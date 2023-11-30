Жозе Моуринью: «Рома» забила больше всех голов в Серии А после 10 и более передач. Критики слишком отвлекаются и не замечают некоторых вещей»
Жозе Моуринью ответил на вопрос об атакующих способностях «Ромы».
«Рома» забила больше всех голов в Серии А после выполнения 10 и более передач при переходе из обороны в атаку.
Возможно, некоторые критики слишком отвлекаются и не замечают некоторых вещей. Мы забили отличный мяч в матче против «Удинезе», когда отличился Дибала.
С сентября мы значительно прибавили по сравнению с прошлым сезоном.
Против «Лацио» и «Удинезе» мы играли с контролем мяча, а не отталкивались от соперника. Команда прогрессирует», – сказал главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью.
Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!
Ждем ответ нынешнего ГТ Парижа о том, что в современном футболе надо искать кротчайшие пути к воротам соперника , играя быстро и вертикально.
Если не в набранных очках, то в чём-нибудь другом его команда обязательно будет лучше других.