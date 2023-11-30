Жозе Моуринью: «Рома» забила больше всех голов в Серии А после 10 и более передач. Критики слишком отвлекаются и не замечают некоторых вещей»

Жозе Моуринью ответил на вопрос об атакующих способностях «Ромы».

« » забила больше всех голов в Серии А после выполнения 10 и более передач при переходе из обороны в атаку.

Возможно, некоторые критики слишком отвлекаются и не замечают некоторых вещей. Мы забили отличный мяч в матче против «Удинезе», когда отличился Дибала.

С сентября мы значительно прибавили по сравнению с прошлым сезоном.

Против «Лацио» и «Удинезе» мы играли с контролем мяча, а не отталкивались от соперника. Команда прогрессирует», – сказал главный тренер «Ромы» .

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