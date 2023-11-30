Анчелотти о Моуринью: «Если он анчелоттиста, то я моуриньиста. У нас прекрасные отношения»

Теги Рома Карло Анчелотти Жозе Моуринью Реал Мадрид серия А Италия Ла Лига Футбол

Карло Анчелотти рассказал о своих взаимоотношениях с Жозе Моуринью.

«Слышал, что сказал Моуринью. Если он анчелоттиста, то я моуриньиста. У нас прекрасные отношения. 

У нас также есть связь с «Ромой», я был ее капитаном, и у меня остались фантастические воспоминания о том времени», – сказал главный тренер «Реала». 

Моуринью не вернется в «Реал»: «Если у вас есть супертренер, зачем думать о другом? Анчелотти идеально подходит «Мадриду»

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9 комментариев
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Dexter Morgan
Легенда о легенде.
+35
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Ебздрогыч
И оба они Алессандро Григорянисты
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pit4er
Дзюба поклонник Дмитрия Ананко
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GiovanniX
Фабрегас про Онана: Если он Сексиста, то я Онаниста!
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SpilightTwarkle
Ждем комментария Дзюбы об Онане.
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koshaus
Ответ GuruFutbola
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По себе не суди о людях
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Lifar Skladchikov
Ответ pit4er
Дзюба поклонник Дмитрия Ананко
Вообще-то Валеры Климова , а потом уже всех остальных!
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GuruFutbola
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