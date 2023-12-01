«Беллингем вошел в раздевалку, стукнул по столу и сказал: «Я здесь главный». Каннаваро о хавбеке «Реала»
Фабио Каннаваро высказался о старте карьеры Джуда Беллингема в «Реале».
– Что вы можете сказать о Беллингеме?
– Что он игрок, который набрал лучшую форму в мире. Он игрок, который лучше и быстрее всех интегрировался в команду. Это было впечатляюще. Он удивил меня.
Этот парень вошел в раздевалку, стукнул по столу и сказал: «Я пришел, я здесь главный». Он впечатляет, – сказал бывший защитник «Реала».
В 16 первых матчах в составе «Реала» Беллингем забил 15 голов. Статистику полузащитника можно найти здесь.
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-Te mostraré la madre de kuzkin!
Модрич понемногу приходя в себя: Джуд Виктор Уильям Беллингем объявил себя главным.
Кроос: Почему?
Модрич: Он стукнул по столу!
Кроос (улыбнувшись): А я то думал что достаточно забить 2 мяча бразильцам за 3 минуты в полуфинале ЧМ.
Модрич Кроосу (улыбаясь): Стареем брат,стареем...
— Ты выстираешь всё бельё, а вы… вот вам английский язык! Выучить от сих до сих! Приеду — проверю! Если не выучите — моргалы выколю, пасти порву и, как их, эти… носы пооткушу. Ясно?