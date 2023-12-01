«Беллингем вошел в раздевалку, стукнул по столу и сказал: «Я здесь главный». Каннаваро о хавбеке «Реала»

Теги Реал Мадрид Фабио Каннаваро Ла Лига Джуд Беллингем Футбол

Фабио Каннаваро высказался о старте карьеры Джуда Беллингема в «Реале».

– Что вы можете сказать о Беллингеме?

– Что он игрок, который набрал лучшую форму в мире. Он игрок, который лучше и быстрее всех интегрировался в команду. Это было впечатляюще. Он удивил меня.

Этот парень вошел в раздевалку, стукнул по столу и сказал: «Я пришел, я здесь главный». Он впечатляет, – сказал бывший защитник «Реала».

В 16 первых матчах в составе «Реала» Беллингем забил 15 голов. Статистику полузащитника можно найти здесь

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29 комментариев
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Снял бутсу, стукнул по столу и сказал:
-Te mostraré la madre de kuzkin!
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Жду пока ригоберка напишет свой коммент, чтоб поставить ему минус)
+68
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Сколько бы не забил Белингем, мы не знаем, сколько еще пенальти будет заработано в МЛС.
+30
-12
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Вот это лидер и будущее Реала!
+21
-5
+16
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Ответ FootyfanaticRM
Не понял,а что Каннаваро там забыл?)
слова сказаны фигурально)
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а под столом Модрич
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Кроос обращаясь к Модричу: что это было?
Модрич понемногу приходя в себя: Джуд Виктор Уильям Беллингем объявил себя главным.
Кроос: Почему?
Модрич: Он стукнул по столу!
Кроос (улыбнувшись): А я то думал что достаточно забить 2 мяча бразильцам за 3 минуты в полуфинале ЧМ.
Модрич Кроосу (улыбаясь): Стареем брат,стареем...
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Ответ Фут.Боль
Снял бутсу, стукнул по столу и сказал: -Te mostraré la madre de kuzkin!
Заходит в раздевалку Беллингем перед паузой на сборные:
— Ты выстираешь всё бельё, а вы… вот вам английский язык! Выучить от сих до сих! Приеду — проверю! Если не выучите — моргалы выколю, пасти порву и, как их, эти… носы пооткушу. Ясно?
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Ответ Giggs7
Реал спокон собирает из молодых игроков топ команду, Винисиус, Гюллер пока сломанный, Белингем, Эндрик перейдет в следующем сезоне ,и другие.Так что закладывается фундамент на будущее
Я бы сказал Винисиус, Родриго, Беллингем, Тчуамени, Камавинга, вот уже молодой костяк, который себя проявляет. По поводу Гюллера и Эндрика рано делать выводы. Фати тоже Барса считала новым Месси, да сломался быстро парень.
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Ответ Юсуф Тайсумов
0+0 в плей-офф чм за 20 лет знай это и всё
привет малышка, юсуфа, юсуфа, мы 👭👬👫
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Ответ Виталий Ан
Комментарий удален пользователем
ты можешь лучше
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Ответ Птюч, Ёж.
Вот это лидер и будущее Реала!
Кто-то воспринял эти слова буквально.
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Реал спокон собирает из молодых игроков топ команду, Винисиус, Гюллер пока сломанный, Белингем, Эндрик перейдет в следующем сезоне ,и другие.Так что закладывается фундамент на будущее
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Ответ Фут.Боль
Снял бутсу, стукнул по столу и сказал: -Te mostraré la madre de kuzkin!
Комментарий удален пользователем
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Жаль,что когда Каннаваро получил ЗМ и отправился в Реал,он не смог сделать тоже самое!
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Сразу после Евро надо делать.
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Ответ Юсуф Тайсумов
0+0 в плей-офф чм за 20 лет знай это и всё
ш м раа сам собери последовательность.
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Ответ Юсуф Тайсумов
0+0 в плей-офф чм за 20 лет знай это и всё
🐔
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Ответ Юсуф Тайсумов
молодец беллингем, пришел и сразу же показал истеричкам вини и родри кто главный
Родри?
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... стукнул по столу и сказал: " До Африки и Америки, Я, никогда не опущусь"!
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