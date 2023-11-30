Жозе Моуринью: «Рома» забила больше всех голов в Серии А после 10 и более передач. Критики слишком отвлекаются и не замечают некоторых вещей»

Теги Рома Жозе Моуринью серия А Италия тактика Футбол

Жозе Моуринью ответил на вопрос об атакующих способностях «Ромы».

«Рома» забила больше всех голов в Серии А после выполнения 10 и более передач при переходе из обороны в атаку.

Возможно, некоторые критики слишком отвлекаются и не замечают некоторых вещей. Мы забили отличный мяч в матче против «Удинезе», когда отличился Дибала.

С сентября мы значительно прибавили по сравнению с прошлым сезоном.

Против «Лацио» и «Удинезе» мы играли с контролем мяча, а не отталкивались от соперника. Команда прогрессирует», – сказал главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью.

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24 комментария
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Комменты состоят исключительно из неприятия к Мауру. Одни минусы.
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ЖМ гордиться количеством пасов и контролем мяча!!! Куда мир катится?
Ждем ответ нынешнего ГТ Парижа о том, что в современном футболе надо искать кротчайшие пути к воротам соперника , играя быстро и вертикально.
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Ну так чемпионство дают за победы, а не за голы с энным количеством передач, Жозе,тебе ли не знать)
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Ответ Н.Ф.
Жозе иногда умеет цифрами умыть хейтеров.
ну когда это выгодно ему это да, а так было бы у него голов больше всех после меньше 10 передач то хвастался и говорил что так лучше всего,двойные стандарты
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Ответ Achilles 21
ну когда это выгодно ему это да, а так было бы у него голов больше всех после меньше 10 передач то хвастался и говорил что так лучше всего,двойные стандарты
Просто умеет человек найти нужные цифры.
Если не в набранных очках, то в чём-нибудь другом его команда обязательно будет лучше других.
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Сто пудов,опять вырвано из контекста! Что имел ввиду Моур,мы только будем догадываться.
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Ответ Н.Ф.
Жозе иногда умеет цифрами умыть хейтеров.
Хейтеры Жозе, как правило, имеют весьма смутное представление о цифрах, цифрах в футболе, футболе в принципе и, вообще, зачастую далеки от реальности ))
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Ответ Данил Садыков
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ну вот тебя никто и не любит.
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Ответ Cevin Cigan
Здесь на сайте один клоун и это точно не Моур!
На этом сайте их сотни и точно не один. Сомневаюсь, что Хосе Марино вообще знает про спортс
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Жозе иногда умеет цифрами умыть хейтеров.
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Почему мне кажется, что Жозе прибрехал
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Ответ &_Bishep_&
ЖМ гордиться количеством пасов и контролем мяча!!! Куда мир катится? Ждем ответ нынешнего ГТ Парижа о том, что в современном футболе надо искать кротчайшие пути к воротам соперника , играя быстро и вертикально.
Нынешний тренер «Парижа» Стефан Гилли, и что-то мне подсказывает, что его едва спросят о таких вещах.
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Ответ Птюч, Ёж.
ну вот тебя никто и не любит.
молодец, возьми с полочки плюсик)
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