем плох эксперт Корнеев? Мне кажется он достаточно разумные вещи говорит
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kostas2007
не верю я что эксперты на английском тв получают от 2 миллионов в год и выше
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Тюменец
Ответ Антонио Мартынов
Вообще не обосновано про Влада. Не помню его зашкваров, а уж тем более на тему синьки
Просто местный «бомонд» по себе людей судить горазд, вот Владу и достается.
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Не уверен!!
Ответ Key'Dzhin
жалко даже Пирло отчасти. Хотя хз конечно что он им там говорил, глядишь реально и как тренер не вытянул, и Криша воткнули
Вообще если честно не жалко , был бы он лысым - то другой разговор
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Key'Dzhin
Ответ Птюч, Ёж.
причем здесь Месси?
у тебя комплекс какой-то?)
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Птюч, Ёж.
Ответ Key'Dzhin
был там один лидер, которую статистику надо было набивать, ценой игры команды)
причем здесь Месси?
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Не уверен!!
Ответ Key'Dzhin
был там один лидер, которую статистику надо было набивать, ценой игры команды)
Простите, но нет! Этот самый Пирло как раз и свой диплом получил объясняя на бумаге как можно выигрывать имея КриРо в составе и получать от него пользу. Наверное именно поэтому боссы его и назначили. Так как поверили, что теорию которую Пирло защитил ему по силам воплотить в реальность.
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Пикачу82
Вот про Рахимова сейчас могут судьи поспорить с Погребняком, слушать тренера Радимова у бровки и его реплики в адрес судей уши завянут!
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mc-manaman
чтобы стать комментатором надо ведь вначале поиграть на высшем уровне как некоторые...)
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FortMinor
Ответ zer
футбол это не ядерная физика и даже не история. чтобы о нём рассуждать, им не обязательно заниматься. тот же Уткин нифига не футболист, но был прекрасен на пике Шава да, хорош. но на одного Шаву 10 деревянных и скучных в кадре бывших футболистов
я думаю это для обывателя, а про игрокам мб и Уткин не особо заходил
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OldRedWhite
Радимова , Аршавина и когда железом по стеклу !
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Птюч, Ёж.
Ответ Key'Dzhin
у тебя комплекс какой-то?)
у меня нет, а у тебя по ходу он есть, сынок.
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Key'Dzhin
Ответ Не уверен!!
Чего чего? С командой чемпионом у которого не ушло почти ни одного лидера так регрессировать? И это ещё и не плохо? Наверное плохой результат - это был бы вылет в серию б?
был там один лидер, которую статистику надо было набивать, ценой игры команды)
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Tima_Milan
и немного подумав, добавил: ну и царя Мостового, конечно же
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Dzhansug Bukiya
Не учился на повара - не можешь оценивать борщ, не учился на автомеханика - не можешь оценивать автомобили, не играл в футбол - не может давать оценку футболистам, логика типичного рус футболиста
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fussballer
Ответ mc-manaman
чтобы стать комментатором надо ведь вначале поиграть на высшем уровне как некоторые...)
Чтобы стать болельщиком.
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Тюменец
Ответ Зверёк
Я лучше буду читать Ригоберку и Великого Алонсо чем слушать алкаша Радимова
Ты хоть читать-то умеешь?))
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Спартак Уокер
Всех бывших зенитовцев назвал
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omsk1716
Эксперты на телевидении в Европе получают хорошо, потому что в целом зарплаты в стране нормальные. Плюс он говорит про АПЛ, а там денег очень много. А про уровень ведущих и гостей согласен. Хоть и скай спортс не смотрел, но ставить его на равне с матч тв такое себе! Порой такая дичь происходит, что смотреть стыдно. Думаю что людей, которые хорошо могут комментировать и анализировать матчи много, но у нас любят клоунов и шутов
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Максим Столбов
Паша как понимаю денег должен Радимову и Аршавину, потому их активно пиарит
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