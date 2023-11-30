Анчелотти о Моуринью: «Если он анчелоттиста, то я моуриньиста. У нас прекрасные отношения»

Карло Анчелотти рассказал о своих взаимоотношениях с Жозе Моуринью.

«Слышал, что сказал Моуринью. Если он анчелоттиста, то я моуриньиста. У нас прекрасные отношения.

У нас также есть связь с «Ромой», я был ее капитаном, и у меня остались фантастические воспоминания о том времени», – сказал главный тренер «Реала».

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