«Беллингем вошел в раздевалку, стукнул по столу и сказал: «Я здесь главный». Каннаваро о хавбеке «Реала»

Фабио Каннаваро высказался о старте карьеры Джуда Беллингема в «Реале».

– Что вы можете сказать о ?

– Что он игрок, который набрал лучшую форму в мире. Он игрок, который лучше и быстрее всех интегрировался в команду. Это было впечатляюще. Он удивил меня.

Этот парень вошел в раздевалку, стукнул по столу и сказал: «Я пришел, я здесь главный». Он впечатляет, – сказал бывший защитник «Реала».

В 16 первых матчах в составе « » Беллингем забил 15 голов. Статистику полузащитника можно найти здесь.

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